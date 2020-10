Rihanna est une grande fan des Los Angeles Lakers et était ravie de les voir remporter leur 17e championnat NBA dimanche. La chanteuse R&B est allée sur Instagram pour partager une vidéo d’elle et de son équipe chantant la chanson à succès de Queen “We Are the Champions” tout en portant un maillot Kobe Bryant n ° 24. Elle a également écrit un message aux fans qui ne sont pas avec les Lakers.

Si tu n’es pas à cette heure en ce moment … au revoir », écrivit Rihanna.« Lebron reste roi. Les Lakers sont les champions et Kobe est fier. [Anthony Davis] merci. “La vidéo a été visionnée plus de quatre millions de fois avec près de 10 000 commentaires lundi après-midi. La neuf fois lauréate d’un Grammy Award a été à sa part des matchs des Lakers au fil des ans et aurait probablement assisté au match en personne. s’ils permettaient aux fans de participer à la NBA Bubble à Orlando, c’est le premier titre pour les Lakers depuis 2010, qui était le cinquième championnat de Bryant avec l’équipe à l’époque.

“Pour Kobe, je sais qu’il nous regarde très fier”, a déclaré Davis après le match de dimanche. «Avant la tragédie, il venait au match et nous disait simplement:« C’est toute l’année. C’est toute l’année. Allez-y et prenez-le. “Il avait beaucoup confiance en notre équipe. Il avait beaucoup confiance en notre organisation pour aller là-bas et gagner cette année. Quand nous avons sorti les maillots Mamba, nous avions un but différent. Ça craint que nous ne soyons pas invaincus [in the Mamba jerseys], mais je sais qu’il préfère remporter ce championnat plutôt qu’une défaite sous un maillot Mamba. Il nous manque, et c’est définitivement pour lui. “

Pour Davis, c’était sa première apparition et sa première victoire en finale de la NBA après avoir été dans la ligue pendant huit ans. Il a été l’une des principales raisons pour lesquelles l’équipe a pu remporter le titre puisque James et lui-même ont été nommés dans la première équipe All-NBA cette année. Quant à James, c’est son quatrième championnat NBA et son premier en quatre ans. Il a également été nommé MVP de la finale de la NBA et en a maintenant quatre à son actif. James a le deuxième plus grand nombre de prix MVP de la finale de la NBA de l’histoire de la ligue, derrière seulement Michael Jordan qui en a six. James est le premier joueur de l’histoire de la NBA à remporter le MVP de la finale de la NBA avec trois équipes différentes: les Lakers, les Cleveland Cavaliers et Miami Heat.