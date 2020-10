Avant d’être Borat, le comédien Sacha Baron Cohen a interviewé Donald Trump à propos de “Ice Cream Gloves” comme son autre personnage comique Ali G, et le clip est à nouveau en circulation. Dans le sketch de 2003 – du Da Ali G Show basé sur la farce de Cohen – Ali G vient à Wall Street à New York pour interroger des hommes d’affaires sur son idée de gants que vous portez exclusivement pour manger de la crème glacée. Presque tout le monde n’était pas intéressé, mais ils ont écouté son discours.

Trump, cependant, a clairement indiqué qu’il n’avait pas le temps pour la proposition risible. Le personnage de Cohen a commencé par demander à Trump ce qu’il pense «est la chose la plus populaire au monde». Trump a répondu: «Musique». Ali G a répondu: «Non … de la glace», ce à quoi Trump a accepté à contrecœur. Ali G demande à Trump, “Quel est le problème avec la crème glacée?” Trump répond en disant qu’il n’a «aucune idée», et Ali G explique que le plus gros problème est que «ça coule». Ali G demande à Trump s’il a déjà deviné son idée, et Trump suggère «une glace anti-goutte».

Ali G a été visiblement surpris, car cela sonne mieux que son idée, alors il demande à Trump de ne pas en faire. «Non, je vous promets que non», dit Trump. Ali G a ensuite lancé ses «gants de crème glacée», expliquant que leur but est de protéger vos mains de la glace fondante, tout en gardant vos mains au chaud. Ali G a ensuite demandé à Trump s’il était “dans” l’idée, ce à quoi Trump a répondu en lui souhaitant bonne chance et en quittant l’interview.

Cohen a parlé plus tard de l’interview lors d’une apparition en mai 2016 sur The Late Late Show avec James Corden. Après avoir été interrogé sur l’interview, Cohen a plaisanté: “J’ai été la première personne à réaliser qu’il ad-.” Cohen a poursuivi: “Je l’ai interviewé en tant qu’Ali G, qui est ce genre de personnage de rappeur en herbe, et j’essayais de convaincre Donald Trump d’investir dans ce plan commercial que j’avais, qui était … des gants de crème glacée.”

Le comédien a ensuite raconté le reste de l’expérience et a déclaré: “De toute façon, il n’a pas investi et a décidé de se lancer dans la politique à la place.” Enfin, il a répondu aux commentaires de Trump en indiquant qu’il savait que l’interview était fausse. “Il prétend qu’il a vu à travers l’interview, mais en fait il est resté là pendant environ sept minutes.”

Récemment, à la suite de la sortie de Borat 2, Trump a de nouveau attaqué Cohen. “Je ne sais pas ce qui s’est passé. Mais il y a des années, tu sais, il [Sacha Baron Cohen] a essayé de m’arnaquer et j’étais le seul à avoir dit non “, a-t-il dit, par Variety.” C’est un faux gars et je ne le trouve pas drôle. Pour moi, c’est un fluage. “