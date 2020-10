L’épisode très attendu de 60 Minutes mettant en vedette le fougueux assis de Donald Trump avec une discussion séparée avec Joe Biden a été diffusé dimanche. Alors que l’émission a passé du temps avec les deux candidats avant les élections du 3 novembre, c’est l’interview de Trump qui a le plus attiré l’attention après que des rapports plus tôt dans la semaine ont révélé qu’il avait quitté sa conversation avec Lesley Stahl.

Afin de contrôler le message, selon Trump, le président et son équipe ont diffusé la version non éditée quelques jours avant 60 minutes. La séance a été aussi controversée qu’elle a été amenée à l’être alors que Trump et Stahl se sont allés et venues sur de nombreuses questions. La racine du problème, comme l’a noté Trump, était qu’il avait le sentiment que Stahl l’attaquait injustement et ne prêtait aucune attention au prétendu scandale des ordinateurs portables Hunter Biden. Stahl lui a dit que «nous ne pouvons pas vérifier cela», de sorte que le point de vente n’y accordera aucune attention faute de preuves. “Vous ne le mettrez pas parce que c’est mauvais pour Biden”, a répondu Trump.

C’était l’effondrement épique de Trump sur 60 Minutes et c’était encore pire que ce qui avait été rapporté. Trump s’est littéralement enfui parce qu’il n’aimait pas les questions. pic.twitter.com/48Xu2TiI1o – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 26 octobre 2020

Alors que les deux échangeaient quelques coups de plus l’un contre l’autre concernant le fait de ne pas couvrir l’histoire de l’ordinateur portable, Trump a dit à Stahl “revenons à votre entretien et allons-y.” Stahl lui a ensuite demandé si Trump sentait que ses insultes et ses tweets désactivaient ses soutiens, ce à quoi Trump a donné son avis sur les «faux médias». Stahl lui a ensuite rappelé que Trump lui avait déjà dit que la raison pour laquelle il l’appelait faux était de «discréditer» les journalistes avant de dire à Trump qu’elle ne «voulait pas avoir ce type de conversation en colère». Le président n’a pas semblé acheter cela car il lui a dit qu’elle le voulait vraiment parce qu’elle a commencé l’interview en lui demandant s’il était prêt «à répondre à des questions difficiles».

Cela a déclenché ce qui a fini par être une dernière minute explosive avant que Trump ne mette brusquement fin à l’interview. Trump a répliqué à Stahl en disant que 60 Minutes n’avait pas posé de questions difficiles à Biden, l’appelant une «blague» dans leur gestion. “Je vois Joe Biden donner balle molle après balle molle”, a réitéré Trump. «Excusez-moi, Lesley, vous avez commencé avec moi… ce n’est pas une façon de parler», rétorqua le président avant qu’un producteur ne puisse être entendu intervenir pour leur rappeler qu’il leur reste 15 minutes. Trump ne voulait pas rester 15 minutes de plus et a mis fin à la conversation avant de s’éloigner du plateau.

À un peu plus d’une semaine avant les élections, les huit prochains jours verront Trump et Biden faire tout ce qu’ils peuvent pour sécuriser les électeurs de dernière minute.