Emiliano Velasco Puente, fils d’Anahí et de son mari, à ses huit mois de vie courts, est tombé ce samedi amoureux de tous les adeptes de sa charmante maman, en posant à côté d’elle dans une image émouvante, ce qui a provoqué les plus profonds soupirs.

Dans la belle image, Anahí apparaît, de profil, alors qu’elle est en compagnie de son bébé dans sa chambre, la petite EmilianoIl a l’air très heureux car il se vante d’observer la beauté de sa mère, même un tendre sourire de bébé lui échappe, ce qui a provoqué un émoi total chez tous les spectateurs de la photo.

On voit bien l’amour pur qui existe entre eux, et comme on dit: «l’amour de la mère n’est comparé à aucun autre», on peut certainement l’apprécier et le ressentir quand on voit ce bel instantané du exRBD.

La publication a rapidement rassemblé plus de 238 mille coeurs rouges, au sein de l’application, ainsi qu’un grand nombre de commentaires de fans de la belle mère, d’amis et de famille très heureux, chaque fois qu’Anahí le décide publier des photos de ce style.

«Voir ce sourire, c’est savoir que tout ira bien Je les adore et je leur envoie beaucoup de bonnes ondes. Que Dieu vous bénisse toujours ”,“ Emi appréciant la perfection de sa mère ”,“ Quelle photo ”, ne sont que quelques-uns des commentaires que l’on peut voir dans la publication.

Rappelons-nous que les fiers parents ont accueilli leur deuxième héritier le 2 février à 23 h 37, nouvelle qu’elle a elle-même diffusée avec une photo portant le nouveau-né dans le lit d’hôpital pendant que son mari lui donnait. embrasse ton fils sur la tête.

Cependant, c’est jusqu’au 11 février que l’heureuse maman a montré pleinement et fièrement son petit bébé à tous ses adeptes.

Quelques jours plus tard et à travers son podcast “Ils sont là” diffusé sur Spotify, Anahí a révélé que c’était elle qui avait mis au monde son bébé avec ses mains, car dans la conversation avec sa sœur Marichelo, elle a dit que le médecin lui avait demandé Si vous vouliez finir de sortir votre fils, après qu’il était déjà à une demi-longueur dehors et qu’il ait assuré qu’il n’avait pas réfléchi à deux fois, il l’a attrapé et l’a sorti et a dit qu’il ressentait beaucoup d’émotion en se souvenant de ce moment, on peut même parier qu’il y avait des larmes à travers.

Et il est indéniable de constater qu’Anahí est plus qu’heureuse depuis la naissance de son deuxième enfant, Emiliano, en bonne mère protectrice, elle a conscience que son petit grand amour a tout, surtout l’affection et la protection.

De plus, on sait bien qu’elle s’en est vantée dans des moments très spéciaux, comme l’a décidé la chanteuse, à 8 mois, on peut voir que sa petite Emi profite d’une belle vie et est en parfaite santé.

Il faut noter que, dès le premier instant, Emiliano nous a fait tomber amoureux de ses yeux bleus intenses comme ceux de sa célèbre maman, un petit bébé très souriant et charmant, que l’on retrouve assez proche de son grand frère.

Et nous ne pouvons pas nier qu’à chaque fois qu’Anahí publie une photo de son bébé, nous sommes émerveillés par cet chérubin, même si Emiliano est encore trop jeune pour faire des bêtises avec son frère Manuel.

Mais attendez que ces deux enfants grandissent et nous pouvons déjà imaginer ce qui attend la chanteuse Anahí avec ses beaux enfants, qui ont l’air assez actifs et ludiques.