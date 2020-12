B

Avant le début du tournage sur Bridgerton, le nouveau drame d’époque de Netflix et de la puissante productrice Shonda Rhimes, ses stars Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor ont reçu un e-mail les invitant cordialement à un camp d’entraînement de la Régence. Au cours de quelques jours, ils se sont plongés dans toutes choses au début du 19e siècle, suivant un calendrier chargé qui aurait pu être extrait du journal d’un personnage de Jane Austen qui s’améliorait lui-même.

«C’était: lundi 9h, équitation; Mardi, répétitions de danse; Mercredi, formation à l’étiquette; Les jeudis, cours de piano », se souvient Dynevor. «C’était très impressionnant … mais se plonger complètement dans ce monde avant de commencer à tourner était un luxe.» Certains modules de Romantic Hero 101, cependant, ne pouvaient être appris que sur le tas. «C’était amusant de découvrir que la technique de respiration est très importante lorsqu’on s’embrasse sous la pluie», dit Page en riant. «Un appareil respiratoire est bloqué par l’autre personne, l’autre est inondé par environ trois machines à pluie différentes. C’est très technique. »

Leur cours intensif a clairement fonctionné: les deux hommes occupent leurs rôles de Régence de manière si convaincante qu’il est déconcertant de les entendre abandonner les accents de verre taillé et se moquer des échecs technologiques du 21e siècle lorsque nous parlons de Zoom. Dynevor, 25 ans, la fille de la légende de Coronation Street Sally, joue Daphne Bridgerton, une débutante idéaliste qui espère se marier par amour. Page, 30 ans, qui a grandi à Harare avant de déménager à Londres à l’adolescence, est Simon Basset, un duc éligible et râteau dans la ville. Leurs personnages inventent un complot alambiqué pour tromper Lady Whistledown, l’auteur anonyme d’une feuille de scandale de société (pensez à Gossip Girl armée d’une plume plutôt que d’un Blackberry), en lui faisant croire qu’ils font la cour. Leurs objectifs sont doubles: susciter l’intérêt des nouveaux prétendants pour Daphné et aider le célibataire reconnu Simon à éviter l’attention des mères semblables à Mme Bennet à la recherche d’un gendre titré. Cela semble simple, jusqu’à ce que leurs sentiments commencent à compliquer les choses.

Regency romance est tout au sujet de rencontres chargées dans des salles de bal bondées, donc la pression était sur lorsque Page et Dynevor se préparaient pour les séquences de danse éblouissantes du spectacle. «C’était le truc où je me suis dit: ‘Oh non, c’est à ce moment-là qu’ils vont réaliser…’» Dynevor rit, alors que sa co-star continue pour elle: «Ouais, ‘C’est à ce moment-là qu’ils vont me trouver dehors, une fois que j’ai frappé la piste de danse… »il sourit. «Pour être honnête, je ressens cela dans la vie à propos des dancefloors.» Le casting a répété à Stormzy, Beyoncé et Rihanna pour apporter une énergie moderne aux routines; dans les épisodes finis, les fêtards dansent sur des reprises de chansons pop comme Thank U, Next d’Ariana Grande.

Il est déconcertant qu’il s’agisse d’une pratique relativement nouvelle – et que la politique de distribution soucieuse des couleurs de Bridgerton (comme le dit Van Dusen, Shondaland «choisit les meilleurs acteurs pour les rôles d’une manière qui représente le monde aujourd’hui») est loin d’être standard, en particulier dans le monde notoirement non représentatif du drame de la période britannique. Page, qui n’avait pas «agi[ed] dans un accent britannique pendant environ cinq ans avant cela », dit-il« a apprécié l’ironie du fait qu’il a fallu les Américains pour me ramener et me jeter au Royaume-Uni ». Comme beaucoup d’acteurs de couleur britanniques, il a trouvé plus et mieux de travail de l’autre côté de l’étang. Faire partie d’un ensemble diversifié était «rafraîchissant, bien sûr», mais aussi «tout à fait normal et naturel», ajoute-t-il. «C’est là que l’industrie aurait toujours pu être, et maintenant c’est là où nous en sommes. Si nous diffusons sur 192 territoires sur Netflix, nous devrions être intéressés à raconter les histoires du public qui veut se voir reflété. C’est aussi simple que d’avoir l’imagination pour raconter des histoires plus larges et plus intéressantes. »

Sur Netflix à partir du 25 décembre