Si vous avez passé une grande partie de vos vacances de Noël à vous gaver du nouveau drame de Netflix, Bridgerton, vous n’êtes pas seul.

En fait, au cours de ses quatre premières semaines, 63 millions de foyers se sont mis à l’écoute pour regarder la frénésie de l’ère de la Régence, créée par Chris Van Dudsen, exécutif produit par Shonda Rhimes de Grey’s Anatomy et basé sur les romans d’amour du même nom de Julia Quinn.

Et il semble que nous n’étions pas seulement là pour assister au jeu alléchant de Daphné et du duc de qui-aime-qui tennis, mais aussi pour baver sur les modes incroyablement fabuleuses.

La célèbre costumière Ellen Mirojnick (également derrière des succès cultes tels que Fatal Attraction (1987), Wall Street (1987) et Basic Instinct (1992)) a conçu des créations sur mesure pour chaque personnage, et admet «utiliser une grande licence» en ce qui concerne précision historique, en se concentrant plutôt sur le fait de rendre les regards frais et ambitieux pour un public moderne. «Nous n’avons vraiment utilisé que les silhouettes de l’époque», a-t-elle expliqué à l’Express.

Ces silhouettes sont venues dans des tissus modernes et une palette de couleurs fluo du 21ème siècle qui n’auraient probablement pas été retrouvées en 1813 avec des plumes, des manches bouffantes incrustées de strass et des diadèmes en diamant dignes d’une vitrine dans la Tour de Londres.

Et il semblerait que toute la panoplie scintillante de la beauté flamboyante de la régence nous ait finalement amenés à googler autre chose que des survêtements.

De nouvelles données d’eBay montrent que nous recherchons tous les corsets inspirés de Bridgerton (les recherches sont en hausse de 39%), les robes à manches bouffantes (26% en plus) et les boucles d’oreilles en cristal (en hausse de 34%).

Pendant ce temps, la plate-forme de recherche de mode Lyst a remarqué une augmentation des recherches pour ce qu’ils ont inventé la mode Regencycore, avec une augmentation du trafic pour les corsets, les coiffes, les gants longs et les robes de la ligne empire.

Qu’il s’agisse d’un bandeau de perles délicat ou d’une robe de ligne empire à manches bouffantes, un peu de faste, de volants et de frouf est exactement ce dont cet esprit ahurissant de janvier a besoin. Alors pourquoi ne pas enfiler un corset et des plumes pour votre promenade quotidienne? Vous parlerez sûrement de la tonne.

Gants longs

Lyst a noté que les recherches de gants longs ont augmenté de 23% depuis la diffusion de Bridgerton et qu’en fait, les célébrités avaient déjà commencé à adopter la longueur du coude à l’automne, avec Rihanna, Beyonce, Zoe Kravitz et Margot Robbie parmi les fans. Chez Rodarte, Moschino et Marc Jacobs, les gants d’opéra ont ajouté du glamour nocturne, tandis que chez Shrimps, ils ont rehaussé la sensation royale de la collection inspirée de Diana de Hannah Weiland.

Montez le drame avec ces gants Gucci en soie mélangée, 315 £ | MyTheresa.com

Robes de ligne Empire

eBay a révélé qu’il y avait eu 26% de recherches supplémentaires pour les “ robes à manches bouffantes ” depuis la diffusion de l’émission, tandis que Lyst a noté une augmentation de 93% des recherches de robes de la ligne empire. Faites appel à des marques comme Brock Collection et Erdem pour le buste parfait inspiré d’Austen.

Bandeaux en perles et plumes

L’émission a provoqué une augmentation de 49% des recherches de bandeaux en perles et en plumes, avec les beautés nacrées de Simone Rocha et les coiffes hippies de Magnetic Midnight parmi les favoris.

Bandeau double à ornements de cristaux ondulés, maintenant 148 £, | Simone Rocha sur Matchesfashion.com

Corsets

Peut-être plus frappant encore, Lyst a attribué un pic de 123% dans les recherches de corsets au drame impertinent, avec les créations de Rasario et de Dion Lee un moyen infaillible de gagner votre duc.

