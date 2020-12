C

Les bulles de Noël ont été supprimées pour Londres et de nombreuses régions environnantes, car elles ont été écrasées au niveau 4 alors qu’une nouvelle variante à propagation rapide de Covid-19 a été accusée d’une augmentation du nombre de cas.

Le Premier ministre Boris Johnson a effectivement annulé samedi les rassemblements de Noël pour des millions de familles à Londres et dans le sud-est élargi alors qu’il cherchait à contenir la propagation du virus mutant.

La détente de Noël pour le reste du pays a été considérablement réduite à trois ménages pouvant se réunir le jour de Noël seul plutôt que pendant cinq jours en Angleterre.

Les ministres ont insisté sur le fait qu’une action drastique était nécessaire pour lutter contre la nouvelle souche du virus VUi202012 / 01 qui aurait été identifiée en premier au Royaume-Uni à une échelle significative, avec moins d’une poignée de cas dans deux autres pays.

On pense que près de 60% des nouveaux cas récents à Londres sont la nouvelle souche du virus, les cas ayant presque doublé la semaine dernière.

Les chefs de la santé affirment qu’il n’y a aucune preuve à ce jour que c’est plus mortel ou que les vaccins peuvent ne pas fonctionner contre lui.

Les gens du shopping sur Oxford Street, dans le centre de Londres, samedi. Les magasins non essentiels devront fermer selon les règles de niveau 4

Les règles de niveau 4 qui entreront en vigueur dimanche incluront:

* Un message de «rester à la maison» dans la loi, en dehors d’exemptions limitées telles que le travail, l’éducation, les soins de santé, la garde d’enfants et l’exercice.

* Les gens seront avisés de ne pas entrer dans les zones de niveau 4 et les résidents de niveau 4 ne doivent pas passer la nuit loin de chez eux.

* Les bulles de Noël sont supprimées afin que les ménages ne soient pas autorisés à se mélanger, sauf pour les bulles de soutien.

* Les magasins non essentiels devront fermer, effectivement à partir de la fermeture des bureaux samedi, tout comme les loisirs intérieurs tels que les gymnases, les divertissements intérieurs, y compris les cinémas, les pistes de bowling et les casinos, et le secteur des soins personnels, y compris les coiffeurs et les barres à ongles.

* Le mixage des ménages sera limité à une personne pouvant rencontrer une autre personne dans un espace public extérieur, avec des exemptions pour les bulles de soutien et pour les bulles de garde d’enfants et pour les enfants dont les parents se sont séparés.

* Pour les personnes cliniquement extrêmement vulnérables, les personnes qui ont protégé dans le passé, les directives de novembre seront réimposées, qui disent en gros que ces personnes ne devraient pas aller travailler, limiter le temps à l’extérieur de la maison et faire de l’exercice à l’extérieur à des heures moins chargées.

* Les personnes qui ne sont actuellement pas chez elles au niveau 4 pourront revenir en arrière.

* Les gens ne pourront pas voyager à l’étranger en vacances.

* Le sport de plein air pourra continuer et il n’y aura aucune restriction sur l’exercice.

* Environ un tiers de l’Angleterre, parmi les adolescents élevés, sera au niveau 4.

* Les zones touchées sont toutes les zones actuelles de niveau 3 dans le sud-est, y compris Londres, Kent, Buckinghamshire, Berkshire, Surrey à l’exclusion de Waverley, Gosport, Havant, Portsmouth, Rother et Hastings, et les zones de l’est de l’Angleterre, y compris Bedford, le centre de Bedford, Milton Keynes, Luton, Peterborough, Hertfordshire, Essex à l’exception de Colchester, Uttlesford et Tendring.

* Les ministres ont ordonné à contrecœur la répression qui intervient malgré que Boris Johnson ait déclaré qu’il serait «inhumain» d’annuler Noël.

* Les règles seront révisées dans deux semaines, le 30 décembre dans le cadre d’un examen plus large de toutes les restrictions.

* Il n’y a aucun impact sur les écoles car elles ont déjà éclaté.

* La police n’appliquera pas les règles le soir du Nouvel An.

* Des discussions avaient lieu en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord sur l’opportunité de suivre l’Angleterre avec le Tier 4.

* Le niveau 4 est précipité sans être débattu ni voté par les députés étant donné l’ampleur de la crise.

Les décisions ont été prises lors d’une réunion du comité Covid «O» ce matin, présidé par le Premier ministre, qui a ensuite tenu une réunion du Cabinet.

Les ménages en dehors du niveau 4 sont toujours exhortés à limiter l’ampleur des rassemblements sociaux pendant la période des fêtes, ainsi que le temps passé ensemble.

Boris Johnson entouré de Chris Whitty, le médecin-chef pour l’Angleterre, et de Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique

Les nouvelles restrictions visent à ralentir la propagation du virus mutant dans d’autres régions du Royaume-Uni.

Le gouvernement a informé l’Organisation mondiale de la santé de ses conclusions jusqu’à présent sur la nouvelle variante du virus.

D’autres pays pourraient imposer de nouvelles interdictions aux personnes voyageant depuis le Royaume-Uni à la lumière du développement.

Les chefs de la santé ont d’abord mis en évidence la nouvelle variante lundi et après une analyse plus approfondie, le Premier ministre a reçu des détails sur la vitesse à laquelle elle se propage vendredi après-midi.

Le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a déclaré: «En raison de la propagation rapide de la nouvelle variante, des données de modélisation préliminaires et des taux d’incidence en augmentation rapide dans le sud-est, le Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (NERVTAG) maintenant considérez que la nouvelle souche peut se propager plus rapidement.

«Nous avons alerté l’Organisation mondiale de la santé et continuons d’analyser les données disponibles pour améliorer notre compréhension.

«Il n’existe actuellement aucune preuve suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer.

«Compte tenu de ce dernier développement, il est maintenant plus vital que jamais que le public continue de prendre des mesures dans sa région pour réduire la transmission.»