o c’est Noël. Un autre verrouillage terminé, et un nouveau à venir.

Après que 24 000 nouveaux cas ont été confirmés à Londres en une semaine, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a confirmé que Londres serait désormais soumise à des restrictions de niveau 3 à partir de mercredi, avec le prochain examen des restrictions le 23 décembre. Le système de niveaux sera ensuite revu tous les sept. jours, en baisse par rapport aux 14 jours précédents entre les décisions.

La nouvelle signifie que même si les magasins et les gymnases peuvent rester ouverts, tous les lieux d’accueil doivent fermer, y compris les restaurants, les pubs, les bars et les cafés, bien qu’ils soient autorisés à offrir des services de plats à emporter et de livraison, ainsi que des services de click and collect et de service au volant. Le dernier service aura lieu mardi soir.

Les autres restrictions du niveau 3 incluent l’interdiction de mélanger les ménages à l’intérieur et dans les jardins privés – bien que des groupes de six personnes maximum puissent se réunir à l’extérieur dans les parcs publics – et les théâtres, cinémas, pistes de bowling, casinos et discothèques doivent également fermer.

Sans surprise, la nouvelle a été déçue par de nombreux acteurs de l’industrie, en particulier compte tenu du court préavis. De nombreux restaurants auront commandé et payé de la nourriture et des boissons auprès de leurs fournisseurs qu’ils ne pourront plus vendre et qui risquent maintenant d’être gaspillés.

Eran Tibi, le fondateur de Tel-Aviv, inspiré de Bala Baya, a déclaré au Standard: «Combien de fois pouvons-nous être frappés, abattus et ensuite être invités à nous relever et à rouvrir?

«Le gouvernement intimide l’industrie hôtelière. Nous sommes victimes d’intimidation. Nous sommes l’un des seuls endroits où les gens peuvent socialiser en toute sécurité – nous mettons en œuvre la distanciation sociale, nous portons des masques, nous désinfectons et ainsi de suite. Nous avons investi dans l’espace extérieur, dépensé une fortune pour essayer de faire fonctionner les choses. Les magasins sont-ils sûrs? Fermer les établissements d’accueil mais garder les magasins ouverts – cela a-t-il même un sens? ”

Ses sentiments ont été repris par le co-fondateur de Kricket, Rik Campbell, qui a déclaré: «Le niveau 3 est un verrouillage déguisé, punissant l’hospitalité plus que toute autre industrie. Noël et le nouvel an semblaient déjà sombres, et maintenant nous regardons le baril. C’est incroyablement inquiétant pour notre entreprise, mais c’est plus inquiétant pour notre personnel qui se démène déjà pendant des heures après le verrouillage de novembre.

“La seule chose qui permettra aux entreprises de traverser cette situation est une aide en espèces, sous forme de subventions et d’allégements fiscaux, ainsi que d’entretenir de bonnes relations avec les propriétaires. Le gouvernement a mis au point environ 300 milliards de livres sterling jusqu’à présent, alors les arbres d’argent fleurissent toujours.