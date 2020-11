Reine de la mer!, Galilea Montijo conquiert en maillot de bain deux pièces | Instagram

Vraiment belle! L’une des chefs d’orchestre vedettes du programme Hoy, Galilea Montijo a consenti à ses followers sur les réseaux sociaux en divulguant des photos de la belle Guadalajara, rien de plus et rien de moins que de montrer son corps en maillot de bain deux pièces.

La tenue de Galilea Montijo, assez petit, il a beaucoup parlé car il a montré beaucoup de la belle anatomie de l’animateur du programme Hoy; Une silhouette presque parfaite, une taille détaillée, son ventre plat et ses jambes galbées ont attiré l’attention de milliers de personnes sur le réseau social.

La célèbre femme a choisi de profiter du soleil, du sable et de la mer un petit maillot de bain jaune avec des détails tout autour d’elle, elle a complété son look avec des lunettes de soleil colorées et ses cheveux étaient dominés par le vent.

Le camarade de classe de Andrea Legarreta Il semble qu’elle n’ait pas remarqué les caméras car elle a été capturée de la manière la plus naturelle en marchant dans l’eau avec un flirt formidable.

Ce sont des images fatales d’il y a quelques années; Cependant, la belle Galilea Montijo reste vraiment spectaculaire même avec le passage du temps et a sûrement la même apparence ou même plus belle aujourd’hui.

La star de l’émission Hoy a inquiété les téléspectateurs. Ceci après avoir appris qu’il avait contracté Covid-19.

C’est le matin de Televisa que son partenaire et ami Andrea Legarreta a annoncé la malheureuse nouvelle que La Gali et d’autres collègues du programme Hoy avaient été testés positifs pour Covid-19.

Les adeptes de Guadalajara ont rapidement montré leur inquiétude et leur soutien à Galilea Montijo et lui ont adressé leurs meilleurs vœux via les réseaux sociaux.

Heureusement, la santé de l’ancienne Cuauhtémoc Blanco n’a pas été compliquée et elle a déjà repris ses activités le matin.

Avec Galilea Montijo, ils sont retournés au programme Lambda García et quelques autres collègues; De plus, Andrea Rodríguez, la sœur de Magda Rodríguez, a déjà rejoint la matinée en tant que productrice.

Beaucoup affirment que cette épidémie de coronavirus dans le Programme aujourd’hui Il a été qualifié d’hôte invité par Ariel Miramontes, mieux connu pour son personnage d’Albertano SantaCruz, en octobre dernier.

Tout était bonheur et excitation, car même les pilotes se sont habillés pour la spéciale Halloween, mais ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est que Miramontes serait évacué de manière inesthétique.

Le producteur Alejandro Gou, de la pièce A Obsuras m’a fait rire, a reçu les résultats du test Covid-19 d’Ariel Miramontes et le résultat a été positif. Gou a rapidement averti Magda Rodriguez pour que l’acteur soit retiré du forum et mis en quarantaine.

Selon Alejandro Gou, c’est à 11 heures qu’il a reçu le résultat et à partir de 9 heures, l’émission avait commencé avec Miramontes comme invité.

Il a été révélé que Miramontes n’était pas au courant de sa situation car à aucun moment il n’a présenté de symptômes de maladie; cependant, apparemment, il en était porteur et une épidémie est apparue dans la matinée. . La situation a alerté la production de Hoy et ils ont procédé à des tests, quelques jours plus tard, certains membres se sont révélés positifs.

Heureusement, les personnes infectées se rétablissent et tout reviendra à la normale à Hoy.

D’autres membres de l’équipe comme Andrea Legarreta et Paul Stanley ont également été testés positifs, heureusement pour le fils de Paco Stanley, il n’a pas non plus développé la maladie.