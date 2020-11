Reine en noir! conquiert Jennifer Lawrence avec une robe audacieuse | Instagram

L’une des plus jeunes actrices à avoir réussi à conquérir Hollywood est Jennifer Lawrence, qui a non seulement reçu les meilleures critiques et commentaires pour son talent mais aussi pour son indéniable beauté, qui est prouvée à travers une photographie qui en fait également une des plus audacieux.

Dans l’instantané, la figure de premier plan des titres de films importants Jennifer Lawrence, vole les soupirs de ses adeptes en apparaissant vêtue d’un vêtement qui marque suprêmement sa silhouette et faisant du noir son grand allié pour mettre en valeur toutes ses belles traits.

La jeune artiste s’est non seulement établie en si peu de temps comme l’un des joyaux les plus précieux du monde du cinéma en raison de son talent et de sa beauté, mais elle a également conquis tout le monde avec son charisme et sa sympathie.

Pourtant, pour ses fidèles adeptes, la star est déjà un rêve et ils adorent la voir sous chacune de ses facettes tant à l’écran que dans certaines des photographies qui circulent sur le réseau.

L’un d’eux en particulier a remporté tous les éloges de nombreux fans du monde entier.

Une fois de plus, Lawrence a réussi à flasher les cœurs avec une photo où elle apparaît dans une robe maxi noire qui, en plus de mettre en valeur ses traits, révèle certains de ses attributs puisqu’elle porte une ouverture en forme de cœur sur la poitrine, ce qui la rend la rendait très séduisante.

La photo a rendu fous tous les followers du compte @jenniferlawrence_, l’une des nombreuses pages de fans trouvées sur la plateforme Instagram, puisque l’histrionic n’a pas de compte officiel sur ce réseau social.

Femme fatale au milieu de l’hiver.

L’image fait référence à l’occasion où l’actrice est apparue dans cette robe emblématique Versace de la collection Pré-hiver 2018.

A l’occasion de la présentation de son film “Red Sparrow” à Londres, un vêtement en velours avec des boutons méduses dorés, un vêtement avec lequel il était beau et a également suscité beaucoup de polémique lorsqu’il est sorti sans manteau en plein hiver.

Même avec cela, l’image a ajouté diverses réactions parmi 26 942 likes en plus d’un grand nombre de commentaires, en particulier c’est l’une des photos préférées du compte.

Le protagoniste de “Mockingjay” ou encore “The Hunger Games”, “X-Mex: Days of Future Past”, “Passengers”, “Joy and Silver Linings Playbook”, entre autres, a de beaux yeux bleus qui se démarquent ensemble ses cheveux baissés mais c’était un chasseur ressemblant à celui de l’un de ses personnages les plus emblématiques, Katniss Everdeen, qui a laissé tous les fans à bout de souffle.

Et ce n’est pas seulement un nombre incalculable d’internautes qui la trouvent belle puisque la star de cinéma était l’une des personnes choisies du magazine People qui en 2011 l’a proclamée l’une des plus belles personnes.

L’essor rapide de sa carrière

C’est son rôle de Winter’s Bone qui a fait de Lawrence le troisième plus jeune à être nominé pour un Oscar de la «Meilleure actrice», deux ans plus tard, une autre reconnaissance arriverait pour Silver Linings Playbook, la mettant en évidence comme la deuxième plus jeune à remporter le prix. pour la meilleure actrice.

Quelques autres détails que vous ne connaissez peut-être pas sur le talentueux natif du Kentucky:

La belle “Katniss” a fait deux auditions importantes avant de jouer dans le rôle qui l’a rendue célèbre: d’abord le rôle de Bella Swan dans la saga Twilight, et l’autre d’être Lisbeth Salander dans The Girl with the Dragon Tattoo de David Fincher , il y avait enfin d’autres plans pour elle.

La vie de Laurence a pris un tournant après avoir été découverte pour la première fois par un photographe à Manhattan, New York, alors qu’elle avait 14 ans. Plus tard, il a déménagé à Los Angeles pour continuer à tenter sa chance et une bonne décision de la part de la célèbre fille car c’était là où il a rencontré son destin chanceux.