Peindre nos meubles en couleurs est une option de bricolage que nous adorons et c’est l’un des moyens les plus simples de donner à votre maison cette touche de couleur magique.

La peinture est la clé pour transformer des meubles oubliés en pièces passionnantes et modernes. Vous avez juste besoin d’une idée précise, ou d’une technique originale et mettez-vous au travail.

Nous savons que tout le monde n’a pas de meubles classiques à rénover, mais ne vous inquiétez pas, avec un peu de couleur, même vos meubles les plus basiques seront la star de vos environnements.

Vous pouvez profiter de la couleur pour créer de grands contrastes et générer un intérêt visuel, ou intégrer vos meubles aux couleurs de votre mur pour créer des environnements plus décontractés ou un effet de fusion très élégant.

Les meubles unis aux couleurs vives sont le moyen le plus simple et le moins cher de donner cette touche fraîche et jeune à votre maison. De plus, c’est un beau projet de week-end pour la famille.

Voyez à quel point les meubles en rotin typiques peints en couleurs sont beaux, ils se combinent parfaitement avec le design tropical et vintage.

Il existe une infinité de finitions au choix, comme l’effet décapant classique, les peintures texturées, la peinture à la craie, le jeu avec des blocs de différentes couleurs ou un bel effet dégradé, pour rendre votre mobilier unique.

Les tons pastels sont le boom du moment, ils remplissent les espaces de sérénité, d’harmonie et ils se marient bien avec presque tous les styles, alors n’hésitez pas à les choisir.

Une autre très bonne option est de laisser des parties du meuble avec du bois apparent, idéal pour les styles vintage et scandinave.

Si vous aimez l’artisanat, avec un peu de ruban adhésif et des pochoirs, vous pouvez jouer avec des motifs géométriques, ou prendre un pinceau et laisser libre cours à votre créativité.

Inspirez-vous de ces idées pour rendre votre maison plus colorée que jamais.