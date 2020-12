Relation entre Brad Pitt et Jennifer Aniston après 15 ans de divorce | AP

Le phénomène BRANISTON (Brad + Aniston) est si fort que malgré le divorce et les années séparées, ses adeptes hésitent à le considérer éteint, car comme on dit, là où il y avait du feu, les cendres restent et tout le monde attend toujours qu’elles deviennent couple.

Il est important de mentionner que Jennifer Aniston et Brad Pitt Ils sont retournés travailler ensemble après leur divorce en 2005 et quelle façon de se revoir, puisque tous deux ont dû jouer une scène assez risquée où ils flirtent en interprétant un remake par appel vidéo du film “Fast Times” à Ridgemont High.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la pièce a été réalisée par appel vidéo et le casting est complété par Dane Cook, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Ray Liotta et Sean Penn, qui faisait partie de la comédie de l’année 1982.

Au début de l’appel vidéo, Brad a salué Jennifer avec effusion: “Bonjour Aniston”, alors qu’elle a répondu avec les mêmes mots.

Plus tard, ils se sont demandé comment ils allaient et Aniston Elle a répondu: “Bien chérie, comment vas-tu?”, Et bien qu’elle ait mis en évidence le mot “chérie” dans les ex-maris, cela pourrait simplement être une façon d’être gentille de la part de Jennifer, car c’est une expression habituelle en elle lorsqu’elle salue tout le monde vos amis et copines.

Cependant, la scène que ses personnages devaient jouer a suscité beaucoup de controverse, car c’était un flirtation Entre les deux.

Hé Brad, tu sais à quel point j’ai toujours pensé que tu étais mignon. Je pense que tu es si sexy, tu viendras pour moi? »C’était la phrase du personnage de Jennifer en se référant au personnage éponyme de Brad.

Bien que l’acteur ne puisse s’empêcher d’avoir un sourire malicieux pendant qu’elle le disait, tout le monde se moquait de l’ironie du fait d’être un ex-partenaire.

Il est important de mentionner que Pitt Il avait l’air heureux et excité dans la performance, ainsi que drôle dans plusieurs des scènes qui leur ont causé de l’humour, bien qu’il ait souligné une bague qu’il portait à la main.

Le produit de l’événement est allé à CORE, l’organisation humanitaire cofondée par Penn et la PDG Ann Lee, actuellement en première ligne de la lutte contre le virus actuel.

Il soutiendra également l’Alliance REFORM, qui se concentre sur l’adoption de lois pour réformer le système de justice pénale et protéger la population incarcérée de la propagation du virus.

Il ne fait aucun doute que Pitt et Aniston ont reconstruit leur amitié au fil des ans, car en janvier de cette année, l’ancien couple hollywoodien a fait la une des journaux lorsqu’ils ont été photographiés ensemble dans les coulisses des SAG Awards au Shrine. Auditorium de Los Angeles.

C’est la première fois que l’ancien couple travaille ensemble depuis qu’ils se sont salués dans les coulisses des Screen Actors Guild Awards en janvier où il a gagné pour Once Upon A Time In Hollywood et elle a remporté le prix pour The Morning Show.

Cependant, la seule fois Pitt et Aniston ils ont partagé l’écran en 2001, alors qu’ils étaient encore mariés, alors que l’acteur participait à un chapitre mémorisé de Friends.

Surtout, Aniston et Pitt, qui se sont mariés de 2000 à 2005, sont devenus amis depuis que l’acteur s’est séparé de sa deuxième épouse, Angelina Jolie, en 2016.

Et c’est ainsi que, près de vingt ans plus tard, sans partager d’écran, les acteurs ont rejoint cet événement solidaire.

Il est à noter qu’Aniston a épousé Justin Theroux pour la deuxième fois en 2015, après trois ans de relation, cependant, un an plus tard, en février 2016, ils ont annoncé leur séparation et quelques mois plus tard, Jolie a demandé le divorce à Pitt. , faisant valoir des «différences irréconciliables».

Une bataille judiciaire qui n’est pas encore terminée et qui a également été amère d’accusations croisées des deux parties.

