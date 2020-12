Relation entre Demi Rose et Joselyn Cano que beaucoup ne connaissaient pas! | Instagram

Les deux modèles et surtout quelques femmes extrêmement belles Joselyn Cano et Demi Rose Ils avaient une relation que peu de gens connaissaient, peut-être certains d’entre eux s’en sont rendu compte en voyant leurs photos, mais il est probable qu’ils soient passés inaperçus.

La mannequin britannique Demi Rose hypnotise depuis des années ses followers avec ses photographies qui ont attiré l’attention avec chacune de ses publications, ce n’est pas une nouveauté de voir une photo d’elle et d’être immédiatement surpris.

La même chose s’est produite avec le modèle américain d’origine mexicaine la belle Joselyn Cano dont nous nous souviendrons encore du nom pendant de nombreuses années, non seulement sa famille, ses amis mais aussi ses fans qui ont commencé à la suivre depuis le début.

Ce 17 décembre, la nouvelle a été partagée que le mannequin qui s’appelait “The Mexican Kim Kardashian” Joselyn Cano Il a perdu la vie, Internet est choqué et pleure sa perte, ceci selon les déclarations de certains médias numériques étant dû au fait qu’il a subi une chirurgie esthétique en Colombie, il n’y a plus de détails sur ce qui s’est passé.

Les funérailles du mannequin ont été partagées sur YouTube, sur la chaîne Akes Family Funeral Homes, elles s’intitulaient “Joselyn Cano Live Chapel Visitation”, où une belle masse du corps était partagée, bien qu’il n’y ait pas eu d’approche du corps, on pouvait le remarquer une partie de sa silhouette.

Au cas où vous ne saviez pas en plus d’être un modèle à succès Joselyn Cano était aussi une femme entreprenante et une grande femme d’affaires, elle a lancé une ligne exclusive de maillots de bain de deux pièces qui rendaient fou le public féminin, il pouvait facilement rivaliser avec les grandes marques, car de son emballage à son design, elles étaient les plus élégantes et les plus précieuses.

Elle a elle-même modelé certains modèles, ce qui nous a également permis de voir son modèle à plusieurs reprises. Demi Rose, l’un des plus connus est celui qui a des bandes et des incrustations de pierre sur une pièce métallique qui va au centre du même maillot de bain.

POUR VOIR LA PHOTO DE DEMI ROSE CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE JOSELYN CANO CLIQUEZ ICI.

Comme vous pouvez le voir dans les liens que nous venons de partager, ils portent tous les deux le même design de maillot de bain, il est possible que Demi Rose soit devenue l’ambassadrice du mannequin Joselyn Cano, bien qu’ils partagent généralement du contenu individuel, ce ne serait pas une surprise s’ils étaient tous les deux amis et ils s’entraideront, en l’occurrence les Britanniques, dans la promotion des produits de la belle américaine.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

En plus de ce maillot de bain, il y a d’autres pièces qui correspondent entre les deux depuis qu’ils portent, lors de l’un des voyages modèles, Demi Rose a partagé une photo où elle en porte une autre Maillot de bain En blanc avec une sorte de jupe longue blanche, ce modèle fait également partie du catalogue Josey Cano.

Demi Rose est connue pour promouvoir différentes marques de vêtements sur ses réseaux sociaux, ce ne serait pas une surprise si elle était plus que liée à Joselyn Cano, qui, nous l’espérons, reposera en paix, car il est également assez courant que les célébrités se soutiennent. d’autres, que voudrais-je de plus de promotion après qu’un mannequin avec un plus grand nombre d’adeptes ait promu ses propres vêtements et encore plus qu’ils aient été amis et l’ont fait avec plaisir, car soyons honnêtes, ces maillots de bain sont les plus coquettes et les plus divins.

À 29 ans, Joselyn Cano avait réalisé beaucoup de choses, malheureusement il s’est passé quelque chose qui lui a échappé, même si la famille n’a pas beaucoup partagé et nous doutons qu’elle le fasse à l’avenir car le mannequin et la femme d’affaires étaient plutôt discrètes dans sa vie. privé.

Lire aussi: Sa dernière photo, Joselyn Cano a publié son dernier cadeau pour ses fans