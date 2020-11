Relations dans les lieux publics, Celia Lora se déclare experte | INSTAGRAM

Une semaine de plus, un nouveau lancement du nouveau chapitre du programme MTV Consultorio del amor avec Celia Lora, abordant l’un des sujets dans lesquels elle se considère comme une experte: les relations dans les lieux publics.

Comme on le sait tous les jeudis soirs, la célèbre chaîne de télévision lance l’un des nouveaux chapitres de MTV, la clinique de l’amour avec Celia Lora, un programme dans lequel la célèbre fille d’Alex Lora, chanteuse principale du groupe de rock El Tri, avoue quelques détails sur sa vie, tout en répondant aux questions et anecdotes de ses fans concernant le Divers sujets.

Celia Lora a dû avouer qu’elle se considère comme une expert sur le sujet, de sorte que rien de ce qu’ils lui envoient ne semble surprenant ou choquant, comme peut-être dans certains chapitres précédents elle a perçu ce que ses fans ont fait.

C’est vrai, en un mot, Celia a eu des relations dans des lieux publics et à plusieurs reprises, en fait pendant le chapitre avoue que la plupart du temps c’était dans d’autres pays et qu’il fallait être quelqu’un avec suffisamment d’expérience en la matière pour éviter de se faire prendre, car il a avoué qu’être trouvé en train de faire cela signifierait aller en prison.

Bien sûr, nous pourrions vous dire toutes les questions qu’ils ont envoyées et les anecdotes super détaillées de ce qui s’est passé dans le programme, mais ce qui est intéressant à propos de leur vidéo, ce n’est pas cela, car ce que les fans apprécient le plus, c’est de passer du temps avec Celia Lora à l’écoute. ce qu’il a à nous dire, en parlant toujours avec une énergie de vie si positive et détendue qui fait que les fans distraient leur esprit de la situation qu’ils vivent.

Ce 2020 n’a pas été une année que les utilisateurs considèrent comme l’une des meilleures, mais ils ont eu l’occasion de se rencontrer et de profiter du divertissement qui a été créé en étant tous à la maison.

Au moment où MTV a réalisé la grande attention que Celia avait grâce à son apparition à Acapulco Shore, il a décidé que ce serait une excellente idée que toutes ces semaines nous ayons de nouveaux épisodes pour continuer à passer un moment agréable, le tout avec le beau modèle que tout le monde veut.

Pour cette raison, nous vous recommandons vivement de regarder la vidéo car elle est devenue assez drôle et nous pouvons y apprendre à connaître un peu plus en profondeur le beau et célèbre mannequin, qui essaie si fort de s’efforcer d’avoir quelque chose d’amusant à nous dire.

En fait, il a tellement travaillé dur qu’il a visité de nombreux spectacles très différents en y participant à sa manière et en les générant dans des moments très amusants, tout comme sa participation à Everyone Wants Fame.

Des mèmes de Celia Lora ont même été créés sur sa qualité; nous vous recommandons donc de ne manquer aucune de ses actualités et détails et vous pouvez le faire ici sur Show News.

Celia a également eu l’initiative de créer sa propre chaîne YouTube afin qu’elle puisse devenir une vraie youtubeuse en créant des vidéos très amusantes où elle parle de ses expériences et partage même certains des messages qu’ils lui envoient directement, certains étant si intéressants et d’autres si désagréable que j’ai même créé leur propre section: “le coin veste”.