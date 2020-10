Cette semaine, l’auteur de Release The Snyder Cut et rédacteur en chef de CinemaBlend, Sean O’Connell, répond à vos questions sur la Justice League de Zack Snyder! Vous avez tous soumis tellement de questions, nous avons dû diviser cet épisode “mailbag” en deux parties. La partie 1 couvre des questions sur la photographie supplémentaire, la spéculation d’histoire et les détails manquants sur le Snyder Cut. Gardez un œil sur la semaine prochaine pour la “Partie 2”, qui couvrira des questions sur la poursuite du Snyderverse, les retombées potentielles, et plus encore.

01:24 – Henry Cavill revient-il pour des photos supplémentaires?

03:28 – Qu’est-ce que Zack est le plus susceptible de photographier lors de prises de vue supplémentaires?

05h30 – “Si Snyder pouvait seulement conclure ce troisième film, pensez-vous que les photographies ajoutées concernent des scènes qui pourraient clôturer la saga Snyder en tant que trilogie? Dans ce cas, nous verrons également un véritable affrontement avec DARKSEID pour avoir le sentiment d’un plus fermeture complète? Cette partie ne serait-elle pas trop petite? ” – @ Andrea24976180

07:12 – “Zack reçoit 70 millions de dollars pour sa version actuelle de JL. Ce qui est beaucoup plus cher que son 214. Ma question est, combien d’argent pensez-vous que sa coupe 214 avait besoin? Ou était-ce essentiellement fait?” – @ R2GMAN

08h50 – “Pensez-vous qu’il y aura d’autres personnages surprises dans ZSJL?” – @superman_fanp

10:08 – “Lanterne verte dans la coupe de Zack, est-ce juste un petit camée ou #UNITE THE SEVEN et combattra-t-il Steppenwolf dans la bataille finale ou est-ce juste une conspiration (sinon, quelle est votre estimation de temps d’écran pour lui) et est-ce vrai ce chasseur apparaîtra dans son [martian] forme pendant quelques secondes seulement? “- Ken Kairu

13:45 – “Avec l’apparition de rumeurs de Martian Manhunter, pensez-vous que nous verrons une scène de combat entre la Justice League et Martian Manhunter comme dans la série Justice League 2011 sur laquelle une grande partie de la DCEU est basée?” – CHADAM !!!!

14:40 – “Alors que le corps de Zod est apparu et utilisé pour créer Doomsday dans BvS, pensez-vous que Zoodsday jouera un rôle dans ZSJL?” – @FuryFirestorm

15:33 – “Obtient-on la version jugée trop effrayante et Zack & Terrio a dû faire des réécritures?” – Le vrai Husain

17:23 – “Quelles sont vos théories sur le script JL ​​original (idée effrayante) que Zack et Terrio ont dû réécrire? De quoi pensez-vous que c’était?” – @juppiix

19:43 – “Pensez-vous que nous aurons une sorte de truc de type prologue / récapitulation au début de l’épisode 1?” – Le vrai Husain

21h30 – “Je sais que Zack a dit que son JL est son propre univers mais penses-tu qu’ils vont le canoniser étant donné l’attention qu’il reçoit?” – @BatKilmer

23:58 – “Zack a déclaré que Wonder Woman n’était pas là pendant la chronologie de Knightmare, quelle est votre meilleure estimation de l’endroit où elle se trouve?” – @Deven_Wagner

25:38 – “Si le Snyder Cut finit par être un et fait, ce que j’espère ne sera pas, comment l’histoire de Superman continuera-t-elle? S’il finit dans le costume noir à la fin du film, comment le Superman de Henry Cavill les sorties en solo le ramènent au costume rouge et bleu? ” – @CoreyHobbsEcho

28h00 – “Il y a quelques mois, Zack a confirmé pour @pingpongflix et moi-même que le film allait faire interagir Diana et Lois. Compte tenu de ce que Diana ressent clairement (et pour des raisons évidentes) pour Lo dans BvS alors que Clark meurt … combien d’interaction allez-vous dire que nous allons arriver, ici et tout au long de l’arc? ” – @HardBoiledFilms

30:18 – “Sur la base de ce que Zack vous a dit en 2016/2017 lors de la visite sur le plateau par rapport à ce qu’il vous a parlé ou à ce que vous l’avez entendu dire. Pouvez-vous remarquer des différences marquées, même avec la façon dont il parle du film / spectacle?” – Craig O’Donnell

31:47 – Qu’attendez-vous le plus dans la Justice League de Zack Snyder?

34:35 – “Quand pensez-vous que la bande-annonce complète sortira?” – @mockjaygrimes

35:48 – “Quand pensez-vous que nous pourrions connaître la date de sortie de ZSJL?” – @DerfelMacGuffin

37:18 – “Pensez-vous que nous entendrons la plupart des partitions de Hans Zimmer dans ZSJL comme le thème de Lex Luthor et d’autres thèmes similaires utilisés dans BVS ou devrions-nous nous attendre à de nouveaux thèmes de Junkie XL qui ne soient pas aussi sombres que la bande originale de BVS?” – RY

38:05 – “Sean, savez-vous si Snyder et les acteurs feront de la presse lorsque la coupe de Snyder sera publiée sur HBO Max ou va-t-elle simplement sortir?” – Ange Cortez