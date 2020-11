Bienvenue dans la quatrième partie du Future London STEM Project – notre série pour les jeunes qui examine l’impact de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques sur notre monde et explique comment vous pouvez vous impliquer. Tous les quinze jours, nous rencontrons des personnes inspirantes et entendons parler de leurs emplois STEM et de la manière dont ils ont développé leurs compétences à l’école, à l’université et au-delà. Il y a aussi un défi STEM auquel s’impliquer.

Aujourd’hui, nous examinons les sciences naturelles telles que la biologie et la zoologie, avec un accent particulier sur la façon dont ces sujets peuvent mener à une carrière dans la conservation – une activité importante alors que nous tentons de lutter contre la crise climatique mondiale. Nous avons travaillé avec l’Institut Grantham de l’Imperial College de Londres, qui propose des activités de recherche et d’éducation sur le changement climatique et l’environnement, ainsi que les départements de sciences de la vie et de génie électronique et électrique de l’université.

Nick Dunn, étudiant au doctorat et biologiste de la conservation au Grantham Institute and Institute of Zoology, nous a aidés à mettre sur pied notre dernier défi STEM. Sa chasse au trésor dans la nature semble simple, mais c’est un excellent moyen d’en apprendre davantage sur les plantes et les animaux qui vous entourent. Vous n’avez pas besoin d’un jardin – vous pouvez chasser dans le parc.

En plus d’observer les plantes, vous en saurez plus sur les écosystèmes, qui jouent un rôle clé dans le maintien d’un environnement naturel sain et diversifié, et sont également un axe important d’étude et de recherche par des biologistes de la conservation tels que Nick.

en relation

«Les écosystèmes sont des endroits où les animaux et les plantes interagissent avec les parties non vivantes de la nature: le climat – température, précipitations et lumière du soleil», explique Nick. «La combinaison des parties vivantes et non vivantes du monde naturel forme des systèmes complexes, et chaque partie dépend des autres pour s’assurer qu’elle fonctionne correctement dans son ensemble. Un éco-système peut avoir la taille d’un océan entier ou d’une petite flaque d’eau dans votre jardin arrière. “

Au sein d’un écosystème, vous trouverez différents habitats où les plantes et les animaux vivent dans des relations interdépendantes appelées chaînes alimentaires, bien que Nick suggère qu’il est souvent préférable de les décrire comme des «réseaux trophiques».

Des écosystèmes sains et bien équilibrés sont essentiels à toute vie sur terre – y compris les humains, fournissant notre nourriture et l’oxygène que nous respirons. (L’oxygène est un sous-produit du processus de photosynthèse utilisé par les plantes pour transformer la lumière du soleil en énergie chimique sous forme de sucre).

Nick déclare: «Des écosystèmes sains avec des niveaux élevés de biodiversité – une grande variété de plantes, d’insectes et d’animaux – sont importants pour nous parce que nous comptons sur les services fournis par les écosystèmes pour survivre. Ils nous donnent de l’eau propre, purifient l’air pour que nous puissions respirer, gardent les minéraux dans le sol pour que les plantes poussent, recyclent les nutriments et aident à réguler le climat. En fin de compte, ils nous fournissent également de la nourriture.

«Si nous endommageons une partie du réseau complexe de liens entre les organismes d’un écosystème, tout l’écosystème peut être endommagé.»

Les humains sont également la plus grande menace pour les écosystèmes. Nous ajoutons des choses: des pesticides qui perturbent l’équilibre des nutriments dans le sol; substances polluantes qui modifient le mélange chimique de l’air, de l’eau et du sol; animaux qui perturbent les chaînes alimentaires. On enlève aussi des choses: la chasse excessive ou la surpêche de certaines espèces; abattre des arbres et des plantes pour défricher les terres pour l’agriculture ou fournir des matières premières pour l’industrie.

Tout cela en ajoutant et en soustrayant bouleverse l’équilibre naturel des écosystèmes et a contribué à la crise climatique à laquelle notre monde est confronté. La conservation est une tentative de faire face à cette menace, avec des scientifiques comme Nick cherchant à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes afin que nous puissions les préserver.

en relation

Si vous êtes inspiré pour étudier ou travailler dans le domaine de la conservation, partir vraiment regarder le monde est un bon début. Le conseil de Nick est de prendre un cahier ou un appareil photo pour documenter ce que vous trouvez.

«Entrez dans le monde naturel, que ce soit votre parc local ou lorsque vous êtes en vacances, et observez les choses», dit-il. «J’avais l’habitude de faire des dessins d’animaux et de construire un livre de ce que j’avais vu. Je suis aussi un photographe passionné.

Vous pouvez également envisager d’utiliser l’application iNaturalist sur un smartphone qui vous aide à identifier les plantes et les animaux autour de vous

Alors, dirigez-vous vers votre jardin, un parc ou un espace vert public à proximité et voyez si vous pouvez repérer les huit types d’animaux et de plantes que Nick a énumérés ci-dessous. Chacun fait partie de votre écosystème local. Notez chacun d’eux lorsque vous le trouvez, posez-le sur votre smartphone ou dessinez une image. Ne soyez pas tenté de les ramener à la maison – les choses dans un écosystème dépendent les unes des autres.

Une feuille verte, jaune et rouge

Chaque automne, les feuilles des arbres passent du vert à un mélange de jaune et de rouge. Cela se produit parce que les arbres cessent de produire un pigment appelé chlorophylle, qui rend les feuilles vertes. La chlorophylle est vitale pour la photosynthèse, le processus par lequel toutes les plantes transforment l’énergie du soleil en énergie chimique – un élément clé de tout écosystème et chaîne alimentaire. En automne, un arbre ralentit sa croissance, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin de ses feuilles pour produire de l’énergie. La chlorophylle commence à se décomposer, laissant des pigments jaunes et rouges dans les feuilles de l’arbre, qu’elle jette pour conserver l’énergie.

Les feuilles mortes sont un écosystème important, fournissant de la nourriture à de nombreux petits organismes, y compris les vers, les mille-pattes, les cloportes et les limaces. Ils fournissent à leur tour de la nourriture à un large éventail de créatures, y compris les merles et les grives, les hérissons, les coléoptères, les grenouilles et les crapauds. En plus de chasser pour se nourrir dans les feuilles mortes, beaucoup de ces espèces les utilisent comme abri.

Acorn et knopper gall

Les glands sont les graines du chêne – une petite noix verte avec une coquille en forme de coupe à une extrémité. Assez commun. Mais voyez si vous pouvez également trouver une galle de knopper sur le sol sous un chêne. Ce sont des graines de glands déformées avec des excroissances cornées – elles ressemblent plus à des noix qu’à des glands. Les excroissances sont causées par de minuscules guêpes à galle, qui pondent leurs œufs à l’intérieur du bourgeon de gland alors qu’il est encore sur l’arbre. Si vous trouvez une bile knopper à cette période de l’année, les larves de guêpe à galle seront toujours à l’intérieur. Ils émergeront à l’âge adulte au printemps.

Lichen

Le lichen n’est pas en fait un organisme unique, mais une relation mutuellement bénéfique entre un champignon et une algue. Le champignon fournit une structure pour que les algues se développent, et les algues peuvent produire de l’énergie à partir du soleil et fournir de la nourriture au champignon. Le lichen prend de nombreuses formes et couleurs différentes, allant du vert vif au brun et au gris. Il peut pousser sur presque tout ce qui est exposé au soleil, y compris l’écorce, les feuilles et les branches des arbres, ainsi que sur des surfaces non organiques telles que la roche et les bâtiments.

Robin

Les merles sont très territoriaux et peuvent être agressifs lorsqu’ils défendent leur terrain contre d’autres oiseaux. Ils chantent fort pour dire aux autres oiseaux qu’ils sont là. Ils mangent des insectes, des araignées et des vers, un régime qui est complété en automne et en hiver avec des baies et des fruits. Si vous êtes à l’extérieur du jardinage, les merles attendront parfois à proximité pour engloutir les vers que vous déterrerez!

Graine de sycomore

Si vous trouvez une graine de sycomore, soulevez-la et laissez-la tomber au sol. Il doit tourner comme une pale de rotor d’hélicoptère. Lorsque ces graines tombent de la branche, les ailes aident la graine à attraper le vent et à l’éloigner de l’arbre, aidant cette espèce à se propager et à trouver un nouveau terrain sur lequel les jeunes arbres peuvent pousser. Les graines de l’arbre font également partie de la chaîne alimentaire de l’écosystème, fournissant de la nourriture aux oiseaux et aux mammifères tels que les souris et les écureuils.

Rose musquée

Ce sont les fruits rouges, orange et bordeaux que vous pourriez voir sur certains rosiers en automne. Les églantiers sont mangés par les oiseaux, y compris les merles et les merles. Les hanches contiennent de la nourriture pour les oiseaux, ainsi que des graines, que les oiseaux dispersent dans leurs déchets, aidant ainsi la plante à se reproduire.

Écureuil

L’écureuil gris a été introduit au Royaume-Uni pour la première fois en Amérique du Nord au 19e siècle et a entraîné le déclin des populations de notre écureuil roux indigène. C’est un exemple de ce qu’on appelle la concurrence intraspécifique dans les écosystèmes – la rivalité entre deux types de la même espèce.

Les écureuils gris sont plus gros, plus agressifs et mieux digérer les graines telles que les glands, ce qui réduit la principale source de nourriture de leurs cousins ​​rouges.

Ils sont également porteurs du virus de la variole de l’écureuil qui tue les écureuils roux.

À cette période de l’année, tous les écureuils stockent des graines et des noix qui les nourriront pendant l’hiver. Ils peuvent oublier certaines des graines et des noix qu’ils ont cachées, qui pourraient alors devenir de nouveaux arbres – une autre façon dont les écosystèmes agissent pour propager et distribuer les espèces.

Escargot

Les escargots sont des invertébrés, ce qui signifie qu’ils n’ont pas de colonne vertébrale. Ils se nourrissent la nuit avec un régime qui comprend des feuilles de plantes, des fruits et légumes, des champignons, des algues et des débris végétaux en décomposition. De cette façon, ils jouent un rôle important dans l’écosystème en aidant à restituer les nutriments des plantes

au sol pour le recyclage. Leur coquille les protège de leurs nombreux prédateurs, parmi lesquels les oiseaux et les hérissons.

À propos du projet STEM

Le projet Future London STEM met en évidence l’impact de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques sur le monde. Ce projet est soutenu financièrement par Huawei, qui partage notre objectif de rendre les sujets STEM accessibles et passionnants pour tous. Notre journalisme reste indépendant. Ce projet fait partie de l’initiative Future London d’Evening Standard, qui cherche des solutions à certains des plus grands problèmes auxquels la capitale est confrontée.