Bienvenue à la cinquième partie du projet Future London STEM – notre série pour les jeunes qui examine l’impact de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques sur notre monde et explique comment vous pouvez vous impliquer. Tous les quinze jours, nous partageons un défi STEM à essayer chez vous et rencontrons des personnes inspirantes qui nous parlent de leurs emplois STEM et expliquent comment elles ont développé leurs compétences à l’école, à l’université et au-delà.

Mike Cook, 33 ans, chercheur au sein du Queen Mary’s Game AI Research Group, nous a aidés avec notre dernier STEM Challenge, dans lequel nous vous montrons comment ne jamais perdre à bout portant et comment simuler comment l’IA peut faire de même. chose – en utilisant juste un morceau de papier avec un ensemble d’instructions.

Dans notre troisième défi STEM, un tour de carte magique, nous avons appris comment fonctionnent les algorithmes informatiques: comment en suivant une série d’étapes logiques, ils garantissent le résultat souhaité pour résoudre un problème.

L’IA est souvent utilisée pour décrire des machines ou des ordinateurs qui imitent les fonctions d’apprentissage et de résolution de problèmes de l’esprit humain. Les appareils dotés d’IA sont appelés «agents intelligents» – capables d’évaluer leur environnement et de prendre des mesures pour atteindre des objectifs spécifiques. Ils le font en utilisant des algorithmes qui non seulement suivent la même série d’étapes à chaque fois pour résoudre un problème, mais sont capables d’apprendre par un processus d’essais et d’erreurs.

Mike dit: «Imaginez que vous essayiez de faire un gâteau mais que certaines parties de la recette manquaient. Nous pouvons faire cuire un gâteau tous les jours et changer un peu la recette à chaque fois et voir son goût. Avec le temps, nous nous rapprochions d’un gâteau qui avait bon goût.

«Ce sont les types de processus dans lesquels nous aimons appliquer l’IA. Celles où notre algorithme ne fait pas simplement la même chose, mais a un moyen d’améliorer sa solution à chaque fois qu’il essaie et échoue. »

Si vous avez joué à un jeu vidéo, vous aurez joué contre l’IA du jeu en mode solo. L’IA sera programmée pour se comporter différemment, selon le jeu. «Dans un jeu comme Les Sims, nous voulons que notre IA se comporte davantage comme des humains», explique Mike. «Nous voulons que ce soit émotionnel, faire des erreurs, créer des histoires dramatiques.

«Alors que dans un jeu comme Dark Souls [for ages 16+], qui consiste à être un aventurier, nous voulons que l’IA soit difficile mais nous ne voulons pas qu’elle nous bat toujours. Nous voulons qu’il soit prévisible afin que nous puissions apprendre ses mouvements et trouver comment le vaincre.

Presque tous les jeux auxquels nous jouons ont une sorte d’IA, dit Mike. Parfois, vous remarquez l’IA parce que c’est un ennemi, par exemple. Mais toutes les IA ne contrôlent pas les personnages dans les jeux. Cela permet en partie à la conception du jeu de s’adapter aux choses que nous faisons.

Mike explique ce que cela signifie dans un jeu multijoueur en ligne comme Fortnite: «Ici, ces algorithmes intelligents essaient de deviner où vous allez bouger ou tirer ensuite, donc s’il y a un problème avec votre connexion Internet, vous vous sentez toujours comme le bon une chose est arrivée.

L’IA est également utilisée dans les jeux vidéo pour la «génération procédurale», qui consiste à concevoir le contenu, les niveaux et les mondes des joueurs. «L’un des grands exemples de cela est Minecraft. Les mondes Minecraft sont créés par génération procédurale et c’est l’IA qui s’occupe de la conception du jeu », explique Mike.

Comment ne jamais perdre de points et de croix

Vous voulez impressionner vos amis ou votre famille en ne perdant jamais de vue? Dans notre cinquième défi STEM, nous vous montrons comment l’apprentissage d’un ensemble de règles simples peut vous aider à construire une série de victoires – assurez-vous simplement que votre adversaire ne les apprend pas aussi!

Noughts and crosses peut sembler un jeu simple, mais il est utilisé par des professeurs de l’Université Queen Mary de Londres pour montrer aux élèves comment fonctionnent les programmes informatiques et l’intelligence artificielle. En fait, l’un des premiers jeux vidéo, OXO, développé par Sandy Douglas, professeur d’informatique à l’Université de Cambridge en 1952, utilisait un programme d’intelligence artificielle pour jouer des croisés.

Jouer les noughts and crosses en suivant les règles ci-dessous vous aidera à comprendre comment tout ce que font les ordinateurs est régi par des instructions créées par des programmeurs informatiques. Cela soulève également la question: quelque chose qui suit ces instructions peut-il être considéré comme intelligent?

Notre défi noughts and crosses est basé sur une activité co-créée par Paul Curzon, professeur d’informatique à l’école, pour le projet Computer Science 4 Fun (cs4fn) à Queen Mary, qui montre comment l’informatique consiste à résoudre des énigmes, la créativité et changer le futur.

Tu auras besoin de

Un morceau de papier pour écrire les règles pour ne jamais perdre à des noughts et des crosses Un peu plus de papier pour jouer les noughts et les croix dessus – ou, si vous en avez un, un tableau blanc que vous pouvez nettoyer après chaque partie Un stylo ou un crayon ou un stylo pour tableau blanc Quelqu’un à jouer contre (de préférence un adversaire qui ne connaît pas les règles pour ne jamais perdre une partie!

Les règles pour ne jamais perdre aux noughts et crosses

Sur une feuille de papier, écrivez les règles suivantes – que vous pouvez également appeler un programme informatique ou un algorithme car il s’agit d’un ensemble d’instructions à suivre. Si vous pouvez les mémoriser, vous avez plus de chances de gagner!

Déplacer 1: Allez dans un coin.

Déplacer 2: Si l’autre joueur n’y est pas allé, ALORS allez dans le coin opposé pour déplacer 1. Sinon, allez dans un coin libre.

Déplacer 3: S’il y a 2 X et un espace dans une ligne, ALORS allez dans cet espace. SI il y a 2 Os et un espace dans une ligne, ALORS allez dans cet espace. SI PAS aller dans un coin libre.

Déplacer 4: SI il y a 2 X et un espace dans une ligne, ALORS allez dans cet espace. SI il y a 2 Os et un espace dans une ligne ALORS allez dans cet espace. SI PAS aller dans un coin libre.

Déplacer 5: Allez dans l’espace libre.

Si vous suivez les règles à chaque partie, vous gagnerez ou tirerez – ne perdrez jamais. Répétez ce processus jusqu’à ce que l’autre joueur en ait assez que vous soyez le champion des noughts and crosses!

Pourquoi ces règles fonctionnent-elles?

Mike Cook dit que les noughts and crosses sont utiles pour illustrer le fonctionnement des programmes informatiques et de l’IA. «C’est un jeu déterministe, ce qui signifie que vous savez toujours ce qui va se passer lorsque vous faites un mouvement. C’est aussi ce que nous voyons toutes les informations du jeu à tout moment, sauf ce que pense l’autre joueur.

«Plus vous jouez des noughts et des croix, plus vous apprenez le processus par lequel vous pouvez toujours garantir une victoire ou un match nul. Ce processus est exactement l’algorithme que vous avez écrit. La plupart des IA se résument à l’écriture d’une sorte d’algorithme. »

Cependant, l’IA n’est pas seulement un algorithme qui suit le même ensemble d’instructions quoi qu’il arrive. Un dispositif d’IA est un «agent intelligent», capable d’évaluer son environnement, d’apprendre par essais et erreurs et de s’adapter pour résoudre des problèmes.

Alors, d’où vient l’intelligence de l’IA – est-elle des personnes qui la conçoivent ou de l’appareil lui-même? C’est une grande question philosophique dont les informaticiens débattent toujours, selon Mike.

«Il est certain qu’une grande partie de l’intelligence provient des personnes qui écrivent les algorithmes, conçoivent des systèmes informatiques et saisissent les données utilisées par l’IA. Mais parfois, nous ne pouvons pas vraiment nous entendre sur l’origine de l’intelligence », dit-il. Il existe des exemples d’algorithmes d’IA qui ont proposé des solutions auxquelles personne n’aurait jamais pensé.

«Avec l’IA, nous essayons de trouver des moyens de donner aux ordinateurs le même type de raisonnement, de planification et de processus que nous tenons pour acquis. La partie la plus amusante de la construction d’une IA consiste à essayer de comprendre comment utiliser ces connaissances que vous avez et les exprimer d’une manière qu’un ordinateur peut comprendre et utiliser. ”

