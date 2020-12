T

Il s’agit de la dernière partie du Future London STEM Project – notre série pour les jeunes qui examine l’impact de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques sur notre monde, rencontre des personnes inspirantes dans le domaine des STEM et explique comment vous pouvez vous impliquer.

Nous entendrons Nadine Moustafa, qui prépare un doctorat en génie chimique à l’Imperial, et Nina Marenzi, qui a fondé une organisation qui promeut des pratiques plus durables dans l’industrie de la mode.

En tant que consommateur de mode, vous pouvez également faire beaucoup pour la rendre plus durable. C’est là que le défi STEM d’aujourd’hui entre en jeu. Nous serions ravis que vous fabriquiez un costume de Noël à partir de vieux vêtements et d’articles issus de votre recyclage domestique. Ou si les costumes ne sont pas votre truc, vous pouvez créer une nouvelle tenue à partir d’une ancienne.

Le lien entre le génie chimique et la mode peut ne pas sembler immédiatement évident. Mais comme tout autre processus de fabrication tel que la fabrication de voitures, la production de vêtements implique le raffinage des matières premières et l’ajout de produits chimiques, ce qui crée des émissions de CO2 – un facteur clé de la crise climatique – et d’autres pollutions.

Les usines de confection sont également alimentées par l’électricité, en grande partie générée par la combustion de combustibles fossiles, qui pompe encore plus de CO2 dans l’atmosphère.

D’autres choses qui ont un impact négatif sur l’environnement sont le transport des vêtements des usines aux magasins, puis à votre domicile; les déchets produits par l’industrie de la mode; et les gens qui jettent les vêtements non désirés.

Nadine, 23 ans, recherche une technologie de capture du carbone qui pourrait aider à réduire les émissions de CO2 de tout processus de production industrielle, y compris les textiles. Elle a décidé de se concentrer sur l’industrie de la mode après avoir pris conscience de sa pollution. Le secteur de la mode représente 10% des émissions mondiales de CO2 – plus que tous les vols internationaux et les transports maritimes réunis, note Nadine dans un article de blog pour Imperial.

Elle dit: «La mode est quelque chose qui me passionne parce que je m’amusais tellement avec ma mère, qui était créatrice, faisant des choses comme le recyclage des vêtements.

Le captage et le stockage du carbone (CSC) consiste à séparer le CO2 des autres gaz résiduaires produits par les usines et les centrales à combustibles fossiles, à le capturer et à le comprimer à l’état liquide. Il est ensuite transporté et stocké sous terre pour le tenir à l’écart de l’atmosphère.

La technologie CSC est utilisée par les industries pétrolière et gazière depuis les années 1970 – mais la technologie n’a pas encore été adaptée avec succès pour être utilisée par de grandes usines telles que celles qui fabriquent des vêtements.

Le rendre commercialement viable est le plus gros obstacle, car les usines ont besoin d’une puissance supplémentaire pour ajouter la capture du carbone à leurs processus de fabrication.

C’est le problème que Nadine essaie de résoudre.

Cependant, la réduction des émissions de CO2 des usines de confection n’est qu’une des nombreuses solutions requises. L’industrie de la mode est également le deuxième plus grand consommateur d’eau au monde. Fabriquer une paire de jeans utilise plus de 9 000 litres. Il pollue également les mers avec des micro-plastiques, libérés chaque fois que nous lavons des vêtements en fibres synthétiques comme le polyester.

L’ampleur du problème est donc décourageante. Cependant, il existe des solutions potentielles, dit Nadine, comme le passage des usines de vêtements à l’énergie renouvelable, le développement de nouvelles méthodes de recyclage, l’utilisation de substituts biodégradables et plus durables pour le polyester et la fabrication de vêtements qui durent plus longtemps.

Nina Marenzi tente d’encourager l’industrie de la mode à utiliser des tissus plus durables. L’organisation qu’elle a fondée, The Sustainable Angle, dirige la Future Fabrics Expo, une vitrine annuelle des matériaux durables. «Je voulais aider les créateurs de mode, les professionnels et les créatifs à accéder aux matériaux durables qui étaient clairement produits», dit-elle. «Mais il n’y avait pas vraiment beaucoup d’intérêt pour eux simplement parce que les gens ne savaient pas vraiment à leur sujet.

À l’Expo, les concepteurs peuvent en apprendre davantage sur les textiles et pourquoi certains matériaux ont moins d’impact sur le sol, utilisent moins d’eau et d’énergie et ne contribuent pas à la perte de biodiversité.

Nina dit que l’industrie doit réduire son utilisation de matériaux synthétiques fabriqués à partir de combustibles fossiles, tels que le polyester et le polyamide. Même le coton cultivé naturellement est un problème, car il utilise beaucoup d’eau.

Le coton biologique est une alternative viable, et d’autres tissus naturels que Nina encourage les designers à utiliser comprennent la laine, le lin, le chanvre et la viscose. De plus en plus de matériaux sont développés à partir de sources naturelles, notamment le Bananatex, un tissu imperméable développé à partir de bananiers.

Et nous pouvons encore faire beaucoup pour vous aider. Nadine déclare: «Les décisions que nous prenons en tant que consommateurs font la différence: acheter, laver, recycler et conserver les vêtements plus longtemps.»

(Le costume de Noël de Hana comprend des nœuds fabriqués à partir d’emballages de chocolat / Khaled Morshedy)

Relevez le défi STEM

Nous avons travaillé avec Hana Amer, une jeune femme de 27 ans qui combine son rôle d’agente des médias et des événements au Grantham Institute avec son travail de créatrice de mode indépendante. Elle a quelques conseils – et a également confectionné son propre costume!

«Ce que je veux vraiment faire, c’est atteindre une durabilité maximale à chaque étape du cycle de production de mode», déclare Hana. Cela signifie utiliser des tissus durables, mais aussi créer des vêtements qui peuvent être portés de plusieurs manières.

«Pour moi, la chose la plus satisfaisante est lorsque vous prenez quelque chose et que vous en créez quelque chose de complètement différent», dit-elle.

C’est quelque chose qu’elle a appris lorsqu’elle travaillait au Royal Opera House. «Nous obtenions des costumes pour Swan Lake de Russie et nous les transformions en tenues Sleeping Beauty pour la production londonienne. Supprimez les embellissements, ajoutez de nouveaux embellissements, colorez des choses », explique-t-elle.

«Avec les costumes, vous résolvez toujours des problèmes, en trouvant un moyen économique de créer quelque chose de nouveau à partir d’un vêtement existant.»

Hana a fabriqué son propre costume de Noël recyclé, illustré ci-dessus, en utilisant le ballet de Tchaïkovski, The Nutcracker comme source d’inspiration. «Quand je pense à Noël, je pense à toutes les sorties en famille quand j’étais enfant, y compris au théâtre et au ballet», dit Hana, expliquant pourquoi elle pensait au ballet.

«Le sentiment de nostalgie des souvenirs d’enfance et les cadeaux de Noël stéréotypés comme le chocolat me viennent à l’esprit.»

Hana a utilisé cette inspiration dans sa conception, qu’elle a fabriquée à partir de matériaux durables, notamment des emballages pour tablettes de chocolat.

Tu auras besoin de

Une vieille tenue que vous ne portez plus, de préférence pas trop ample. Des collants, des pantalons ou des jupes noirs et un haut noir ajusté sont idéaux, mais utilisez ce que vous avez à votre disposition Pratiquement tout ce que vous recyclez dans votre maison et que vous pourriez utiliser dans votre costume – des emballages alimentaires aux journaux marques sur votre vêtement où vous voulez couper ou faire des ajustements Ciseaux pour couper les choses à la taille Un ruban à mesurer ou une règle Une aiguille et du fil (ou une machine à coudre si vous en avez une), de la colle, du velcro, du ruban adhésif, de la ficelle ou des bandes déchirées de vieux vêtements pour tenir votre costume ensemble Des choses pour ajouter de la couleur à votre tenue, comme des stylos, des crayons ou de la peinture pour tissu. Vous pouvez également teindre de vieux vêtements avec des colorants naturels: par exemple le chou rouge pour le violet, les épinards pour le vert, le curcuma moulu pour le jaune Un miroir (de préférence pleine longueur) pour vérifier votre costume pendant que vous le créez

Comment faire votre costume

La première étape consiste à trouver une idée pour votre costume. Pensez à quelque chose qui vous rappelle la saison des fêtes. «L’étincelle peut provenir de vos films, émissions de télévision, livres, parfums, couleurs, plats, expériences, chansons, personnes ou souvenirs préférés – partout où vous trouvez de la joie et de l’inspiration», déclare Hana.

Vous pouvez rassembler ces idées dans un moodboard – un endroit pour rassembler des idées de manière visuelle, en utilisant des photos et des images que vous avez trouvées en ligne, prises vous-même ou trouvées dans des livres et des magazines. Hana a également esquissé son dessin avant de le créer – vous pouvez voir son dessin ci-dessous.

(Hana a dessiné son costume avant de commencer à l’assembler – vous pourriez faire de même / Hana Amer)

Trouvez maintenant les matériaux dont vous aurez besoin pour donner vie à votre idée. Commencez avec une vieille tenue que vous alliez jeter – cela formera la couche de base de votre costume.

Le noir est une couleur idéale pour cela, mais utilisez ce que vous avez. Vous pouvez également colorer vos vieux vêtements avec des colorants naturels: par exemple le chou rouge pour le violet, les épinards pour le vert, le curcuma moulu pour le jaune.

Pensez ensuite aux articles et aux matériaux qui finissent dans votre recyclage domestique et à la façon dont vous pouvez les adapter et les ajouter à votre couche de base. Vous pourriez penser à utiliser du papier (y compris de vieux journaux, magazines et papier d’emballage); papier carton; gobelets, bouteilles et couverts en plastique; boîtes à œufs; du papier d’aluminium et des contenants alimentaires en polystyrène.

Pour fabriquer sa jupe et son serre-tête, par exemple, Hana a collé des sacs en papier ensemble, puis en a découpé un motif comme vous pourriez faire un flocon de neige en papier pour votre fenêtre ou pour décorer votre maison.

«Ensuite, mettez votre couche de base», dit Hana. Vous pouvez changer sa forme en le prenant, en retirant ses manches ou en coupant des coutures et des ourlets pour le rendre plus court ou plus large.

Une fois que vous avez le bon calque de base, ajoutez de nouveaux calques. Hana a fabriqué une jupe très rigide qui ressemble à un tutu de vieux sacs en papier – mais elle a également cherché à la fabriquer en agrafant de vieux gobelets en plastique les uns aux autres et en utilisant des assiettes en papier pliées.

(

Hana travaille sur son costume en utilisant des matériaux recyclés et des fournitures d’artisanat

/ Khaled Morshedy)

Son plateau est décoré de vieux emballages en chocolat et même de cuillères en plastique et en métal.

«Utilisez les objets recyclés que vous avez rassemblés pour ajouter des embellissements», dit-elle. “Pensez à la façon dont tout cela s’emboîte et à ce que vous allez utiliser pour le fixer ensemble.”

Vous devriez également réfléchir à la façon dont vous mettez le costume et l’enlevez. Après chaque étape d’assemblage de votre costume, c’est une bonne idée de le mettre et de voir à quoi il ressemble dans un miroir et de l’ajuster pour qu’il soit parfait.

À propos du projet STEM

