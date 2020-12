UNE

s partie du projet STEM du Evening Standard, nous lançons une série de défis pour les jeunes. En utilisant vos compétences en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, comment pourriez-vous résoudre ces problèmes?

Le premier défi concerne la façon dont les avions sont conçus pour voler. En testant de nombreux avions en papier, nous vous mettons au défi de trouver celui qui peut voler le plus loin ou le plus longtemps.

Papier A4

Règle – cela vous aidera à appuyer sur les plis de votre papier

Carte, Blu-Tack, trombones ou petites pièces – ceux-ci peuvent ajouter du poids supplémentaire à votre avion et sont utiles pour apporter des modifications

Ruban à mesurer / chronomètre – pour mesurer les performances de votre avion

Accès Internet – pour rechercher les meilleurs designs d’avions en papier

Fabriquer un avion en pliant une feuille de papier semble facile mais c’est un bon défi si vous êtes intéressé par l’ingénierie aérospatiale, car pour réussir, vous devez tenir compte des quatre mêmes principes de vol utilisés dans la conception d’un avion réel:

Ascenseur – le mouvement de l’air au-dessus et sous les ailes, maintenant l’avion en vol.

Poids (ou gravité) – c’est ce qui tire votre avion vers le sol.

Poussée – l’énergie que vous appliquez lorsque vous lancez l’avion.

Traîne – frottement avec l’air qui ralentit l’élan vers l’avant de l’avion.

En modifiant la portance, le poids, la poussée et la traînée, vous pouvez modifier et améliorer les performances de votre avion en papier.

«Pensez au poids et à sa répartition dans l’avion», dit-elle.

«C’est essentiellement comme lancer une lance. Vous pouvez ajouter de l’élan à votre avion en papier en attachant de petits pennies ou Blu Tack à l’avant et voir si cela fait une différence.

«Expérimentez également avec différents modèles d’ailes. Si vous voulez que votre avion en papier aille vite, une structure très fine en forme de fléchettes comme un avion de combat serait préférable. Si vous voulez qu’il vole sereinement dans les airs mais [go] plus loin et plus lentement alors avoir des ailes plus grandes comme un planeur.

Tatjana Mandil, étudiante de dernière année en aéronautique et astronautique à l’Université de Southampton, a également quelques conseils: «Vous voulez opter pour une large surface d’aile et un centre de gravité avancé», dit-elle.

«Pour tout type d’objet planant, si vous avez plus d’air sous les ailes, vous êtes plus susceptible de soutenir le vol.

«Le moyen le plus simple de le faire est d’agrandir les ailes. Avoir des ailes plus grandes signifie que le corps de l’avion est plus mince, donc il y a une meilleure répartition du poids dans l’avion.

Tatjana souligne également l’importance de l’itération – cela signifie tester la conception de votre avion, apporter des améliorations, puis tester à nouveau la nouvelle version. L’itération est une technique clé de résolution de problèmes dans toutes les disciplines de l’ingénierie.

«Cela se produit non seulement avec la conception d’avions en papier, mais aussi dans les grands projets d’ingénierie», explique-t-elle.

«Vous pouvez concevoir quelque chose de la meilleure façon possible, mais vous ne saurez pas comment il fonctionnera tant que vous n’aurez pas commencé à tester. Tout ce qui nécessite la résolution de problèmes nécessite généralement une certaine forme d’itération.

«Vous pouvez prendre des suggestions de la conception et des tests d’autres personnes, mais elles peuvent ne pas fonctionner pour votre conception unique, il est donc important que vous testiez tôt afin que vous puissiez vraiment comprendre comment votre conception fonctionne.»

Bonne chance! Partagez vos réussites avec nous par e-mail: stem.challenge@standard.co.uk. Vous pouvez inclure des photos et des vidéos de vos avions en papier!

Pour concevoir notre défi d’avion en papier, nous avons collaboré avec Stemettes, une organisation primée qui inspire et soutient les jeunes femmes dans les carrières STEM. Si vous aimez ce défi, vous aimerez peut-être participer à leurs événements Explore à mi-parcours où ils rassemblent des jeunes femmes, des jeunes non binaires et des personnes de l’industrie des STEM, pour le réseautage, l’inspiration et l’apprentissage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Stemettes.org/explore.

À propos du projet STEM

Le projet Future London STEM met en évidence l’impact de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques sur le monde. En collaboration avec des universités et des organisations d’apprentissage, nous mettons en place une série de défis STEM pour les jeunes qui demandent aux lecteurs de réfléchir à la manière dont ils pourraient résoudre un problème réel.

Ce projet est soutenu financièrement par Huawei, qui partage notre objectif de rendre les sujets STEM accessibles et passionnants pour tous. Notre journalisme reste indépendant.

Ce projet fait partie de l’initiative Future London d’Evening Standard, qui cherche des solutions à certains des plus grands problèmes auxquels la capitale est confrontée.