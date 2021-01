Le commentaire de Katie Couric sur le président Donald Trump et ses partisans pourrait l’empêcher de devenir l’hôte invité Jeopardy! Selon un rapport du Page Six du New York Post, les producteurs sont nerveux à propos de la réception de Couric après qu’elle a condamné les théories du complot de Trump lors d’une apparition le 15 janvier sur Real Time avec Bill Maher.

Couric et Maher ont parlé des théories du complot que Trump a promues pendant sa présidence, telles que les croyances «QAnon» qui ont conduit à l’émeute du 6 janvier au Capitole. Couric a fait part de ses inquiétudes selon lesquelles certains législateurs “croient à la poubelle qu’ils sont nourris 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Internet, par leurs électeurs, et ils ont adhéré à ce grand mensonge. Et la question est: comment allons-nous vraiment presque déprogrammer ces personnes? qui se sont inscrits au culte de Trump? ” Péril! les producteurs craignent, semble-t-il, que ces commentaires soient considérés comme «condescendants» et «élitistes».

Une source proche de la production du jeu télévisé a déclaré à Page Six que les producteurs sont particulièrement inquiets de la façon dont Couric sera reçu depuis le Jeopardy! le public a maintenant un âge médian de 64,2 ans. Ils ont dit: “Le public de Jeopardy! Est très conservateur. Et la série a toujours évité la politique. Les commentaires de Katie si peu de temps après qu’elle a été annoncée comme animatrice sont très préoccupants pour les producteurs. Ils craignent qu’il y ait une réaction contre elle. . “

“Jeopardy! Les téléspectateurs sont assez traditionnels, et il y a des craintes qu’elle ne soit trop polarisante après cela”, a poursuivi l’initié. “À tout le moins, elle semble déjà s’être exclue de devenir l’hôte permanent de l’émission.”

Couric – elle-même âgée de 64 ans – est prévue pour l’hôte invité Jeopardy! pendant une semaine après le décès de l’hôte de longue date Alex Trebek. Cependant, il semble peu probable que Couric se disputait une place en tant que remplaçante permanente de Trebek puisqu’elle possède et exploite désormais sa propre société appelée Katie Couric Media. Elle a refusé la demande de Page Six de commenter cette histoire.

De plus, Couric n’est que l’un des nombreux hôtes invités célèbres à rejoindre Jeopardy! dans les semaines à venir. D’autres incluent l’actrice Mayim Bialik, le quart-arrière de la NFL Aaron Rodgers et l’ancien Jeopardy! champion Ken Jennings. Jusqu’à présent, aucun d’entre eux ne semble être en lice pour un poste permanent, et les producteurs se taisent sur la façon dont ils prévoient d’aller de l’avant à long terme. Péril! diffusé les soirs de semaine à 19 h HE sur ABC.