F

ou moi, sortir ensemble était un plat de malheur bien avant que Covid ne se présente avec un ordre secondaire de sinistre et de triste. Mais lorsque le dernier verrouillage a été imposé, je me suis longuement regardé (car il n’y avait personne d’autre à voir) et je me suis lancé un discours d’encouragement. “Femme. Voulez-vous mourir seul? Probablement beaucoup plus tôt que plus tard? »

Ensuite, j’ai téléchargé toutes les applications, à nouveau, armé d’une capture d’écran des lignes de collecte de distanciation sociale qui m’ont été envoyées par les filles (“Ce désinfectant est-il dans votre poche ou êtes-vous simplement heureux d’être à moins de 6 pieds de moi?”), Et a découvert que mon taux de correspondance était à un niveau record. Apparemment, chaque personne de la capitale s’était posée la même question. «Excellent», ai-je pensé, «Une opportunité unique dans une vie.

J’ai donc mis en place de nombreuses dates FaceTime. Et abandonner cette approche seulement après qu’un rendez-vous électronique soit allé encore pire que l’ancien – ce que je n’aurais pas deviné possible. J’avais essayé de le faire rire avec l’histoire de la façon dont Hinge disait que j’étais «le plus compatible» avec un homme obèse à la barbe tordue qui annonçait que «la clé de son cœur» était «d’avoir de grosses cruches». Mon rendez-vous n’a pas pensé que c’était drôle, a dit qu’il aimait l’application et Tinder était «plein de bimbos». Ce qui semblait juste une confirmation (s’il en fallait) que Hinge est plein de misogynes.

J’ai donc supprimé l’application et suis revenu sur Bumble.

Là, j’ai glissé si longtemps que j’ai cru que j’avais enfin déniché cette bête mythique «le gentil garçon» et j’ai eu le vertige. Il a suggéré un rendez-vous socialement éloigné, car il était acceptable de se rencontrer à l’extérieur. Plus tard, j’ai découvert une clause de sortie sur l’interdiction du sexe par l’État. Cela était autorisé à condition que vous le fassiez à des fins professionnelles, alors je l’ai fait faire du bricolage et payé via le plus ancien système de troc au monde. Bientôt, il est devenu mon petit ami à bulles. Mais les deuxièmes restrictions levées, il s’éloigna sans un second regard. Cela m’a donc laissé écrasé, bon et convenable, face à un autre verrouillage seul.

Mais tout autour de moi, les gens sortent ensemble. Pour beaucoup, Covid a mis l’accent sur l’envie de trouver un partenaire, en particulier pour ceux dans la trentaine qui souhaitent avoir des enfants. «Les Londoniens sortent définitivement en lock-out cette fois-ci», a-t-il envoyé par e-mail. «Les gens semblent heureux d’emmener le métro n’importe où pour avoir une« promenade socialement distante », ce qui est très différent de celui de verrouillage.» Un soir, alors que je me promenais seul, j’ai vu un couple s’attarder devant une station de métro déserte avant de s’embrasser. Avec des masques.

Si les statistiques suggèrent quelque chose, c’est l’heure du boom des rencontres sur le marché noir. Selon OkCupid, 92% de ses répondants dans le monde déclarent qu’ils essayaient toujours de trouver l’amour sous clé.

en relation

En fait, les interventions gouvernementales semblent avoir eu l’effet inverse de ce qui était prévu. Eharmony peut épingler des sommets sur des annonces gouvernementales spécifiques – ses inscriptions hebdomadaires ont augmenté de 22% la nuit où Boris Johnson a imposé le couvre-feu du bar de 22 heures. Tinder attribue «la combinaison d’être coincé à la maison et le fait que nous traversions tous la même chose» avec une flambée de bavardage entre les matches: l’heure de pointe était le 5 avril – le jour où le Premier ministre a été admis à l’hôpital avec Covid. «Mes clients cherchent à trouver l’amour et ils ne veulent pas perdre une année de leur vie», déclare Jacqueline Burns, fondatrice du service de jumelage gay The Echelon Scene. Elle suggère que les professionnels à succès de Londres, habitués à passer tout leur temps au travail, ont eu un espace pour réfléchir à ce qu’ils veulent – et cela ne doit pas exister entièrement seuls.

Mais essayer de trouver l’amour en lock-out vous transforme à nouveau en adolescent. Le seul endroit où boire est le parc et si vous avez envie de quelqu’un, vous devez le chercher derrière les abris à vélos et espérer que personne ne le regarde parce que les pouvoirs en place sont contre lui. Vous êtes même obligé de rentrer dans l’uniforme, sauf que cette fois, vous tirez votre jupe plus bas pour réchauffer vos jambes et saluez la forte position vestimentaire que votre mère a prise sur les manteaux de sport. Pour l’anecdote, je sais que le virus a été bon pour l’amour. Mon ami a rencontré un homme au Sri Lanka juste avant de fermer les frontières. Ils ont passé une seule nuit de passion. À ce moment-là, ils avaient le choix: retourner séparément dans des maisons à des centaines de kilomètres l’un de l’autre et probablement ne plus jamais se revoir ou se mettre en quarantaine ensemble et finir éventuellement par s’entre-tuer. Leur bébé est attendu l’année prochaine.

La différence entre le dernier verrouillage et celui-ci est que «tout le monde en a assez des rencontres virtuelles», dit le gourou des rencontres James Preece. «Avant, c’était une nouveauté, mais maintenant c’est perçu comme un inconvénient. Cela est probablement dû aux réunions de travail en ligne. » C’est aussi parce que les rencontres virtuelles sont nulles. Comme Philippa Crabb le révèle dans son podcast How Not to Date à 28 ans, elle se donne beaucoup de mal pour trouver des moyens créatifs de rester calme et de continuer. Alors que la pandémie faisait rage, elle a couru quatre milles pour se tenir dans la rue devant la maison d’un homme, pendant qu’il lui criait dessus depuis une fenêtre, avant de courir quatre milles chez elle.

En fait, même temporairement, le virus a complètement tué la culture du branchement parce que la majorité des Londoniens prennent leur devoir civique de ne pas contracter ou de transmettre Covid très au sérieux. Comme le révèle Tina Wilson, l’expert en relations derrière l’application Wingman: «81% de nos utilisateurs confirment qu’ils ne rattraperaient personne s’ils suggéraient de« venir chez eux ».» Les hommes devraient comprendre qu’ils doivent voyager s’ils veulent sortir avec eux. S’il s’agit de boissons, les femmes doivent être à portée de main de leur domicile pour pouvoir utiliser toutes les toilettes qui leur sont désormais refusées. Vous pouvez aller derrière n’importe quel vieux buisson, les gars.

Rencontre maintenant, c’est comme être un adolescent. Le seul endroit où boire est le parc et si vous avez envie de quelqu’un, allez-y

Mais je ne participe à rien de tout cela dans lockdown 2.0. J’ai déclaré une grève pour les rencontres, jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.

Ma dernière rencontre amoureuse s’est avérée être une aventure d’un soir qui va très à l’encontre de mes principes (ça ne me dérange pas de coucher avec eux tout de suite mais je dois être sûr qu’ils resteront après). J’ai senti, sur le moment, que j’avais rencontré une âme rare et belle, supérieure au reste de son sexe. Ce qui était carrément idiot. Dans la même semaine, il n’a pas pu rassembler le respect de base pour moi de répondre quand je lui ai envoyé un texto. La raison pour laquelle je suis tombée amoureuse de lui au départ était en partie due au verrouillage lui-même. La première chose qu’il a faite a été de me serrer dans ses bras et j’étais tellement choquée – même ma meilleure amie ne voulait pas me toucher, elle avait trop peur à l’époque – j’étais désarmée. Mais Covid ou pas Covid, je ne vais plus être traité comme ça.

Les f ** kboys n’abandonnent pas sans se battre. «J’ai été agressivement approché par plus d’hommes que d’habitude», déclare Jodie Weston de l’émission télévisée Rich Kids go Skint. «Même lorsque le virus était à son apogée, le responsable de la sécurité de Sainsbury m’a bavardé – probablement parce que le supermarché était l’un des seuls endroits ouverts. Ma mère était avec moi.

Une enquête de Pretty Little Things montre que la moitié d’entre nous «aimerait être en couple pour Noël». Mais pour chaque Londonien qui se bat encore pour trouver l’amour à l’époque de Covid, il y a un autre abandon discret. «Je suis sur un rendez-vous rapide», écrit ma compagne Anna. Comme moi, elle l’a absolument eu avec les rencontres. «C’est comme si j’avais accepté mon état de faillite et que je refusais de me présenter à des entretiens qui me rabaissent parce qu’ils ne m’offriront jamais l’emploi…» En fin de compte, les femmes de notre âge en ont assez de participer à une économie sexuelle dans laquelle notre les chances de trouver l’amour n’ont jamais été pires. Il est préférable de s’asseoir et d’attendre votre heure.