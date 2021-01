Rencontrez 8 scandales dans lesquels Kim Kardashian a joué! | .

Bien sûr, le nom de Kim Kardashian il est facile de l’identifier grâce à la popularité qu’il a eue au fil des ans et aussi en grande partie aux scandales dans lesquels la femme d’affaires a été impliquée.

Kim Kardashian n’est pas seulement une femme d’affaires prospère, mais elle a également décidé d’étudier le droit afin qu’elle devienne sûrement une excellente avocate, Kim fait partie de la mondaine et des célébrités ainsi que des stars des réseaux sociaux, ils l’ont appelée reine du contouring, Au fil des ans, il a créé tout un empire du maquillage et petit à petit, il a pénétré d’autres marchés importants.

Quelque chose qui l’a également caractérisée sont les scandales dans lesquels elle a été impliquée au fil des ans, étant un esprit libre, des millions de personnes acceptent sa personnalité et son mode de vie qui sont principalement ses fans, mais aussi il y a des gens qui ne trouvent pas certaines choses agréables qu’il a faites avec sa vie et son mode de vie.

Alors que grâce à son style de vie Kim Kardashian Il a gagné plus de 197 millions d’abonnés sur Instagram seul, il y a aussi une partie de la population qui n’approuve pas son mode de vie, mais il est plus probable qu’il ne le comprenne pas, seulement que grâce à la technologie et étant une personnalité publique, il est plus facile de pointer votre doigt.

Malgré les critiques qu’il a reçues, c’est quelque chose qui apparemment Kim Kardashian Ils ne se soucient pas d’elle, elle continue d’être la plus heureuse et de vivre à sa guise.

C’est à travers une vidéo sur Youtube où les informations ont été partagées, que vous pouvez voir dans le LIEN SUIVANT, puis nous partageons la liste de Kim Kardashian et ses 8 scandales:

1

Selfie sans aucun vêtement

Sans aucun doute, des milliers de personnes se souviennent d’un selfie qu’il a partagé sur Twitter où il apparaît sans aucun vêtement, bien qu’il ait couvert ses parties avec des barres de censure noires, il a échappé aux critiques.

2

Tweet sur la grippe

La femme d’affaires sinueuse a de nouveau partagé un message sur Twitter qu’elle a ensuite supprimé, car elle était reconnaissante d’avoir attrapé la grippe peu de temps avant d’assister au gala Meet, elle a de nouveau été la cible de critiques non seulement des internautes, mais aussi de certaines célébrités.

3

Emoji Vierge Marie

Une fois de plus, Twitter a été le théâtre de critiques pour Kim Kardashian pour une publication à cette occasion, elle a partagé un emoji de la Vierge Marie portant son visage, pour lequel beaucoup de gens l’ont trouvé offensant car ils le considèrent comme un symbole sacré.

4

Insulte dans KUWTK

C’est l’émission “Keeping up with the kardashians” qui a donné la renommée de la belle Kim, mais lors de la diffusion de son programme, elle a insulté une jeune femme, les faisant à nouveau la critiquer, car elle a elle-même admis qu’elle ne pouvait pas supporter d’être stigmatisée comme de la même manière qu’elle l’a fait avec la jeune femme, cela a donc semblé au public quelque chose de absurde.

5

Photo avec Ariana Grande

Pour de nombreux internautes, le fait qu’il ait partagé une photo dans laquelle il est apparu avec sa jeune sœur Kendall Jenner et Ariana Grande après l’épisode de la Manchester Arena était quelque chose que plusieurs internautes n’aimaient pas car ils prétendaient qu’il s’agissait d’une sorte d’hommage à un tragédie récente.

6

Visage noir

Quand elle a commencé à promouvoir l’une de ses palettes de maquillage, elle a partagé une photo dans laquelle elle a de nouveau été critiquée pour avoir utilisé “Blackface”, bien qu’elle se soit excusée plus tard auprès de nombreux internautes, il était quelque peu choquant de montrer sa peau plus foncée pour promouvoir son maquillage.

sept

Couverture de magazine

Un autre scandale où de nombreux internautes ont prétendu se sentir déçus non seulement par elle mais par le magazine lui-même, du fait que sur sa couverture, il semble montrer ses derniers charmes en ouvrant une bouteille de champagne et le liquide est tombé du côté de derrière où une tasse a été placée.

8

Divorce avec Kanye West

Le scandale le plus récent dans lequel elle a été impliquée est son divorce avec Kanye West, certaines rumeurs prétendent qu’il a été infidèle avec un gourou du maquillage l’impressionnant Jeffree Star, aucun détail n’a été partagé mais nous sommes impatients de les rencontrer.