f aider les gens est un critère clé pour votre prochain changement de carrière, examiner les nombreuses opportunités disponibles dans les sphères de l’aide sociale est un excellent endroit pour lancer le processus. Avec des milliers de postes vacants adaptés à un large éventail de compétences et de niveaux de qualification ouverts à travers le pays, le secteur de la santé et des services sociaux a beaucoup à offrir à ceux qui recherchent une carrière enrichissante.

Les soins infirmiers sont une autre option de carrière enrichissante pour ceux qui veulent faire une différence. L’entrée en soins infirmiers se fait généralement par un diplôme d’infirmière, mais d’autres voies sont disponibles, et les personnes éligibles pourraient recevoir entre 5 000 et 8 000 £ pour chaque année d’études pendant leur diplôme.

Ici, Rosie et Camilla expliquent leur décision de se lancer dans une carrière dans le domaine de la santé et des services sociaux …

Camilla, ancienne monitrice de conduite de Worcester

(L’ancienne monitrice de conduite Camilla a poursuivi une carrière dans la santé et les services sociaux en réponse à la pandémie)

Après avoir passé quatre ans à développer son entreprise en tant que moniteur de conduite automobile, la décision de changer de carrière pendant la pandémie de Covid-19 n’a pas été facile pour Camilla, 32 ans.

«Deux semaines avant le verrouillage, de nombreuses personnes n’étaient pas à l’aise de suivre des cours – à la fois parce qu’elles s’inquiétaient du virus, mais parce que les priorités financières de chacun changeaient également», explique-t-elle.

«Ensuite, la règle de distance de deux mètres a été mise en œuvre et je savais que ce n’était pas possible dans une voiture – ce n’était pas non plus un travail essentiel.

Poursuivre une carrière dans le domaine de la santé et des services sociaux

Il y a près de 40 000 postes d’infirmière vacants en Angleterre. Les candidats ont besoin d’un niveau A et, pendant la formation, peuvent recevoir des paiements annuels compris entre 5 000 et 8 000 £. Il y a 112 000 postes vacants dans le domaine des services sociaux pour adultes en Angleterre à tout moment, et les postes ne nécessitent pas nécessairement les qualifications existantes.

Réalisant que son revenu était pratiquement nul du jour au lendemain, Camilla a agi.

Elle a rempli un formulaire de demande en ligne pour une organisation familiale fournissant des soins à domicile aux personnes âgées et vulnérables. En quelques jours, Camilla avait décroché un rôle d’assistante de soins à plein temps.

Couvrant des villes du Worcestershire, son nouveau travail consiste à rendre visite à des personnes âgées à domicile pour les aider dans tout, de l’achat de nourriture aux soins personnels.

«Certains ont besoin d’aide pour prendre des médicaments ou des choses comme ouvrir les rideaux, faire les lits ou faire la vaisselle – tout ce dont ils ont vraiment besoin», explique-t-elle. «Il est très important qu’ils puissent garder leur indépendance et nous ne prenons pas le relais. Nous savons toujours ce que chaque personne est capable de faire et veut – ou ne veut pas – faire.

L’opportunité a fourni une bouée de sauvetage, dit-elle. «Le travail de soins m’a sauvé financièrement à cause du verrouillage. Je ne pense pas que j’aurais pu m’en passer.

Cela s’est également avéré étonnamment gratifiant. «C’est extrêmement stimulant parce que les gens sont tellement heureux de pouvoir rester chez eux et obtenir ce soutien supplémentaire. C’est aussi encourageant pour leurs familles, car elles essayaient de tout faire elles-mêmes.

Camilla travaille actuellement à temps partiel dans les deux rôles dans le but de devenir éventuellement une aide-soignante à temps plein. Pour l’instant, la combinaison fonctionne bien. «Je suis très reconnaissant que la situation actuelle m’ait donné la chance d’essayer quelque chose de nouveau. Cela a très bien fonctionné », dit-elle.

Rosie, ancienne assistante du service client vivant dans le Yorkshire du Nord

(Matt Pover)

Rosie, 25 ans, a travaillé plusieurs années en tant qu’administrateur de bureau / assistante au service à la clientèle dans une entreprise de double vitrage. Plus tôt cette année, elle a décidé de poursuivre un changement de carrière et est devenue une aide-soignante couvrant le Yorkshire du Nord et les régions voisines.

«J’étais en congé en mars lorsque Covid-19 a frappé, et j’ai commencé à penser à faire quelque chose de différent», dit-elle.

Rosie a trouvé une entreprise qui s’occupait de soins à domicile dans sa région, a postulé pour le poste et a décroché un emploi en mai.

Elle a pu transférer les compétences qu’elle avait utilisées dans son rôle précédent. «Je suis une personne bavarde et une grande partie de ce travail consiste à discuter avec des personnes qui n’auraient peut-être pas la chance de voir qui que ce soit ou de sortir, surtout depuis la pandémie de Covid-19», dit-elle.

Travailler avec des personnes qui hésitent à recevoir un soutien peut être difficile, mais il y a aussi beaucoup de satisfaction au travail.

«L’un des aspects les plus gratifiants du travail est de rencontrer une grande variété de personnes formidables. J’adore entendre parler de leurs histoires et de leurs expériences passées – vous en apprenez beaucoup. Vous voulez les aider, les aider à conserver leur indépendance et vous assurer qu’ils ont la meilleure qualité de vie dans leurs dernières années. »

Il a également été possible d’acquérir des qualifications grâce à une variété de cours de formation financés.

«Je fais actuellement un NVQ de niveau 2 dans le domaine de la santé et des services sociaux, ce que je n’ai pas à payer», explique Rosie. «Je fais aussi un cours d’accès de niveau 3 pour pouvoir aller à l’université pour étudier les sciences infirmières l’année prochaine.

Quels conseils Rosie donnerait-elle à quelqu’un qui envisageait de changer de carrière pour un travail de soins?

«Si vous aimez communiquer et faire connaissance avec les gens, et que vous avez une attitude bienveillante envers les gens, alors le travail de soins serait le rôle idéal pour vous», dit-elle. «Ce n’est pas comme beaucoup d’autres emplois – c’est un travail difficile, mais c’est vraiment varié et il y a beaucoup d’itinéraires de progression.

Il existe actuellement des milliers d’emplois passionnants, intéressants et enrichissants dans le secteur de la santé et des services sociaux. Pour en savoir plus, visitez dailyisdifferent.com