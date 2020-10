Bien qu’Adele organise l’épisode du 24 octobre de Saturday Night Live, elle n’interprète aucune nouvelle musique. Au lieu de cela, la chanteuse et guitariste HER monte sur scène au Studio 8H. C’est la première fois qu’elle joue dans la série, mais la jeune femme de 23 ans n’est pas étrangère aux grandes scènes. Le mois dernier, elle a interprété “Nothing Compares 2 U” de Prince pendant le segment in memoriam des Primetime Emmys et elle a deux Grammys sur son CV.

HER est le nom de scène de Gabriella Wilson, et il signifie «avoir tout révélé». Elle joue de la guitare, de la basse, de la batterie et du piano, et la plupart de son travail s’inscrit dans le genre R&B. Elle a sorti son premier single, «Something to Prove», en 2014 et son premier album éponyme en 2017. À l’époque, elle gardait secrète sa véritable identité.

La performance SNL de Wilson lui donnera une chance de présenter ses nouveaux singles, “Damage” et “Do to Me”. Cette année, elle a également sorti les singles «Parfois», «Wrong Places» et «I Can’t Breathe». Elle a également contribué la chanson «Comfortable» au film The Photograph. Alors qu’elle s’apprête à monter sur la scène SNL ce week-end, voici un aperçu de ce que vous devez savoir sur sa vie et sa carrière.

HER a joué Alicia Keys “ No One ” sur le “ Today Show ” à 10 ans

Quand ELLE n’avait que 10 ans, elle est apparue au Today Show, jouant du piano et reprenant le tube d’Alicia Keys “No One”. Lors de son introduction, Hoda Kotb a déclaré que Wilson avait une “voix riche et émouvante d’un artiste trois fois son âge.” Wilson a dit à Kotb qu’elle croyait pouvoir entendre le groupe de son père jouer de la musique alors qu’elle était encore dans le ventre de sa mère, alors elle est tombée amoureuse de la musique avant même sa naissance. “Je me sens juste à l’aise”, a déclaré Wilson lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle ressentait sur scène. “J’ai parfois l’impression d’être juste dans le salon, c’est pourquoi je ne suis jamais nerveux.”

Elle a gardé son identité secrète au début de sa carrière en tant que HER

Wilson a signé un contrat d’enregistrement avec RCA quand elle avait 14 ans et a sorti la chanson “Something to Prove” sous son propre nom. Mais quand elle est réapparue deux ans plus tard avec son EPHER Vol. 1, elle avait un tout nouveau personnage. Dans une interview avec NBC4, elle a déclaré que l’anonymat lui avait permis de se concentrer sur la musique, pas sur elle-même ni sur son jeune âge.

«La façon dont j’ai sorti la musique a fait exactement ce que je voulais, c’est-à-dire que les gens écoutent simplement la musique», a-t-elle déclaré en 2018. ”[And] écoutez simplement le message pour ce qu’il est parce que nous avons parfois tendance à écouter avec nos yeux. Parfois, tout est question de battage médiatique, et je ne veux pas de battage médiatique … Je ne veux pas que les gens aiment ma musique à cause de ce à quoi je ressemble, de qui je connais ou autre. “

Elle est apparue dans ‘School Gyrls’ de Nick Cannon en 2009

En 2009, Wilson a fait ses débuts d’actrice, apparaissant dans le film School Gyrls avec Nick Cannon, a noté BAM Magazine en 2014. Cependant, la musique était son objectif principal. Son père, le musicien Kenny Wilson, a déclaré que d’autres acteurs de l’industrie de la musique lui avaient dit très tôt, à lui et à sa femme Agnes, que leur fille serait une star. “Une femme qui a produit pour Michael Jackson a travaillé avec Gabi quelques jours et a dit qu’elle était un talent qui se présentait peut-être une fois tous les 20 ans”, expliquait Kenny à l’époque. «Ils regardent Gabi comme une Alicia Keyes, ou comme Beyoncé.»

HER a deux Grammy Awards et a été nominé pour l’album de l’année en 2019 et 2020

Le succès d’HER s’étend aux récompenses. En 2019, elle a remporté deux Grammys, le meilleur album R&B pour HER et la meilleure performance R&B pour “Best Part” avec Daniel Caesar. Bien que son premier album était une compilation de ses deux premiers EP, il a également été nominé pour l’album de l’année. Elle a également été nominée pour le meilleur nouvel artiste et la meilleure chanson R&B pour “Focus”.

Cette année, I Used to Know Her de HER, une collection de ses troisième et quatrième EP, a été nominé pour l’album de l’année aux Grammy. “Hard Place” a été nominé pour le Record de l’année et la chanson de l’année, tandis que “Could’ve Been” avec Bryson Tiller a été nominé pour la meilleure performance R&B et la meilleure chanson R&B. Elle a remporté le prix Video for Good aux MTV Video Music Awards 2020 pour «I Can’t Breathe».

ELLE a déclaré que le lien entre les femmes et sa musique lui avait fait réaliser “ Je peux être une voix ”

Dans une interview accordée à Elle en 2018, HER a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention que sa musique se connecte vraiment à un large public au début. Elle a finalement réalisé que de nombreuses autres femmes avaient vécu les mêmes expériences qu’elle avait eues. «Au début, c’était égoïste – je libérais tout et j’étais si honnête», a-t-elle expliqué. «Et puis il s’avère que toutes ces femmes sont comme, ‘Wow, j’ai l’impression qu’elle parle de ma vie.’ Mon journal est aussi celui des autres. Juste de différentes manières, différents extrêmes. Et c’est devenu une belle chose. Cela a commencé à me faire comprendre que je peux être une voix. “

HER a noté que son travail est devenu une «voix pour les jeunes femmes» en grandissant et «mal à l’aise d’être vulnérables, mal à l’aise avec les changements, le chagrin – et devenir blasées». Le chanteur a poursuivi: “Il s’agit de le reconnaître et de vous autonomiser, d’autonomiser d’autres femmes, de partager ces histoires et de donner aux gens le sentiment qu’ils ne sont pas seuls.”

HER a sorti ‘I Can’t Breathe’ après la mort de George Floyd

Le 10 juin, quelques jours seulement après la mort de George Floyd en garde à vue à Minneapolis, ELLE a fait ses débuts “I Can’t Breathe” sur la série de concerts Living Room d’iHeartRadio. La chanson a été inspirée par la mort de Floyd et les manifestations contre la brutalité policière qui ont suivi. “Ces paroles étaient assez faciles à écrire parce qu’elles provenaient d’une conversation sur ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe et le changement que nous devons voir”, explique-t-elle, rapporte Billboard. “Je pense que la musique est puissante quand il s’agit de changement et de guérison et c’est pourquoi j’ai écrit cette chanson, pour marquer l’histoire. Et j’espère que cette chanson le fera.”

