1/2

Rencontrez Jem Wolfie, ami de Joselyn Cano, un chef qui a révolutionné

Rencontrez Jem Wolfie, ami de Joselyn Cano, un chef qui a révolutionné

Le jeune Australien, Jem Wolfie Elle est une vraie reine du fitness sur le réseau social Instagram, balayant chacune de ses publications, et elle est également très proche de Joselyn Cano donc il est certain que son matériel est extrêmement ardent.

Peut-être que beaucoup se demandent qui est Jem Wolfie car elle est une chef non professionnelle et une ancienne basketteuse, mais elle a plus d’abonnés Instagram que de nombreux athlètes et gagne des millions en utilisant un site Web de médias sociaux basé sur un abonnement appelé Seulement les fans Et pour couronner le tout, le label de Kanye West le paie pour des publicités promotionnelles.

La résidente de Perth, en Australie-Occidentale, compte actuellement plus de 2,5 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel, vend ses propres produits, des livres électroniques d’exercices et des recettes, et gagne des milliers de dollars en utilisant la célèbre plateforme OnlyFans.

Grâce à cette page et à la vente de produits individuels, la belle fille a gagné plus d’un million et demi de dollars depuis août dernier, selon le site de Perth Now, et il ne fait aucun doute que le pouvoir de la célébrité ne fera qu’augmenter. encore plus.

Il est à noter que l’ancienne chef de 29 ans a également joué au basket, elle a même été comparée à Stephen Curry, cependant, une grave blessure au genou l’a forcée à quitter le terrain pour sa rééducation, mais elle est retournée au gymnase où elle a commencé à partager des vidéos. d’exercices pour un petit public en ligne.

Wolfie Elle a abandonné le lycée pour travailler 70 heures par semaine dans le monde culinaire et c’est ainsi qu’elle a obtenu un emploi dans un café, cependant, être chef n’était pas tout ce qu’elle espérait, alors elle s’est concentrée sur la Basketball League of Western Australia (WABL) et a commencé à jouer de manière plus compétitive.

Cependant, en 2015, comme nous l’avons mentionné précédemment, une grave blessure au genou l’a obligée à quitter le terrain et à se rendre au gymnase pour sa rééducation, où elle a commencé à publier des vidéos d’exercices.

De plus, le label Atlantic Records de Kanye West a même réalisé ce qu’il faisait et c’est là qu’il voulait s’impliquer.

Disons qu’Atlantic Records a la nouvelle chanson de Cardi B à promouvoir, ils diront: ‘Jem, nous voulons que vous mettiez cela dans votre prochaine vidéo’, puis lorsque l’équipe de Cardi l’approuvera, j’inclurai la chanson “, a-t-il déclaré à la publication.

Wolfie a décidé de conserver une partie de son contenu derrière un mur de paiement d’influence et de facturer aux abonnés des frais d’abonnement mensuels pour les vidéos et les photos.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Eh bien, une personne peut payer 10 $ par mois pour voir son contenu et depuis août dernier, la blonde aux courbes a fait plus d’un million et demi de dollars avec le site Web.

Je suppose que mon apparence extérieure a beaucoup aidé ma carrière, je ne peux pas le nier », a-t-il déclaré.

Malgré le fait que des centaines de commentateurs masculins laissent des messages la complimentant et écrivant des compliments, dans leurs messages et vidéos sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que le corps de Jem est réel et repose sur des arrangements esthétiques.

Et c’est qu’elle est tout aussi audacieuse et sensuelle que d’autres mannequins de renom, en fait dans une publication le 12 novembre, la voluptueuse fille a posé complètement nue en couvrant ses seins de ses bras, laissant très, très peu à l’imagination.

Cliquez ici pour la photographie audacieuse de Jem Wolfie.

Il continue de prospérer et n ° 1 chez les fans uniques », a écrit Jem dans le post.

Bien qu’elle ait reçu des milliers de commentaires pour savoir si son corps est basé sur l’opération, elle insiste sur le fait que toutes ses courbes ont été façonnées dans la salle de sport et qu’il est possible pour n’importe qui de changer sa silhouette avec les bonnes connaissances et les bons mouvements.

Cela peut vous intéresser: silhouette parfaite, Joselyn Cano s’est montré dans un excellent set