Rencontrez Jen Selter, le mannequin fitness qui a fait sensation

Le beau modèle Jen Selter Elle a su parfaitement séduire son public, hommes et femmes, car elle est connue pour son incroyable entraînement aux fessiers, elle doit donc divertir chacun de ses followers.

Peut-être que le nom de Jen Selter ne vous semble pas familier ou peut-être que c’est une fille qui s’est progressivement fait une place sur les réseaux sociaux et qui est désormais l’une des influenceuses les plus recherchées.

Si vous ne la connaissez toujours pas, vous êtes au bon endroit car nous allons tout vous dire sur elle, Jennifer Leigh Selter est née à Long Island, New York, Etats-Unis le 8 août 1993.

Cette belle fille qui a aussi une silhouette exceptionnelle, est une modèle de fitness, formatrice et célébrité Internet qui, comme prévu, s’est fait connaître grâce à ses caractéristiques physiques, ce qui l’a conduite au professionnalisme dans le monde du mannequinat.

Sur Internet, elle a commencé à gagner en reconnaissance grâce à ses cours de fitness, d’apparence et de silhouette, en particulier son grand et tonique r3taguard1a.

Pour cette raison, tout au long de sa carrière de mannequin et d’influenceur, il a réussi à apparaître dans des magazines tels que Elle, FHM, Muscle & Fitness, Vanity Fair, Maxim, Men’s Health et Playb0y.

La New-Yorkaise de 27 ans a beaucoup surpris avec un exercice capable de tonifier nos fesses pour qu’elles ne perdent pas de volume, raison pour laquelle des millions de femmes la suivent.

Et c’est qu’en plus d’être une cible pour les hommes pour leur incroyable anatomie, le compte Instagram officiel de Jen Selter C’est une gamme de possibilités pour tonifier nos fessiers, sans avoir besoin d’aller à la gym.

Comme nous l’avons mentionné, à 27 ans, cette belle mannequin américaine est la créatrice d’innombrables exercices en sa faveur, comme celui qu’elle effectue sur un tapis roulant tout en profitant d’étirer une jambe en arrière et d’exiger les muscles fessiers pour laissez-les travailler.

Cependant, il y a un exercice spécifique qui est devenu viral Jen Et avec lui, elle est devenue célèbre sur Instagram, elle nous rappelle le besoin de force dans nos bras et notre abdomen lorsque nous voulons tonifier le bas du corps.

Comme indiqué Jen Selter, L’exercice qu’il a créé pour tonifier encore plus cette partie du corps est idéal et efficace, car il brûle la graisse de ceux-ci sans perdre leur volume naturel.

La meilleure partie est que vous n’avez pas besoin de machines de gymnastique spéciales pour ce faire et que le fitness américain utilise votre poids corporel comme un degré de difficulté pour commencer.

Tenue sur une barre qui est à une hauteur moyenne, vous pouvez voir comment elle lève ses jambes et les ferme tout en se poussant avec la force de ses bras, son abdomen et sa grande capacité à contracter ses fessiers.

La routine d’entraînement consiste également à répéter le mouvement 10 à 15 fois et à le maintenir pendant 4 à 6 secondes, pour chaque contraction fessière effectuée.

Jen Selter s’assure que le secret pour que cet exercice de tonification soit réalisé correctement est de garder le tronc droit et immobile, tout en étant suspendu à une barre qui ne touche pas le sol et c’est là que les jambes doivent être déplacées avec une élévation latérale, votre regard doit être vers l’avant et vos bras à la hauteur de vos hanches.

Il est important de noter que Selter est le créateur de l’exercice pour tonifier les fessiers en utilisant le poids du corps comme facteur de difficulté et est devenu vital pour obtenir des résultats plus précis qui ont inspiré plusieurs entraîneurs et célébrités à travers le monde.

Jen Il a été une source d’inspiration pour ses plus de 12 millions d’abonnés et partage chaque jour du nouveau contenu sur son compte Instagram officiel où il les motive à suivre leurs routines et à commencer un nouveau style de vie, ce que même les messieurs apprécient bien sûr.

