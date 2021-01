Rencontrez Jesh de Rox, le prétendu petit ami d’Aislinn Derbez | Instagram

A la fille d’Eugenio Derbez, Aislinn derbezCes dernières semaines, il a été lié à un photographe, un entrepreneur avec un intérêt en tête et il y a eu beaucoup de doutes à son sujet, c’est pourquoi nous vous en dirons un peu plus sur qui il est.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours, on a appris qu’Aislinn Derbez pouvait avoir une relation avec Jesh de Rox et qu’il est parti en voyage avec lui à Hawaï, puisque tous deux ont partagé des photos de sa visite sur les réseaux sociaux.

L’homme qui aurait conquis le cœur de la fille d’Eugenio Derbez est un homme aux multiples facettes aux talents infinis, en fait l’une de ses passions est la photographie, dont Aislinn elle-même a été modèle à plus d’une occasion.

De plus, son travail avec la caméra l’a amené à dépeindre des réfugiés, à capturer des présidents, des groupes de rock et à travailler main dans la main avec des médias tels que “Vogue”, “Elle” et le “Huffington Post”.

A tout juste 20 ans, il a commencé à être reconnu avec plus de 100 récompenses internationales et selon les informations sur son site officiel, son talent l’a amené à fonder “Superfeel”, dont la mission est de montrer les émotions de ses modèles.

Comme si cela ne suffisait pas, il a reçu des éloges en design, en tant qu’écrivain et en tant que conférencier, et enseigne maintenant KINDRÊD, une pratique moderne de méditation alimentée par le mouvement et la connexion humaine, qui aide les pratiquants à mieux exprimer leurs sentiments.

Il a également trois propres séries de podcasts “Formes pratiques de l’amour de soi” sur l’amour de soi; «La sagesse de la folie» sur la créativité et les expériences humaines et «l’Amitié» sur l’amitié.

En fait, dans son compte Instagram officiel, vous pouvez voir plusieurs photos d’Aislinn Derbez avec de beaux messages et elle était en tant qu’invitée sur l’émission “La magie du chaos” réalisée par l’actrice et dans laquelle ils ont parlé de sa relation avec le libre arbitre et l’amour.

Il est à noter que ce voyage à Hawaï ne serait pas le premier qu’ils ont fait ensemble, depuis la dernière fois que la presse les a capturés à l’aéroport de Los Angeles, en décembre dernier et à ce moment-là, ils ont nié avoir eu une relation, cependant, le photographe a porté à la petite fille de Aislinn.

Et bien que rien n’ait été confirmé jusqu’à présent, tout indique qu’Aislinn Derbez vit un nouveau cycle aux côtés de Jesh de Rox.

Près d’un an après que le couple formé par Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann a déclenché les premières rumeurs de séparation, qui ont été confirmées en mars 2020 lorsqu’ils ont communiqué conjointement qu’ils avaient décidé de suspendre leur relation, la belle actrice semble connaître une nouvelle étape en tant que femme, mère, entrepreneur, aux côtés du photographe Jesh de Rox.

Alors que Aislinn a partagé sur les réseaux sociaux la beauté naturelle des lieux qu’il a visités avec Jesh et d’autres amis, Mauricio Ochmann a dit au revoir à l’année avec le petit Kailani et à son arrivée à l’aéroport de Los Angeles, l’acteur a répondu à des questions sur sa vie amoureuse et Aislinn Derbez, précisant qu’en ce moment elle vit dans l’amour de soi, profitant au maximum de Kai et Lorenza.

Voilà comment la vie amoureuse de son ex-femme, il a dit qu’il est libre de faire et d’être avec qui il veut, donc il n’y a pas de problème pour lui, comme il le mentionne.

De plus, lors de cette même réunion, Ochmann a évoqué son départ de En voyage avec le Derbez 2: «La vérité est qu’il n’y a plus rien à voir.

