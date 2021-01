W

hen Helena Wiltshire a imaginé sa vie à 23 ans, elle pensait qu’elle se demanderait avec quels amis d’université vivre et comment impressionner son nouveau patron.

Mais les réalités de l’année écoulée signifient que les colocations et les relations de bureau ne pouvaient pas se sentir plus éloignées de la liste des préoccupations du diplômé de l’Université Regent. Parmi les plus pressants: combien de CV supplémentaires elle devra envoyer avant de recevoir une réponse; combien de temps avant qu’elle puisse quitter la maison de ses parents; si elle vivra jamais la vie de bureau telle qu’elle était.

“Oui, ce n’est pas une bonne année pour beaucoup d’entre nous”, soupire Wiltshire depuis sa chambre d’enfance à Ealing, énumérant des histoires d’amis licenciés, abandonnant les ambitions de carrière pour des emplois dans les centres d’appels et les supermarchés et contraint de rejoindre le million de jeunes. personnes laissées au chômage par la pandémie. Seulement quatre de sa classe de 20 ont trouvé un emploi dans le domaine de leur choix. Son propre travail de diplômé dans une startup technologique a été annulé lors de la faillite de l’entreprise l’année dernière.

(

Helena Wiltshire, diplômée de l’Université Regent, a commencé à vendre des masques faits maison

/ Helena Wiltshire)

À la maison, Wiltshire a commencé à vendre des masques faciaux, mais la couture dans sa chambre est loin de ce qu’elle avait prévu. «J’espère juste que je pourrai reprendre là où je m’étais arrêté», dit-elle, espérant que les vaccins Covid apportent plus de promesses pour 2021. «Un jour, nous devrons simplement faire comme si la dernière année ne s’était jamais produite.»

Mais pour de nombreux pairs du Wiltshire, se démêler des effets de la pandémie n’est pas aussi simple que d’annuler un an. Avec le pays dans un troisième verrouillage national, les problèmes de santé mentale chez les moins de 25 ans sont à un niveau record et les effets économiques et psychologiques de 2020 devraient être durables.

Les étudiants universitaires ont manqué un apprentissage essentiel, avec peu de contacts de la part des tuteurs, des heures plus longues et une tricherie généralisée aux examens. Beaucoup disent que leur santé mentale a pris un coup après un terme sur des campus «de type prison» sans enseignement en face à face.

(

Emily Woolcott, 22 ans, diplômée d’Exeter, fait ses valises à Sainsbury’s

/ Emily Woolcott)

Ensuite, il y a l’incertitude sur ce qui se passe ensuite. S’ils ont la chance d’avoir une place dans un programme de diplômés (probablement basé sur Zoom), les diplômés se retrouvent dans un marché de l’emploi en spirale au milieu de la pire récession depuis le début des records. Selon l’OCDE, les moins de 25 ans sont 2,5 fois plus susceptibles d’être sans emploi que les 26 à 64 ans, et la Resolution Foundation a averti que le chômage des jeunes pourrait atteindre environ 17%, son sommet au début des années 80.

«On craint que la pandémie ne conduise à une« génération perdue »», déclare le psychothérapeute Simon Shattock de Clinical Partners. «Bien qu’il soit trop tôt pour savoir ce qui va se passer, l’histoire des pandémies précédentes suggère que les effets à long terme sur la santé mentale seront en fait à vie pour un petit pourcentage de jeunes.

Pour certains moins de 25 ans, les effets sur leur bien-être sont déjà évidents. Selon une étude menée par LSE, les personnes âgées de 18 à 29 ans sont plus susceptibles d’avoir éprouvé des niveaux de détresse mentale plus élevés que tout autre groupe d’âge.

(

Phoebe Matthews, 24 ans, diplômée d’Exeter, a été licenciée de son travail d’assistante d’hôtel

/ Phoebe Matthews)

«Le plus déprimant, c’est que mes parents ont dit que ce seraient les meilleures années de ma vie», déclare Olivia Charlotte, 22 ans, diplômée d’Exeter, qui a passé son année sabbatique à nourrir et à laver des patients atteints de démence dans une maison de soins. Grâce au Brexit, son poste d’assistante d’enseignement qui devait débuter en Suisse a été annulé.

Charlotte représente une cohorte croissante de diplômés qui se tournent vers des emplois mal rémunérés. Son amie Phoebe Matthews, 24 ans, a dû rentrer chez elle après un programme annulé du British Council en Argentine et est en congé en tant qu’assistante d’hôtel dans un hôtel du Lake District; un autre ami est un gestionnaire d’appels pour Track and Trace; et une troisième, Emily Woolcott, 22 ans, a passé les neuf derniers mois à emballer des commandes à Sainsbury’s.

en relation

«C’est fondamentalement la nouvelle norme chez nos amis», dit Woolcott. Elle a aimé avoir un but dans la pandémie, mais est frustrée par l’idée que ce sont les jeunes qui propagent le virus. «Ce sont principalement des personnes âgées que je vois ne pas porter de masques.»

Beaucoup sont irrités que les parents et les frères et sœurs aient pu vivre leurs «années d’or» sans interruption, alors qu’ils ont vu les jalons de la majorité tomber un à un. «C’est comme un coup de poing après un coup de poing», dit Dom Butler, un étudiant de première année en zoologie à Reading, âgé de 20 ans.

Sophie, 21 ans, diplômée en mathématiques, dit qu’elle a «raté» les grandes célébrations que ses frères et sœurs ont célébrées à l’âge de 21 ans, tandis que la diplômée de Newcastle, Francesca Coates, 22 ans, se dit privée d’une cérémonie de remise de diplômes. «C’est bouleversant de ne jamais avoir cette photo pour la cheminée.

(

Leo Hadjinicolaou, diplômé de Southampton, a été contraint de s’inscrire aux avantages sociaux

/ Leo Hadjinicolaou)

C’est aussi un âge difficile pour mettre les relations en pause. «Je pense que Covid a mis fin à de nombreuses amitiés», déclare Joe Watchorn, un étudiant de PPE, 19 ans. Il s’est fait certains de ses meilleurs amis lors de conférences à Warwick l’année dernière – il ne les aurait jamais rencontrés si l’apprentissage avait été en ligne – et Covid a détruit toute chance d’une vie amoureuse. «Mes parents se sont rencontrés dans un club – je n’ai toujours jamais mis les pieds dans un club», dit Lancaster plus fraîche Maisy *, en plaisantant qu’elle est peu susceptible de rencontrer l’amour de sa vie sur un quiz Zoom.

Même pour les sortants universitaires avec un emploi, débuter une carrière à distance présente des défis, déclare Molly *, diplômée d’Oxford, qui a lancé un programme de diplômés virtuels dans une banque en septembre. «Dans un bureau, vous captez tellement par osmose d’être entouré de gens», dit-elle. «Les entreprises pourront-elles à nouveau justifier les coûts de location ou d’achat d’un bureau à plein temps et à service complet?» demande Laurie Purnell Prynn, 23 ans, diplômée de Cambridge. Il espère que la génération Z ne deviendra pas la génération Zoom.

De plus, tous les diplômés ne peuvent pas rentrer chez eux pour vivre avec papa et maman, souligne Leo Hadjinicolaou, 25 ans. Le diplômé en géographie et économie a eu ce luxe, mais les emplois de ses parents ont été durement touchés par Covid, il a donc dû s’inscrire à avantages. «C’est presque criminel le peu d’opportunités qui s’offrent aux jeunes en ce moment», soupire-t-il, affirmant que sa santé mentale a «empiré» depuis qu’il est au chômage. «À certains moments, on a l’impression qu’il n’y a aucun espoir.»

(

L’assistante RP Martina Gordeen, 22 ans, dit qu’elle a recommencé sa thérapie

/ Martina Gordeen)

L’assistante RP Martina Gordeen, 22 ans, dit qu’elle a recommencé la thérapie. Elle se sent anxieuse pour la sécurité de l’emploi et socialement retirée, mais dit que le bon côté de la pandémie est que la thérapie est normalisée. Butler est d’accord. Il a vu une augmentation de la santé mentale discutée au sein de son groupe d’amitié.

Il y a eu d’autres doublures en argent. Pour de nombreux membres de la génération Z, la pandémie les a amenés à réévaluer leurs choix de vie. Le passage de Charlotte dans la maison de soins l’a incitée à postuler pour un diplôme d’infirmière. D’autres disent que le licenciement les a conduits à créer une entreprise. «Cela m’a appris à me dépasser», dit Gordeen, qui dirige maintenant sa propre entreprise de médias sociaux parallèlement à son travail en relations publiques.

Il y a aussi de la camaraderie entre amis qui vivent la même chose, dit Butler. «Il se peut que ce soit fini FaceTime pour le moment. Mais je sens que j’ai un groupe d’amis très proches avec qui je peux parler. Après une mauvaise année, c’est une très bonne chose d’en sortir. »

* Les noms ont été modifiés pour protéger l’identité des personnes interrogées.

Reportage supplémentaire de Rhiannon Jenkins.