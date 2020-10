American Housewife est revenue mercredi soir avec une nouvelle actrice dans le rôle d’Anna-Kat. Après avoir pris la place de la fille de Katie et Greg, âgée de 10 ans pendant quatre saisons, Julia Butters a quitté le rôle pour poursuivre de nouvelles opportunités, avec Giselle Eisenberg, 13 ans, la remplaçant et apportant un nouveau visage à la comédie ABC.

Alors que mercredi soir marquait la première sortie d’Eisenberg sur American Housewife, c’était loin d’être sa première apparition à l’écran. En fait, l’adolescente a fait ses débuts dans la comédie à l’âge de 5 ans, lorsqu’elle a incarné Skylar Belfort, la fille de Leonardo DiCaprio et les homologues à l’écran de Margot Robbie, dans le film réalisé par Martin Scorsese Le loup de Wall Street. Ce rôle lui donne même un lien subtil avec Butters, qui a également joué aux côtés de DiCaprio dans Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino.

Après ses débuts sur grand écran, Eisenberg a été jeté dans le téléfilm 2013 The Ordained, et elle a ensuite co-vedette aux côtés d’Al Pacino dans Danny Collins de Dan Fogelman un an plus tard. Elle a également joué dans les films The Enormity of Life, A Most Violent Year et Sex Tape. Elle a également joué dans le film original de Hallmark Channel, récemment lancé, Je serai à la maison pour Noël aux côtés de Mena Suvari et James Brolin.

Sur le front des séries télévisées, Eisenberg a joué un rôle récurrent dans la série Starz Flesh & Bone en 2015. De 2015 à 2019, elle a joué dans la comédie de CBS Life In Pieces en tant que Sophia Hughes, donnant son expérience de la comédie familiale à caméra unique avant elle. transition vers American Housewife.

La nouvelle du casting d’Eisenberg a été annoncée pour la première fois par Deadline début septembre, la jeune actrice elle-même partageant la nouvelle à la mi-octobre. Dans un tweet, l’adolescente a déclaré qu’elle était “tellement excitée à ce sujet”, promettant de rendre les fans “fiers” alors qu’elle reprenait le rôle tenu par Butters tout au long des quatre premières saisons.

J’attendais de partager! Je suis tellement excité à ce sujet. 😘😘😘 # AnnaKat À ceux qui me connaissent – Vous allez adorer … À ceux qui ne le font pas … Je vous rendrai fier. https://t.co/QUcgZ29yOZ – Giselle Eisenberg (@gisellezenberg) 16 octobre 2020

Eisenberg a certainement précisé qu’elle était plus qu’un peu excitée de rejoindre le casting de la comédie ABC, qui met également en vedette Katy Mixon, Diedrich Bader, Ali Wong, Carly Hughes, Meg Donnelly, Daniel DiMaggio, Leslie Bibb, Carly Craig , Logan Pepper, Jeannette Sousa, Jessica St. Clair, Timothy Omundson et Amarr M. Wooten. En plus de promouvoir l’émission dans les jours qui ont précédé la première de la saison 5, elle s’est également rendue sur Twitter pour tweeter en direct aux côtés des fans alors que “Graduation” était diffusé mercredi soir, partageant ses réflexions sur les manigances de la famille Otto et même interagissant avec quelques téléspectateurs. Eisenberg n’a pas non plus hésité à partager quelques photos de l’émission.

Comment faire une #FamilyPhoto pendant une pandémie ?? Super équipage et équipe de sécurité !!! #AmericanHousewife pic.twitter.com/0QnRXdHBFd – Giselle Eisenberg (@gisellezenberg) 29 octobre 2020

Quant à sa première sortie, les fans ont clairement indiqué qu’Eisenberg était une victoire complète. Alors que la première de Seasn 5 de mercredi soir était diffusée et dans les minutes qui ont suivi sa conclusion, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour applaudir sa performance et célébrer son ajout au casting, avec un fan écrivant sur la page Instagram de la jeune actrice, “LOVEDDD votre premier épisode comme Anna Kat. J’ai hâte de voir plus de votre AWESOMENESS sur American Housewife. “

American Housewife est diffusé les mercredis à 20h30 HE sur ABC. Les fans peuvent rattraper les quatre premières saisons en se dirigeant vers Hulu, où ils sont tous disponibles pour le streaming. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour.