oe Biden a de nombreuses premières à ajouter à son CV lorsqu’il devient président en janvier: la première avec un État d’origine du Delaware; le premier à recevoir plus de 50 pour cent du vote populaire; le premier à avoir une femme et une femme de couleur comme vice-présidente.

Ce week-end, le joueur de 78 ans a ajouté une autre distinction à sa liste de premières, devenant le premier président américain à élire une équipe de presse entièrement féminine.

Sept femmes occuperont les échelons supérieurs de la super équipe de communication de Biden, dont quatre seront composées de femmes de couleur – un moment historique pour la Maison Blanche et ce qui devrait être à un pas de la culture chaotique de l’administration dirigée par Hope Hicks de Trump.

Le président républicain a eu une relation très instable avec la presse au cours de ses quatre années au pouvoir, qualifiant les histoires peu flatteuses de «fausses nouvelles», contournant entièrement son équipe de presse en se connectant à ses émissions préférées de Fox News et en organisant des briefings combatifs dans lesquels il lancer des batailles personnelles contre des journalistes individuels qui ont osé remettre en question ses arguments.

Les membres du personnel de Trump avaient également des relations compliquées avec la presse. L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Stephanie Grisham, s’est fait connaître pour ses échanges agressifs sur Twitter défendant son patron, et l’ancien directeur de la communication Hope Hicks était au centre de plusieurs scandales. Il s’agissait notamment d’admettre à un panel d’enquête sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016 qu’elle avait dit des «mensonges blancs» au nom d’Atout, et une rumeur de relation avec le secrétaire de la Maison Blanche, Rob Porter, accusé de violence physique et émotionnelle par ses deux ex. épouses.

La nouvelle centrale de presse entièrement féminine de Biden marque un changement radical. Bon nombre des dernières nominations du président élu ont des relations étroites avec les organes de presse de Washington, suggérant un retour à des relations plus cordiales entre la Maison Blanche et les médias.

“Communiquer directement et honnêtement au peuple américain est l’une des tâches les plus importantes d’un président, et cette équipe se verra confier la responsabilité énorme de connecter le peuple américain à la Maison Blanche”, a déclaré M. Biden dans un communiqué.

«Je suis fier d’annoncer aujourd’hui la première équipe de communication senior de la Maison Blanche composée entièrement de femmes. Ces communicateurs qualifiés et expérimentés apportent des perspectives diverses à leur travail et un engagement commun à reconstruire ce pays en mieux.

Des anciens membres du personnel d’Obama au sommet à l’activiste LGBTQ + rejoignant les rangs en tant qu’attaché de presse, voici un who’s who de la puissance entièrement féminine de Biden.

Kate Bedingfield

(

Kate Bedingfield

/ NBC)

Rôle: Directeur de la communication

USP: L’ancien directeur de la campagne et vice-président de la communication de Biden, marié à l’ancien membre du personnel de Biden, David Kieve

Contexte: Bedingfield est un vétéran de l’administration Obama, ayant été directeur de la communication pour Biden lorsqu’il était vice-président. Elle conservera le même titre dans son nouveau poste sous l’administration Biden.

Elle a tweeté dimanche: «Je suis extrêmement fière d’avoir l’opportunité de devenir directrice des communications de la Maison Blanche pour @joebiden.

«Travailler pour lui en tant que vice-président et sur cette campagne m’a donné un aperçu du genre de président capable, compatissant et lucide qu’il sera et ce sera un profond honneur de faire partie de son travail. Ce sera également un honneur de travailler aux côtés des femmes incroyables qui assument ces rôles ensemble.

Avant de travailler pour l’administration Obama, Bedingfield a travaillé comme directeur des communications stratégiques pour la Motion Picture Association of America.

Dans sa biographie sur Twitter, Bedingfield, diplômée de l’Université de Virginie, se décrit comme «maman» et qualifie son mari David Kieve, également ancien membre du personnel de Biden, de «fabuleux». Kieve a déjà travaillé en tant que directeur national de l’engagement de Biden pour le climat et la conservation, se peint comme une figure de type Doug Emhoff sur Twitter, heureuse d’accompagner sa femme et ses succès.

Dimanche, il a tweeté: «Fier d’elle ne commence pas à décrire ce que je ressens à propos du prochain directeur des communications de WH. @KBeds est une avocate incroyablement fidèle et efficace de @joebiden depuis plus de 5 ans, et je sais qu’elle continuera à faire de grandes choses dans son prochain rôle.

Jen Psaki

(

Jen Psaki

/ AP)

USP: Porte-parole démocrate de longue date et directrice des communications d’Obama à la Maison Blanche

Contexte: Comme Bedingfield, Psaki est un autre vétéran de l’administration Obama, ayant été directeur des communications de la Maison Blanche et porte-parole du département d’État. Elle a également contribué à la chaîne d’information américaine CNN.

Psaki, 41 ans, est d’origine irlandaise, grecque et polonaise et a deux enfants de moins de cinq ans avec son mari Gregory Mecher, directeur adjoint des finances et du comité de campagne du Congrès démocratique.

Elle compte plus de 161 000 abonnés sur Twitter. À la suite de l’annonce de dimanche, elle a tweeté: «Honorée de travailler à nouveau pour @JoeBiden, un homme pour lequel j’ai travaillé pendant l’administration Obama-Biden alors qu’il a aidé à diriger la reprise économique, a reconstruit nos relations avec nos partenaires (s’avère une bonne pratique) et a insufflé de l’empathie. et l’humanité dans presque toutes les réunions auxquelles j’ai assisté.

“C’est une équipe de certains des communicateurs les plus talentueux et les plus éprouvés au combat – qui sont également toutes des femmes, l’équipe la plus diversifiée de l’histoire et aussi 6 mamans de jeunes enfants.”

En taguant son attachée de presse adjointe Karine Jean-Pierre, elle a poursuivi: “Je ne peux pas imaginer un être humain plus intelligent, plus averti et meilleur avec qui collaborer que @K_JeanPierre pour rétablir la confiance du peuple américain, communiquer l’agenda de Biden-Harris et faire le travail du gouvernement américain plus accessible aux personnes que nous servirons tous.

«J’ai grandi à travers les batailles acharnées de reconquête de la Chambre, de victoire dans les campagnes présidentielles et de lutte pour le programme Obama-Biden avec @KBeds et j’ai hâte de voir le voyage à venir.

«Nous avons hâte de partager ce que nous pensons alors que nous nous rapprochons de l’inauguration, mais @K_JeanPierre et moi avons simplement parlé de prendre les prochaines semaines pour sortir des sentiers battus sur la façon de garantir que nous faisons le Biden- Agenda Harris plus accessible depuis le podium.

Elle a poursuivi en s’excusant d’avoir étiqueté la mauvaise Elizabeth Alexander dans son tweet précédent, qualifiant la bonne «d’aigle juridique, un gourou de la communication et une équipe de confiance Biden, conseiller de longue date et nouveau directeur de la communication chez @DrBiden.»

Neera Tanden

(

Neera Tanden

/ AP)

Rôle: Directeur du Bureau de la gestion et du budget

USP: Avocat amérindien et ancien membre du personnel d’Hillary Clinton

Contexte: La consultante politique et avocate Tanden, 50 ans, est présidente-directrice générale du groupe de réflexion libéral Center for American Progress et des initiés disent que Biden prévoit de la nommer directrice du Bureau de la gestion et du budget.

Le diplômé de Yale a précédemment travaillé comme conseiller en soins de santé dans l’administration d’Obama et conseiller pour la campagne présidentielle de 2016 d’Hillary Clinton.

Sur Twitter où elle compte 299 000 followers, elle se décrit comme «libérale, amérindienne, féministe, maman, épouse. Pas dans cet ordre “.

Karine Jean-Pierre

(

Karine Jean-Pierre

/ . pour MoveOn)

Rôle: Attaché de presse adjoint principal

USP: Militant LGBTQ +, auteur et ancien chef de cabinet de Kamala Harris

Contexte: Jean-Pierre, 43 ans, est également un ancien élève de l’administration Obama, auparavant directeur politique régional du bureau des affaires politiques de la Maison Blanche. Elle est également auteure, analyste politique pour NBC News et chargée de cours en affaires internationales et publiques à l’Université de Columbia.

Lorsqu’elle a rejoint Harris en tant que chef de cabinet, elle est devenue la première personne noire et non lesbienne à occuper ce poste pour un candidat au poste de vice-président. Elle est née en Martinique d’immigrants haïtiens et a grandi à New York. Aujourd’hui, elle vit à Washington avec son partenaire, la correspondante de CNN Suzanne Malveaux, et leur fille. Elle compte plus de 420 000 abonnés sur Twitter.

«En tant qu’immigrant gay noir issu d’une famille de la classe ouvrière, je sais que l’Amérique n’a pas toujours fonctionné pour tout le monde», a-t-elle déclaré. «Et je sais que l’Amérique ne fonctionne toujours pas pour tout le monde. La vérité est que nous avons un long chemin à parcourir. Mais c’est ce vers quoi je travaille: mobiliser les gens autour de cette vision commune de ce à quoi pourrait ressembler une Amérique qui fonctionne pour tout le monde – et ensuite y arriver.

En ce qui concerne son mandat en tant que membre du personnel d’Obama, elle a déclaré une fois lors d’une interview: «Ce qui a été merveilleux, c’est que je n’étais pas la seule; J’étais l’un des nombreux. Le président Obama n’a pas embauché de personnel LGBT, il a embauché des personnes expérimentées qui se trouvent être LGBT. Servir et travailler pour le président Obama où vous pouvez être ouvertement gay a été un honneur incroyable. C’était incroyable de faire partie d’une administration qui donne la priorité aux questions LGBT.

Pili Tobar

(

Pili Tobar

/ La voix de l’Amérique)

Rôle: Directeur adjoint de la communication

USP: Défenseur de la réforme de l’immigration guatémaltèque-américaine et ancien directeur de la communication pour les coalitions sur la campagne de Biden

Contexte: Tobar, ancien membre du personnel de presse du chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, était plus récemment directeur adjoint d’America’s Voice, un groupe de défense de la réforme de l’immigration.

Le conseiller politique américano-guatémaltèque est né en Floride et est diplômé en sciences politiques de l’Université de Miami.

Elle compte plus de 24 000 abonnés sur Twitter et a tweeté ce week-end qu’elle est «tellement heureuse et honorée» de faire partie de «l’incroyable équipe de femmes» de Biden.

Symone Sanders

(

Symone Sanders

/ . pour Girlboss Rally)

Rôle: Conseillère principale et porte-parole en chef de la vice-présidente élue Kamala Harris

USP: Auteur millénaire, militant pour la justice pour mineurs et ancien membre du personnel de Bernie Sanders

Contexte: Le nouvel assistant de presse de Harris, Sanders, 30 ans, compte plus de 370 000 abonnés sur Twitter et est l’auteur du mémoire No, You Shut Up, décrit par l’éditeur comme un «appel stimulant au leadership».

Elle a travaillé sur la campagne Bernie Sanders 2016 en tant qu’attachée de presse nationale, mais a démissionné en juin 2016. Elle a rejoint CNN en tant que commentatrice plus tard cette année-là et a été reconnue comme l’un des 16 jeunes américains façonnant l’élection de 2016 par le magazine Rolling Stone.

Elle s’intéresse particulièrement à la justice pour mineurs et vit à Washington avec son partenaire, Shawn Townsend.

Au cours des dernières semaines, des initiés ont suggéré qu’elle était une candidate potentielle au poste d’attachée de presse de la Maison Blanche, ce qui aurait fait d’elle la première femme noire à occuper ce poste.

Ashley Etienne

(

Ashley Etienne

/ Ashley44 / Twitter)

USP: Ancienne collaboratrice de Nancy Pelosi et Obama et conseillère principale de la campagne Biden

Contexte: Lorsque Etienne, 42 ans, d’origine texane, est devenu directeur de la communication et conseiller principal de Nancy Pelosi, elle est devenue la première femme et personne de couleur à occuper ce poste. Elle était également une ancienne assistante spéciale de Barack Obama.

Elle compte 21 000 followers sur Twitter et se qualifie de «fière accro de la mode» dans sa biographie.

Dans une déclaration annonçant le nouveau rôle d’Etienne, Harris a déclaré: «Notre pays est confronté à des défis sans précédent – de la pandémie de coronavirus à la crise économique, en passant par la crise climatique et un compte rendu depuis longtemps de l’injustice raciale.

«Pour surmonter ces défis, nous devons communiquer de manière claire, honnête et transparente avec le peuple américain, et cette équipe expérimentée, talentueuse et qui brise les barrières nous aidera à le faire.»

Elizabeth Alexander

(

Elizabeth Alexander

/ ealexander332 / Twitter)

Rôle: Directrice de la communication de la Première Dame Jill Biden

USP: Procureur de Washington et ancien assistant de presse de Biden

Contexte: L’avocat de Washington a déjà travaillé pour les Bidens, en tant qu’attaché de presse pour Biden lorsqu’il était vice-président et directeur de la communication lorsqu’il était sénateur américain du Delaware. Sur Twitter, elle se décrit comme «Texane de DC, avocate, épouse, maman de 2 garçons».

Annonçant la nomination d’Alexander, Jill Biden a tweeté: “J’ai longtemps admiré l’intellect, la grâce et l’optimisme d’Elizabeth pendant ses nombreuses années au sein de l’équipe Biden. Nous la connaissons comme une professionnelle accomplie et une gestionnaire avec un enthousiasme contagieux.

«Je suis ravi d’avoir @ EAlexander332 à la tête de notre équipe de communication FLOTUS!»