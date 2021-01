L’acteur de 56 ans a clôturé 2020 en beauté en acquérant cette impressionnante propriété, pour laquelle il a payé 13 millions de dollars, dans la communauté exclusive de Santa Barbara.

Après avoir vendu leur ancienne résidence, également à Montecito, pour 44,5 millions de dollars, Rob Lowe et son épouse, Sheryl Berkoff, ont décidé d’utiliser le produit pour acheter cette maison, ainsi qu’une autre à Beverly Hills pour 3,75 millions de dollars et un autre comme investissement à Montecito de 5,2 millions de dollars, qu’ils prévoient de réparer et de vendre.

La nouvelle propriété de l’acteur «Parcs et loisirs» se compose d’un vaste domaine de près de 3 hectares, avec une grande maison de maître au centre, construite à l’origine en 1925.

Conçue dans un style fusionné entre classique espagnol et méditerranéen, la maison dispose de 5 chambres et 6 salles de bains, réparties sur deux niveaux.

En plus de la maison principale, il y a aussi deux maisons d’hôtes séparées avec leurs propres cours de gravier.

Comme si cela ne suffisait pas, ils auront comme voisins Meghan Markle et le prince Harry, et Ellen DeGeneres et Portia de Rossi.

Surnommée “ Stonehedge ”, cette propriété est bien connue dans la communauté de Montecito pour son grand héritage historique, et maintenant qu’elle est entre les mains de Rob Lowe, elle subira une rénovation complète qui la ramènera à la modernité du 21ème siècle.

Et le garçon a-t-il besoin d’au moins une main de peinture, ou deux …

À l’intérieur, au moins, la maison est bien entretenue et a même du bois et des tuiles d’origine.

Certaines de ses caractéristiques intérieures sont son salon, avec des murs doublés d’acajou et une cheminée, une salle à manger formelle avec des portes françaises et des couloirs reliés par des portes cintrées et des poutres en bois au plafond.

Au deuxième niveau se trouvent les chambres spacieuses, chacune avec son propre salon, sa terrasse et une belle vue sur la grande bande de végétation qui mène à l’imposant océan Pacifique.

Les vastes points de repère d’acoline sont couverts d’agrumes, d’eucalyptus matures et de haies sculptées, ainsi que de zones carrelées où vous pourrez vous réunir entre amis.

Selon des sources, Rob Lowe a une fortune de 100 millions de dollars, il ne sera donc pas un problème pour l’acteur de rendre la personnalité et le charme dont jouissait cette propriété lors de sa construction il y a près d’un siècle.