La nouvelle vice-présidente américaine Kamala Harris n’est pas la seule personne de son mariage à rejoindre la liste des premières de l’histoire. Parallèlement à ses réalisations en tant que première femme et personne d’origine afro-américaine et sud-asiatique-américaine à obtenir le poste, son mari Doug Emhoff est de devenir le premier deuxième homme des États-Unis – et la première personne juive à être mariée à un président ou à un vice-président. Président.

Emhoff, une avocate spécialisée dans le divertissement avec deux enfants adultes, n’est pas seulement la pom-pom girl ultime de Harris (leur photo embrassant après sa victoire – toujours en tenue de course – a reçu plus de 565000 likes sur Twitter). Il est aussi (presque) aussi populaire qu’elle, avec près de 600 000 followers sur Twitter et son propre hashtag, DougHive.

De leur histoire d’amour moderne à la famille recomposée ultime, voici tout ce que vous devez savoir sur M. Kamala Harris, le nouveau vice-conjoint des États-Unis.

Le deuxième couple en chiffres

Emhoff, né à New York, rapporte un salaire annuel de plus d’un million de dollars en tant qu’associé d’un cabinet d’avocats, ce qui fait de lui et de Harris une valeur nette estimée à 5,8 millions de dollars. Ils ont tous les deux 56 ans, Emhoff a exactement une semaine de plus que Harris et sont mariés depuis six ans.

Il se décrit dans sa biographie sur Twitter comme “papa, mari @kamalaharris, avocat, golfeur en herbe, défenseur de la justice et de l’égalité”.

Sa photo de couverture sur Twitter est une photo de Harris, mais Emhoff n’est pas sans ses propres partisans et il a plaisanté en disant qu’il aimerait que Bradley Cooper le joue dans un film sur sa vie.

Une romance moderne

L’histoire d’amour d’Emhoff et Harris a commencé en 2013, lorsqu’ils ont été organisés à un rendez-vous à l’aveugle par l’un des amis proches de Harris, la consultante en relations publiques Chrisette Hudlin. Ils ont cliqué immédiatement quand il lui a envoyé un texto à partir d’un match de LA Lakers et elle a répondu «Go Lakers» en dépit d’être un fan des Golden State Warriors.

(AP)

Il lui a laissé un message vocal le lendemain matin qu’elle a toujours sur son téléphone parce qu’elle l’a trouvé «attachant». “Cela semble ringard, je sais, mais la conversation a coulé”, a écrit Harris dans ses mémoires, en disant qu’elle l’a rappelé ce jour-là et qu’ils ont parlé pendant une heure. «Je me souviens que nous nous sommes fêlés, plaisantant et riant de nous-mêmes, comme nous le faisons maintenant.

Ils se sont mariés lors d’une cérémonie privée au palais de justice de Santa Barbara l’année suivante et, conformément à leurs héritages indien et juif, elle a mis une guirlande de fleurs autour de son cou et il a piétiné un verre.

Faire Momola

Les deux enfants adultes d’Emhoff, Ella et Cole, appelleraient Harris Momola parce qu’ils n’aiment pas le terme belle-mère. «Ce sont des enfants brillants, talentueux et drôles qui sont devenus des adultes remarquables», a déclaré Harris. «J’étais déjà accro à Doug, mais je crois que ce sont Cole et Ella qui m’ont séduit.

Elle dit qu’elle a fait attention à la façon dont elle s’est insérée dans leur vie, et qu’elle portait sa Converse désormais célèbre par Vogue et a apporté des biscuits lorsqu’elle les a rencontrés pour la première fois.

Harris dit qu’elle est même «chère amie» avec l’ex-femme d’Emhoff, la productrice de cinéma Kerstin Mackin, et que le couple avait l’habitude d’assister aux rencontres de natation et aux matchs de basket-ball d’Ella ensemble. «Nous avons vraiment réussi», a déclaré Harris. «Nous plaisantons parfois en disant que notre famille moderne est presque un peu trop fonctionnelle.»

Hype-man de Harris

«Imaginez travailler à domicile avec Kamala Harris, pendant une pandémie et tous les autres problèmes en cours», a récemment déclaré Emhoff à Marie Claire. «Elle travaille dur, et elle est implacable… C’est incroyable tout ce qu’elle fait.»

Parallèlement aux tweets et aux interviews de soutien, il joue également un rôle actif. Lorsque Harris a été harcelé par un manifestant sur scène en juin, Emhoff a sauté sur la plate-forme pour entraîner l’homme loin, et une vidéo de ses «mouvements de danse de papa» a reçu des milliers de vues après avoir rejoint sa femme dans des efforts de collecte de fonds au San Francisco Fierté l’année dernière.

Points de mari

Que pense Emhoff de devenir le premier deuxième gentleman américain la semaine prochaine? L’avocat a clairement indiqué son rôle de partenaire et non de collègue.

«Je ne suis pas son conseiller politique. Je suis son mari », a-t-il déclaré à un journaliste après la décision de sa femme d’abandonner sa candidature à la présidence en 2019. Au lieu de cela, il est ravi de travailler aux côtés de Jill Biden en tant que super-épouse.

«Allons-y @DrBiden», a-t-il tweeté, marquant la future Première Dame après que sa femme ait été annoncée comme rejoignant la campagne électorale. “Prêt à travailler!”