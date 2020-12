Rencontrez le masque que porte Jennifer Aniston, elle a l’air jeune et belle | Réforme

L’ex-femme de Brad Pitt, Jennifer AnistonElle sait parfaitement que les soins de la peau sont extrêmement importants, elle se soucie donc des produits et des masques pour que sa peau soit toujours fraîche et bien sûr belle.

Il ne fait aucun doute que l’actrice Jennifer Aniston est l’une des célébrités hollywoodiennes qui se démarquent le plus grâce à son incroyable beauté, et c’est qu’avec ses 51 ans, elle a l’air beaucoup plus jeune que les personnes de cet âge, sans Cependant, leur apparence n’est pas seulement basée sur une bonne génétique, car il y en a secret cela s’est peu à peu révélé.

Et c’est que pour être si belle et si jeune, Jennifer Aniston, sait que les soins de la peau sont vraiment importants alors elle se soucie des produits et des masques pour que sa peau soit parfaite, et c’est pourquoi elle a recours à un produit. cela ajoute des milliers de followers dans le monde.

Il semble que dans la routine hebdomadaire du protagoniste de la célèbre série Friends, vous ne pouvez pas manquer un bon beauty addict: le masques tissu.

C’est ainsi que ces masques en papier imprégné, très imbibés de produit et d’un nombre infini d’actifs extrêmement bénéfiques, ont fait tomber amoureuse l’ex-femme de Brad Pitt, avec qui elle montre une peau radieuse.

C’est le masque de la marque 111Skin et qui se concentre sur les imperfections que peut avoir notre visage et soulage également les irritations et les inflammations, équilibrant la peau et lui permettant de se réparer, il est donc parfaitement parfait pour les peaux acnéiques ou autres souffre des conséquences du port des masques.

Il est à noter que sa formule calme, purifie et équilibre également le microbiome de la peau, grâce aux microalgues avec lesquelles elle est formulée, et comme si cela ne suffisait pas, elle aide à la récupération cellulaire.

Pour cette même raison, il est également parfaitement parfait à utiliser à tout âge afin de garder le sébum à distance et d’éviter les inflammations dues au froid, aux frottements ou aux changements de température, comme le rapporte le portail 20 minutes.

Il est important de noter que ce masque Il est divisé en deux moitiés distinctes avec des ingrédients uniques pour lutter contre les déclencheurs de taches distinctifs.

Le masque numéro un s’attaque à l’excès de brillance sans interrompre l’humidité, tandis que le masque numéro deux cible les éruptions causées par les hormones pour neutraliser et atténuer les rougeurs.

En fait, cela ne faisait que quelques jours que la belle Jennifer Aniston, a montré au monde entier qu’elle n’est pas aussi parfaite qu’on le pense, puisqu’elle a montré ses “poignées d’amour” sans aucune crainte, en apparaissant dans une vidéo de la firme Vital Proteins, dans laquelle elle est montrée en train de faire des exercices, avec une taille sans corrections , éditions et sans filtres.

C’est ainsi que le message que l’un des protagonistes de la série “Friends” a envoyé doit être vu dans la nature, car il ne s’agit pas seulement d’avoir une excellente forme physique, mais aussi un mode de vie sain est important.

Et peu importe le nombre d’années qui passent, car il ne fait aucun doute que la peau de Jennifer Aniston sera toujours parfaite, car à part une bonne génétique, l’actrice est très consciente que les soins de la peau sont vraiment importants et portent leurs routine faciale stricte.

En fait, dans l’une de ses publications, elle a été vue en portant le masque, car comme nous l’avons mentionné, elle n’a pas peur de se montrer naturelle et sans maquillage, car elle est une femme sans peur d’être vue telle qu’elle est vraiment.

