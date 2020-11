Le casting complet de la série a été annoncé, avec E4 confirmant le magnat de la boîte de nuit d’Ibiza Lineker – le frère de l’expert Gary – rejoignant la star de Love Island Pritchard et Chloe Ferry de Geordie Shore.

Le finaliste de Strictly Come Dancing Karim Zeroual, l’acteur de Hollyoaks Kimberly Hart-Simpson, le DJ Tom Zanetti et Sophie Hermann de Made In Chelsea seront également présents.

Pour la première fois, les acteurs ont passé un mois ensemble dans un manoir isolé dans leur tentative de trouver l’amour – avec des caméras qui suivent chacun de leurs mouvements.

Leurs intérêts amoureux potentiels étaient également basés dans le manoir afin que le tournage puisse avoir lieu malgré la pandémie.

E4 a confirmé: “Celebs Go Dating est de retour et suralimenté pour 2021, il est plus grand, plus audacieux et plus sexy que jamais.

«Dans cette toute nouvelle série, nos célébrités célibataires et malchanceuses partiront pour une luxueuse retraite de rencontres au Royaume-Uni où elles passeront quatre semaines à la recherche de l’amour. Mais ce n’est pas tout – pour la première fois dans l’histoire de Celebs Go Dating, nos caméras suivront nos célébrités 24h / 24 et 7j / 7 alors qu’elles tentent de naviguer dans les eaux agitées des rencontres modernes.

(

Wayne Lineker

/ Wayne Lineker / Instagram)

“Vivre avec nos célébrités chanceuses sera un groupe de matchs potentiels avec lesquels les célébrités iront à une série de dates.

“Mais cette fois, qu’ils veuillent continuer la romance ou couper tous les liens, l’évitement ne sera pas une option car la communication face à face est à l’ordre du jour. Mais la proximité mènera-t-elle à des couples engagés ou à une rivalité amoureuse ? »

(

Pritchard sur Love Island

/ ITV)

Les experts Paul C. Brunson et Anna Williamson ainsi que le confident de la célébrité Tom Read Wilson participent également à l’émission.

Lineker a déclaré: «Après avoir été célibataire pendant plus de 2 ans, je suis tellement prêt à rencontrer quelqu’un avec qui j’espère pouvoir déclencher une romance. J’ai entendu de bonnes choses sur l’agence et qu’Anna, Paul et Tom donnent de bons conseils. Je suis ravi de voir les dates potentielles que les agents apportent à la table et j’espère apprendre quelques choses sur moi en cours de route.

Vivienne Molokwu, rédactrice en chef de la chaîne Channel 4, a déclaré: «Les rencontres ont été assez difficiles en 2020 et la vie amoureuse de beaucoup d’entre nous a été sur la glace, donc pour 2021, nous voulons aider à réchauffer les choses pour nos célébrités célibataires en suralimentant leur recherche de celui. Avec nos célébrités entourées de matchs potentiels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sait si nous aurons l’amour, la luxure ou une bonne dose des deux – une chose est sûre – ce sera à ne pas manquer.