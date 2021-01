Rencontrez l’élégant manoir d’Emilia Clarke C’est à vendre! | INSTAGRAM

L’actrice britannique caméléon et super charismatique Emilia Clarke est peut-être fidèle à la maison Targaryen, mais apparemment elle n’a aucun problème à couper les liens avec l’une de ses propriétés aux États-Unis, c’est vrai, on parle de sa maison à Venise, Californie.

Et, moins de deux ans après son départ définitif de Westeros, l’actrice renonce également à son havre de paix sur la côte ouest – ce qui se passe, c’est que, selon un grand magazine spécialisé dans le divertissement et le divertissement. États Unis, la “mère des dragons” est sur le point de vendre sa maison moderne et spacieuse pour une somme considérable.

La résidence dispose de 2 immenses chambres et 3 salles de bains, ainsi que d’un grand nombre de détails qui la valorisent à environ 4,4 millions de dollars, bien que, apparemment, Emilia ait pris la place en question pour un montant plus élevé, ce qui fait que , avec la venteAu lieu de se remettre, l’actrice perdra un peu d’argent.

La maison de 2817 pieds carrés, d’environ 859 pieds carrés, tire pleinement parti d’un terrain mince dans la communauté de plage CalifornieDe même, il est mentionné que les espaces de vie en plein essor s’ouvrent à travers des murs en verre rétractables vers de multiples terrasses paysagères qui entourent la résidence et une confortable piscine de 30 pieds ou 9 mètres, située dans une cour centrale, à l’intérieur du grand jardin.

Tirant le meilleur parti de la parcelle sur laquelle elle se trouve, les immenses fenêtres fournissent à la maison une énorme quantité de lumière naturelle, donnant à la résidence un aspect très frais et naturel.De plus, comme nous l’avons déjà mentionné, la maison dispose d’un patio central dans lequel vous y trouverez une piscine, idéale pour des réunions de famille ou entre amis, ou juste un moment de détente loin du stress de la semaine.

De même, on sait que la construction élégante a été réalisée en 2009 et a été “conçue dans un souci d’intimité”, selon l’annonce de la vente, qui définit également la résidence comme une “évasion isolée”, parfaite pour les célébrités s’éloignent des projecteurs fatigués et du brouhaha de la ville.

À l’intérieur de la fabuleuse résidence californienne, nous pouvons voir plusieurs pièces distribuées, qui sont réparties dans une cuisine personnalisée avec des comptoirs en pierre ollaire, idéale pour créer des pâtes et toutes sortes de pâtes, un escalier flottant, un mur de 4,5 mètres rempli d’étagères intégrées et un vieil olivier qui donne de l’ombre au patio, en plus, il dispose de deux chambres et trois salles de bain complètes.

Et Clarke aurait acheté la maison pour 4,64 millions de dollars en 2016, selon un magazine d’architecture, ce qui signifie qu’en vendant la propriété, Emilia subira également une perte d’environ 200000 dollars. Il a discuté de la possibilité de louer la maison, demandant 25 000 $ de frais mensuels.

Bien que certains acheteurs potentiels soient déjà apparus, ainsi que des agents immobiliers, la maison est toujours disponible, et on ne sait pas exactement si cette année prochaine la résidence sera finalement vendue.

En outre, il y a eu des rumeurs, selon les informations de certains médias tabloïds sur le territoire nord-américain, selon lesquelles Emilia demandait “beaucoup d’argent” pour ceux qui veulent acquérir la propriété, et pour cette raison il n’y a pas eu d’acheteurs, c’est pourquoi elle a décidé de prix, pour atteindre avec une plus grande possibilité qu’une personne intéressée l’acquiert.