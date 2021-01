Rencontrez les coachs de La Voz Kids et Christian Nodal? | Réforme

Les cinq chanteurs qui seront les entraîneurs de “La voix des enfants“où Belinda et María José sont toujours au programme, mais beaucoup se sont demandé ce qui est arrivé à Christian Nodal, puisqu’il ne fait pas partie d’eux.

Il ne fait aucun doute que La Voz est devenue l’un des programmes les plus réussis et dans l’édition 2020, nous avons vu Ricardo Montaner, María José, Christian Nodal et Belinda comme entraîneurs qui ont dû prendre des décisions difficiles pour choisir leur finaliste et maintenant il a été annoncé qui sera en charge de guider les participants à La Voz Kids.

C’est ainsi que pour l’édition de The Voice Kids 2021 Les entraîneurs seront: Belinda et María José qui reviennent au programme, cependant, quelque chose que beaucoup ont remarqué est l’absence du petit ami de Belinda, Christian Nodal, ainsi que de Ricardo Montaner.

Et bien que Ricardo Montaner ne soit pas à La Voz Kids, à sa place se trouvent trois personnes qui font partie de sa famille, dont ses fils Mau et Ricky, frères qui consolident leur carrière avec des chansons comme «Papás» et «Desconocidos».

D’un autre côté, Camilo, qui est le mari de la plus jeune fille de Ricardo Montaner, Evaluna, qui a commencé sa carrière à un très jeune âge, a également participé au programme Factor X en Colombie.

Il est à noter que depuis que La Voz a commencé à diffuser sur TV Azteca, Belinda a été présent à chacune des éditions, jusqu’à présent sans remporter aucune victoire.

Un autre des entraîneurs qui a repris sa participation au programme est la chanteuse María José, qui dans l’édition 2020 a rejoint pour la première fois comme elle l’a fait. Christian Nodal.

Selon une vidéo promotionnelle partagée sur le compte officiel Instagram, ainsi que sur Twitter, La Voz Kids commencera à diffuser à partir de mars prochain, toujours sans date précise.

En outre, on s’attend à ce qu’Eddy Vilard soit à nouveau l’hôte dudit programme, ainsi que Sofía Aragón, mais cela n’est pas encore confirmé.

En fait, depuis l’année dernière, il avait été annoncé que le duo entre Nodal et Belinda pouvait prendre fin, puisqu’ils avaient assuré que Christian était sorti de “La Voz México” et que malgré avoir remporté le concours, le chanteur ne l’était apparemment pas. dans les plans du projet pour la nouvelle saison.

Et est-ce que malgré l’élan qui a amené la romance entre Belinda et Christian Nodal, le programme a malheureusement traversé de nombreux moments extrêmement compliqués en raison de son niveau de notation.

Même Paty Chapoy elle-même a dit à ce moment-là, lors d’une des émissions du programme Ventaneando, que la production ne savait plus quoi faire pour augmenter la cote, puisqu’elles ont été dépassées par d’autres programmes du même type, mais sur Le tout avant le programme avec lequel il partage un horaire, mais qui appartient à la chaîne de télévision rivale, puisque La Rosa de Guadalupe a remporté la cote du projet de réalité de La voix du Mexique.

En outre, la journaliste a également souligné que le thème et la forme du programme manquaient de points qui attirent l’intérêt du public, et à une autre occasion, elle s’est moquée du projet et a déclaré qu’elle le trouvait ennuyeux et qu’elle ne le voyait que pour les entraîneurs et non pour participants.

Ces types de déclarations renforçaient la version selon laquelle c’était le programme qui avait décidé d’associer Belinda avec Nodal dans une tentative désespérée de trouver un suivant, bien que bien sûr les acteurs aient déjà réfuté cette version.

