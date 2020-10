Quand on pense à la royauté, on pense généralement à des monarques importants comme la reine Elizabeth II d’Angleterre ou le roi Philippe IV d’Espagne. Dans une grande partie du monde, les monarchies sont considérées comme dépassées et plutôt rares au 21e siècle. Cependant, dans de nombreux pays européens, ils restent pertinents. Rencontrez les jeunes hommes qui occuperont un jour le trône royal.

Leonor de Borbón y Ortiz, est l’actuelle princesse des Asturies et première dans la succession au trône d’Espagne, en tant que fille aînée du roi Felipe VI et de son épouse, la reine Letizia.

Il a 14 ans, il est né le 31 octobre 2005 à l’hôpital international Ruber de Madrid.

Avec un avenir très prometteur, Leonor a déjà fait ses débuts en tant que conférencière lors de la cérémonie de remise des prix à Barcelone en novembre dernier, s’exprimant en espagnol, catalan, anglais et arabe. Sur cette photo avec son père, le roi Felipe VI, lors des prix de la princesse des Asturies 2019.

Isabel de Belgique, Duchesse de Brabant et princesse de Belgique, est l’héritière du trône belge après l’abdication de son grand-père Albert II en juillet 2013, au profit de Philippe de Belgique.

Il a 18 ans, il est né le 25 octobre 2001 à l’hôpital Erasmus d’Anderlech, Bruxelles.

Actuellement, il vient de commencer sa formation militaire au camp militaire belge d’Elsenborn à Butgenbach. Sur cette photo avec son père, le roi Philippe de Belgique, lors de la célébration de la fête nationale.

Le prince Christian du Danemark, Comte de Monpezat, est le fils aîné de Frederick et Mary Elizabeth de Danemark et petit-fils de l’actuelle reine Margrethe II de Danemark, étant le premier-né du prince héritier au trône, il occupe la deuxième place dans la ligne de succession au trône danois, après celle de son père.

Il a 14 ans, il est né le 15 octobre 2005 à l’hôpital universitaire de Copenhague.

Son père a mis de côté une partie des protocoles royaux en l’envoyant dans les écoles publiques, afin de lui donner une meilleure compréhension du monde. Sur cette photo avec son père Frédéric lors de la célébration du 79e anniversaire de la reine Margrethe II du Danemark.

Ingrid Alexandra de Norvège Elle est la première fille des princes Haakon et Mette-Marit de Norvège et la deuxième petite-fille des rois Harald V et Sonia de Norvège. Il est deuxième dans la lignée de succession au trône de Norvège après son père.

Il a 16 ans, il est né le 21 janvier 2004 à l’hôpital Rikshospitalet d’Oslo.

Quand ce sera à son tour d’occuper le trône, elle marquera l’histoire comme seule la deuxième femme monarque de Norvège, la première était la reine Margarita Valdemarsdotter au 15ème siècle. Sur cette photo avec son père, le prince Haakon, lors de sa confirmation au Palais Royal d’Oslo.

Jaime Honorato Raniero Grimaldi, est le fils et successeur du prince souverain Albert II de Monaco et de son épouse, la princesse Charlène, et donc héritière de la Principauté de Monaco.

Elle a 5 ans, elle est née le 10 décembre 2014 à l’hôpital Centro Hospitalario Princesa Grace, deux minutes après sa sœur jumelle, la princesse Gabriela.

Jaime détient le titre de marquis de Baux, comme le montre la tradition établie en 1641, tandis que sa sœur Gabriela est deuxième en lignée et détient le titre de comtesse de Carladès. Sur cette photo avec son père Albert II de Monaco lors d’un événement officiel.

Catalina Amalia d’Orange, est princesse d’Orange, princesse des Pays-Bas et princesse d’Orange-Nassau, héritière du trône des Pays-Bas en tant que fille aînée du roi William Alexander et de la reine Máxima.

Il a 16 ans, il est né le 7 décembre 2003 au HMC Bronovo à La Haye.

La jeune princesse, étant la fille de l’Argentine, Máxima Zorreguieta, maîtrise parfaitement la langue espagnole. Sur cette photo avec son père, le roi William Alexander des Pays-Bas.

La princesse Stèle de Suède Elle est la fille aînée de la princesse Victoria de Suède et de Daniel Westling et le deuxième héritier du trône suédois, après sa mère la princesse héritière Victoria de Suède.

Il a 8 ans, il est né le 23 février 2012 à l’hôpital universitaire Karolinska de Solna, à la périphérie de Stockholm.

Chaque année depuis sa naissance, il participe à des événements avec ses parents, tels que les célébrations de la fête nationale suédoise, les anniversaires de sa mère et les mariages et baptêmes royaux de sa famille. Sur cette photo avec sa mère, la princesse Victoria de Suède, lors de son 42e anniversaire.

George de Cambridge Il est le fils aîné des ducs de Cambridge William et Catherine, petit-fils de Charles, prince de Galles et Diana, princesse de Galles, et arrière-petit-fils de la reine Elizabeth II du Royaume-Uni et du prince Philip, duc d’Édimbourg. Par conséquent, il est le troisième en ligne de succession au trône britannique et aux trônes des seize royaumes indépendants du Commonwealth des Nations, après son grand-père et son père.

Il a 7 ans, est né le 22 juillet 2013 au St. Mary’s Hospital de Londres

Prince George, comme sa soeur Charlotte, fréquente l’école privée Thomas à Battersea. Sur cette photo avec son père, le prince William, lors de la célébration Trooping the Color en 2019.