il est indéniable que 2020 a été une année difficile, mais malgré toutes les épreuves de la pandémie, les actions courageuses et compatissantes de beaucoup représentent un phare pendant une période difficile. En tant que tel, la liste des honneurs du Nouvel An 2021 témoigne des réalisations et du service inspirants de ceux qui ont soutenu des communautés à travers le Royaume-Uni – des infirmières de première ligne et des pompiers aux bénévoles.

«Dans une année où tant de gens ont fait des sacrifices pour protéger notre NHS et sauver la vie des gens, les efforts exceptionnels de ceux qui ont reçu les honneurs sont un rappel bienvenu de la force de l’esprit humain et de ce qui peut être accompli par le courage et la compassion», déclare Premier ministre Boris Johnson.

«Les honneurs du Nouvel An 2021 nous offrent l’occasion de saluer leur dévouement et de reconnaître ceux qui sont allés au-delà de leur contribution à notre pays.»

Ici, six récipiendaires très méritants des honneurs du Nouvel An racontent leur contribution remarquable à la lutte du Royaume-Uni contre Covid-19…

Louise Maltby BEM

Matrone, unité de soins intensifs, Ashford and St Peter’s Hospitals NHS Foundation Trust

Matrone des soins intensifs Louise Maltby BEM

Louise Maltby, 45 ans, a reçu la médaille de l’Ordre de l’Empire britannique pour ses services au-delà des soins infirmiers lors de la réponse Covid-19.

Elle est une infirmière enseignante clinique expérimentée de niveau 7, passionnée par la formation et l’éducation, qui a joué un rôle déterminant dans le programme de perfectionnement des infirmières à travers la Fiducie.

«Quand j’ai reçu le courrier électronique du Home Office pour la première fois, j’ai présumé que c’était un faux», dit-elle. «J’ai dû garder le secret jusqu’au 30 décembre, puis j’ai appelé mes fils et ma mère pour leur dire.

Maltby a été fortement impliqué dans la formation et a été éducateur en pratique clinique pour l’unité de traitement intensif (UIT) de l’hôpital pendant près de quatre ans.

Une grande partie de son rôle est le bien-être du personnel: «L’écoute, la création de forums pour débriefer et faciliter et organiser le bien-être et le soutien psychologique continuent de faire partie de nos rôles de matrones», dit-elle. «Cela permet ensuite au personnel d’être résilient pour continuer à soigner les patients malades.»

Cela a permis à 727 patients de recevoir les meilleurs soins infirmiers possibles à l’hôpital St Peter au cours de la première vague de la pandémie, 548 s’étant maintenant rétablis et sortis avec succès.

Nous pouvons tous aider à combattre le virus et à sauver des vies, estime-t-elle: «Si nous nous concentrons sur les éléments que nous pouvons contrôler – porter le bon EPI, le retirer correctement, se laver les mains et prendre des distances sociales – cela aidera à soulager l’anxiété et à supprimer le virus.”

En ce qui concerne l’avenir, l’UIT est l’endroit où Maltby veut être: «En tant qu’éducatrice en pratique clinique, j’aime former et développer le personnel de l’UIT afin que nous puissions continuer à aider les gens», dit-elle.

Professeur Alka Surajprakash Ahuja MBE

Psychiatre consultant pour enfants et adolescents et responsable de l’engagement du public, Royal College of Psychiatrists au Pays de Galles

En 2019, lorsque la psychiatre consultante pour enfants et adolescents, la professeure Alka Surajprakash Ahuja, 50 ans, a dirigé un projet axé sur la mise en œuvre de rendez-vous vidéo pour les jeunes souffrant de problèmes de santé mentale, elle ignorait peu l’importance que cela aurait plus tard.

(Professeur Alka Surajprakash Ahuja MBE, à droite)

Le gouvernement avait besoin de son aide d’ici mars 2020. L’expertise d’Ahuja était nécessaire pour étendre ce service en réponse à l’absence de soins médicaux et psychiatriques en personne.

«Nous avons commencé le 9 mars et, en l’espace de six semaines, nous l’avons étendu à près de 90% des soins primaires, ce qui signifie simplement que les gens pouvaient continuer à consulter leur médecin généraliste et obtenir le soutien dont ils avaient besoin», explique-t-elle, ajoutant comment cette technologie devait être disponible dans tous les hôpitaux gallois avant Pâques.

«C’était un programme qui, dans des circonstances normales, aurait pris quelques années à se déployer, mais avec Covid-19, il était urgent et nécessaire que cela se produise en quelques semaines.»

C’était un travail difficile, mais le psychiatre basé à Lisvane restait motivé par son importance. «C’était de longues journées et cela nous a tous affectés», dit-elle, «mais une chose qui nous a permis de continuer, c’est que nous pensions tous que cela allait faire une différence.»

Et la différence était monumentale: grâce à cette technologie dans le secteur médical, les gens pouvaient rester en contact avec leurs proches et se rendre virtuellement à d’importants rendez-vous médicaux tout en restant protégés du virus.

Cela dit, Ahuja a été surprise de recevoir la médaille de l’Empire britannique: «J’ai été choquée, mais émue parce que c’était un effort d’équipe», dit-elle. «Je n’aurais pas pu le faire moi-même et tout le monde a contribué à y arriver.»

Michael Briggs MBE

Directeur exécutif de East Belfast Community Development Agency

«Même si nous avons à peine quitté le bureau cette année, tout a été assez occupé», déclare Michael Briggs, un travailleur communautaire de 57 ans. «Nous gérons notre programme Covid-19, achetant de la nourriture en vrac pour aller au les groupes que nous soutenons, et nous avons développé un réseau de groupes dans l’est de Belfast qui ont fini de livrer de petits colis à des personnes vulnérables, protégées ou dans le besoin.

(Michael Briggs MBE)

«Son partenaire avait perdu son emploi, puis ils ont perdu leur maison. Ils n’arrivaient pas à joindre les deux bouts. Ils se sont demandé comment ils allaient passer Noël – et cette personne est arrivée avec un énorme colis de nourriture pour eux.

La dernière chose à laquelle Briggs s’attendait était un honneur du Nouvel An. Lorsque l’e-mail est arrivé avec l’objet NY 2021, il a pensé que c’était promotionnel: «Ma femme et moi étions à New York pour Noël en 2017 et nous avions toujours parlé de revenir, alors j’ai pensé que c’était un e-mail promotionnel à propos de ça. Puis j’ai vu que c’était du Cabinet Office.

Alors, qu’est-ce que ça fait d’être Michael Briggs MBE? «Un peu étrange», admet-il. «Pour moi, c’est aussi les efforts des autres. Tant de gens m’ont beaucoup soutenu au fil des ans. Je suis celui qui finit par recevoir le prix, mais d’autres personnes ont participé au succès de mon travail.

Sharon Sear BEM

Directeur commercial, Transport for London (TfL)

En janvier dernier, Sharon Sear, 52 ans, a remarqué que les stocks d’EPI – essentiels pour les agents de maintenance de TfL – s’épuisaient.

(Sharon Sear BEM)

«Je pouvais voir que la chaîne d’approvisionnement était en difficulté», se souvient-elle.

Alors que l’EPI n’était auparavant qu’un aspect du rôle de Sear, alors que la situation s’intensifiait et que l’ensemble de la main-d’œuvre avait besoin du bon équipement de sécurité, il est devenu l’unique objectif de Sear, et elle a travaillé sans relâche pour assurer la protection du personnel de TfL.

Mais au fur et à mesure que la pandémie se développait et que le Royaume-Uni faisait face à des difficultés généralisées pour se procurer le bon EPI, la rareté signifiait que Sear devait agir rapidement pour combler les lacunes afin d’assurer la liaison avec les fournisseurs et faire approuver l’EPI.

Cela impliquait de passer aux fournisseurs britanniques, d’introduire de nouvelles pratiques d’approvisionnement et de s’assurer que les bons produits étaient achetés.

«La certification était un énorme problème», explique-t-elle. «Nous faisions beaucoup de contrôles et devions rejeter certaines choses.»

Sans les millions de revêtements faciaux et des centaines de milliers de désinfectants pour les mains achetés par Sear, le fonctionnement de la capitale aurait été gravement entravé.

«En fin de compte, vous auriez certainement mis les trains hors service», ajoute-t-elle.

Avec des travailleurs clés comptant sur TfL pour se rendre à des emplois essentiels à travers Londres, les conséquences auraient pu être importantes.

La contribution de Sear a été reconnue lors des honneurs du Nouvel An 2021 avec une médaille de l’Empire britannique. «J’étais ravi. C’est dommage que vous n’ayez pas pu donner à tout le monde qui en a aidé un, car j’avais beaucoup d’aide. Tout le monde a compris et est intervenu.

Alistair Forbes BEM et Peter Jaco BEM

Entrepreneurs technologiques et investisseurs providentiels

Deux entrepreneurs technologiques ont aidé des centaines d’entreprises écossaises avec leur équipe d’experts numériques qui se sont retrouvées en congé ou sans travail pendant Covid-19.

(Dr Alistair Forbes BEM)

Alistair Forbes, 60 ans, basé à Édimbourg, et Peter Jaco, 62 ans, ont formé la Scottish Tech Army (STA) en avril dernier au début du verrouillage. Depuis son lancement, il a mobilisé 1 300 bénévoles de la communauté technologique pour soutenir plus de 175 projets dans 70 sites à travers l’Écosse.

(Peter Jaco BEM)

La protection sociale, l’éducation et la formation, les voyages et le tourisme, et la reprise des entreprises locales font tous partie des attributions de la STA, et en reconnaissance de son impact, les cofondateurs ont tous deux reçu des médailles de l’Empire britannique dans la liste des honneurs du Nouvel An.

«J’étais ravi», dit Jaco à propos de la médaille, «mais nous sentons tous les deux vraiment que l’honneur revient à chaque bénévole que nous avons eu à la STA.»

Les deux désignent le projet de tableau de bord Covid-19 comme l’une des principales réalisations de la STA. C’était, dit Jaco, un défi lancé au bataillon de volontaires de l’armée – fusionner toutes les données disponibles publiquement sur Covid-19 pour donner aux gens une vue claire et complète en temps réel des infections et des décès à travers l’Écosse.

Au-delà de la fourniture de solutions pratiques à la crise des coronavirus, la STA donne un coup de pouce à la santé mentale aux milliers de personnes qu’elle aide – et à son réseau de bénévoles. «Cela leur donne un sens du but», dit Jaco, «où ils peuvent aider leur communauté et la société avec leurs compétences technologiques, tout en développant les leurs.