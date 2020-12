Rencontrez les meilleurs films de cette année 2020 de folie! | Pixabay

Vers la fin de cette année, l’une des plus compliquées peut-être de la décennie, le magazine Time a sélectionné le Meilleurs films 2020, et sa liste est divisée entre des films indépendants et d’autres grands titres qui auront le streaming comme chez eux.

Comme vous vous en souvenez peut-être, depuis mars dernier, l’année du cinéma a été définie par une absence presque totale de grandes premières, d’abord parce que les théâtres dans la plupart des pays du monde ont été fermés en raison de la contingence sanitaire et ensuite parce que même Après leur réouverture, les gens sont restés en grande partie à l’écart.

Le nouveau film de James Bond et The French Chronicle, le nouveau Wes Anderson, parmi des dizaines d’autres films, est devenu premières pour l’année prochaine, tandis que d’autres comme Tenet et The New Mutants sont sortis en salles malgré le fait qu’il était garanti qu’ils n’auraient pas le même résultat dans le monde normal et que d’autres comme Mulan et Wonder Woman 1984 ont fini par être libérés dans les services de en streaming au lieu des cinémas, bien que ces derniers le fassent simultanément.

À cause de tous ces problèmes, le Festival de Cannes a été annulé et de nombreux autres, comme le Festival de New York, ont eu lieu en ligne.

Malgré cela, 2020 Ce fut, contre toute attente, une assez bonne année pour les nouveaux films et l’absence de films de type blockbuster, c’est-à-dire de films de super-héros coûteux, de franchises familiales, entre autres, a eu pour effet positif de donner vie à des films indépendants. Un gros plan.

Avec des sorties de cinéma virtuel organisées par des festivals et des organisations du monde entier, y compris des plates-formes de Netflix, d’Amazon et d’autres, tous ces médias jouent le rôle de maisons d’art et ont permis à beaucoup plus de personnes d’y accéder. comme vous le feriez pour n’importe quel autre film.

Mais ce qui est curieux, c’est que pendant une grande partie de l’année, même les meilleurs nouveaux films indépendants ont semblé recevoir une réponse discrète, dérivée en partie d’un manque de rumeurs dans les médias, mais aussi d’un sentiment collectif d’insensibilité à la tragédie collective et inéquitable. de la pandémie et de la réaction politique désastreuse qui y est apportée.

2020 Ce fut une année vraiment mouvementée, mais le spectacle doit continuer pour que les films qui ont été réalisés aspirent à trouver un public, soit par une voie traditionnelle, soit par des services de streaming.

Et c’est que quelle que soit la façon dont ils atteignent les gens, le dernier mois de l’année signifie qu’il est temps de revoir quels étaient les meilleurs titres pour atteindre l’écran.

C’est pourquoi le célèbre magazine Time a déjà choisi ce le meilleur du cinéma Cette année, parmi ceux sélectionnés, nous avons trouvé des films qui faisaient beaucoup de bruit dans les festivals de cinéma et d’autres qui le faisaient directement en streaming.

Il convient de mentionner que les titres choisis par Time sont divers genres et parmi eux, il y a à la fois des films qui ont atteint les cinémas et le streaming, avec quelques autres de nature indépendante.

Il y a d’abord «First Cow» de Kelly Reichardt, une histoire sur un boulanger et un immigrant chinois qui lancent une entreprise de vente de gâteaux frits fabriqués à partir du lait volé d’une vache locale.

La deuxième place revient au «Collectif» d’Alexander Nanou, un documentaire qui, selon les médias, ressemble à un thriller politique, qui suit une équipe de journalistes roumains alors qu’ils découvrent un scandale de santé qui les conduit à découvrir un gouvernement corrompu.

À la troisième place apparaît le nouvel Aaron Sorkin intitulé “The Chicago 7 Trial”, qui détaille le drame d’un procès que l’histoire américaine ne pourra oublier, au cours duquel un groupe d’activistes pacifistes a été jugé par conspiration pour inciter à la violence à la Convention nationale démocratique de 1968.

1.-Première vache

2.-Collectif

3.-Le procès Chicago 7

4.-L’utopie américaine de David Byrne

5.-Rock amoureux

6.-Emma

7.-Marcheurs de loups

8.-Nomadland

9.-Mlle Juneteenth

10.-Bill & Ted, sauver l’univers

