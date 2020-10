Rencontrez les nominés pour les Mnet Asian Music Awards 2020 | Réforme

Le vote pour ces prix incroyables a commencé pour les fans de K-Pop et le MAMA 2020 Ils ont révélé les artistes et les groupes nominés, donc si vous n’allez pas encore voter, courez car ils seront fermés très bientôt et il sera trop tard.

Les Mnet Asian Music Awards 2020 récompenseront les artistes de K-Pop qui ont complètement brillé au cours de cette année avec leurs sorties musicales et ont enfin révélé qui concourra pour un prix dans les différentes catégories qu’ils ont.

Cette fin d’année sera sans aucun doute pleine d’enthousiasme dans le monde de la K-Pop, même si chaque mois nous recevons des albums et des single incroyables, le dernier trimestre se caractérise par la récompenses de Corée du Sud et d’Asie qui reconnaissent l’effort et bien sûr le talent de toutes les idoles musicales, ainsi que le soutien inconditionnel des fans.

Les MAMAN Ils se rapprochent de plus en plus et votre artiste préféré pourrait remporter un prix très spécial, mais cela ne pourra être réalisé qu’avec votre soutien.

Il est à noter que depuis plusieurs années, Mnet organise sa propre cérémonie de remise des prix où il réunit de grandes stars de la K-Pop et leurs fans, la première étape de la MAMA s’accompagne de la publication d’idoles et de groupes nominés pour un prix, ce l’annonce a été faite récemment, vous pouvez désormais voter pour vos favoris.

Alors rejoignez l’excitation de la Mnet Asian Music Awards 2020 et montrez votre soutien aux chanteurs qui ont réussi à nous surprendre avec leurs chansons au cours des derniers mois de cette année.

Liste des nominés pour la MAMA 2020

Les groupes et artistes en lice pour un prix le soir des Mnet Asian Music Awards 2020 sont les suivants:

Meilleur groupe masculin

EXO GOT7 NCT MONSTA X BTS DIX-SEPT

Meilleur groupe de filles

BLACKPINK TWICE Red Velvet MAMAMOO IZ * ONE Oh My Girl

Meilleur artiste masculin

Kang Daniel Park Jin Young Baekhyun Zico Taemin

Meilleure artiste féminine

Sunmi IU Chungha Taeyeon Hwasa

Meilleure performance de groupe

DAY6 – Zombie MC the MAX – BLOOM N.Flying – Oh vraiment LEENALCHI – Tiger is Coming HYUKOH – Aide

Le meilleur du hip hop et de la musique urbaine

Giriboy – Eul (Feat. BIG Naughty) YUMDDA – Amanda (Feat. Simon Dominic) Lee Hi – Holo Zico – N’importe quelle chanson CHANGMO – METEOR

Meilleur nouvel artiste masculin

CRAVITY MCND TOO TREASURE WEi

Meilleure nouvelle artiste féminine

cignature Natty Secret Number Weeekly woo! ah!

Meilleure performance vocale dans un groupe

GAGNANT – Hold Noel – Late Night NU’EST – I’m in Trouble Davichi – Dear MAMAMOO – HIP Best Solo Vocal Performance Baek Yerin – (2017) Baekhyun – Candy IU – Blueming Jung Seung Hwan – My Christmas wish Taeyeon – Spark

Meilleur spectacle de danse de groupe masculin

ATEEZ – INCEPTION EXO – Obsession NCT 127 – Kick It TXT – Tu ne peux pas me voir? BTS – Dynamite SEVENTEEN – Gauche & Droite

Meilleure performance de danse féminine dans un groupe

BLACKPINK – Comment tu aimes ça ITZY – WANNABE TWICE – PLUS ET PLUS Red Velvet – Psycho IZ * ONE – Histoire secrète du cygne Oh My Girl – Nonstop

Meilleure performance de danse solo

Kang Daniel – Who U Are Sunmi – pporappippam Jessi – NUNU NANA Taemin – Criminal Hwasa – Maria Best OST Gaho – Start (Itaewon Class) Baek Yerin – Here I Am Again (Crash Landing On You) Sandeul – Slightly Tipsy (She is My Type) ) Joy – Présentez-moi une bonne personne (Liste de lecture de l’hôpital) Jo Jung Suk – Aloha (Liste de lecture de l’hôpital)

Meilleure collaboration

Park Jin Young et Sunmi – When We Disco BOL4 et Baekhyun – Leo Sung Si Kyung et IU – First Winter IU and Suga – eight Zico and Rain – Summer Hate Artist of the year Baekhyun BLACKPINK BTS Chungha cignature CRAVITY EXO GOT7 Hwasa IU IZ * ONE Kang Daniel MAMAMOO MCND MONSTA X Natty NCT ​​Oh My Girl Park Jin Young Red Velvet NUMÉRO SECRET DIX-SEPT Sunmi Taemin Taeyeon TROP TRÉSOR DEUX FOIS Weeekly WEi woo! Ah! Zico

Chanson de l’année

ATEEZ – INCEPTION Baekhyun – Candy Baek Yerin – Me voici de nouveau (Crash Landing On You) Baek Yerin – Square (2017) BLACKPINK – Comment tu aimes ça BOL4 y Baekhyun – Leo BTS – Dynamite CHANGMO – METEOR Davichi – Dear DAY6 – Zombie EXO – Obsession Gaho – Début (Classe Itaewon) Giriboy – Eul Hwasa – Maria HYUKOH – Aide ITZY – WANNABE IU – Blueming IU et Suga – huit IZ * ONE – Histoire secrète du cygne Jessi – NUNU NANA Jo Jung Suk – Aloha (Liste de lecture de l’hôpital ) Joy – Présentez-moi une bonne personne (Liste de lecture de l’hôpital) Jung Seung Hwan – Mon souhait de Noël Kang Daniel – Qui êtes-vous Lee Salut -Holo LEENALCHI – Tiger arrive MC the MAX – BLOOM MAMAMOO – HIP N. – Kick It Noel – Late Night NU’EST – Je suis en difficulté Oh My Girl – Nonstop Park Jin Young y Sunmi – When We Disco Red Velvet – Psycho Sandeul – Légèrement Tipsy (She is My Type) SEVENTEEN – Chanté à gauche et à droite Si Kyung & IU – First Winter Sunmi – pporappippam Taemin – Criminal Taeyeon – Spark TWICE – PLUS ET PLUS TXT – Tu ne peux pas me voir? GAGNANT – Hold YUMDDA – Amanda Zico – N’importe quelle chanson Zico et Rain – Summer Hate

Le choix des 10 meilleurs fans internationaux

ATEEZ Baek Yerin BLACKPINK BTS CHANGMO Chungha cignature CRAVITY Davichi DAY6 EXO Giriboy GOT7 HYUKOH ITZY IU IZ * ONE Jessi Jung Seung Hwan Kang Daniel Lee Salut LEENALCHI MAMAMOO MCND MC the MAX MONSTA X Natty NCT ​​N. Flying Girl Park NU’EST N. Young Red Velvet NUMÉRO SECRET DIX-SEPT Sunmi Taemin Taeyeon TROP TRÉSOR DEUX FOIS TXT WEi WINNER de la semaine woo! Ah! YUMDDA Zico

