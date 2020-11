La station de la BBC a annoncé un grand remaniement de sa programmation, dévoilant cinq présentateurs au visage frais et disant au revoir à certains grands noms.

Greg James continuera à animer l’émission Radio 1 Breakfast, mais elle s’étendra désormais à une opération de cinq jours, de 7 h à 10 h 30 en semaine.

Huw Stephens, qui a obtenu son premier créneau national sur la station en 2005, abandonnera sa place à la tête de BBC Music Introducing sur Radio 1 et passera à l’animation de BBC Radio Cymru et 6 Music. Phil Taggart, présentateur actuel du Chillest Show de Radio 1, présentera à la place avec BBC Radio Ulster. Et Dev, qui avait présenté dans l’après-midi du vendredi au samedi, quittera complètement la BBC pour se concentrer sur des présentations ailleurs.

Alors, qui sont les nouveaux noms? Ici, nous présentons les cinq présentateurs entrants et écoutons ce qu’ils ont à dire sur la participation à Radio 1.

Joel Mitchell

Où étaient-ils avant? Mitchell avait déjà travaillé sur BBC Radio Leeds et a fait sa première apparition sur Radio 1 l’année dernière lorsqu’il a été sélectionné parmi plus de 1100 candidats en lice pour occuper un créneau invité sur la station pendant la période de Noël.

Où vont-ils présenter maintenant? Il sera le premier des trois présentateurs à participer à la nouvelle machine à sous Early Breakfast on Fridays, qu’il partagera chaque mois.

Qu’en ont-ils dit? «Certains de mes DJ préférés de Radio 1 ont présenté la machine à sous Early Breakfast – c’est donc un véritable honneur et un privilège de suivre leurs traces. Vivez 2021! »

Mollie Finn

Où étaient-ils avant? Finn avait auparavant travaillé comme bénévole à la station étudiante Nerve Radio de l’Université de Bournemouth, faisant de ce nouveau concert de Radio 1 son tout premier emploi à la radio.

Où vont-ils présenter maintenant? Elle sera la deuxième en rotation sur l’émission Early Breakfast.

Qu’en ont-ils dit? «Faire partie de la station qui a été une inspiration et une grande partie de ma vie est un vrai rêve devenu réalité! Je suis plus que ravi d’entrer en studio et de vraiment tester mon lève-tôt intérieur, m’amuser et, espérons-le, pas trop de gaffes.

Frais Mak

Où étaient-ils avant? Mak héberge le créneau horaire de la Westside Radio de Londres, et était un autre chanceux gagnant à être choisi dans le cadre du concours de présentateurs festifs de Radio 1 en 2019.

Où vont-ils présenter maintenant? Mak rejoindra l’émission Early Breakfast dans le troisième créneau mensuel.

Qu’en ont-ils dit? «C’est quelque chose que j’aurais pu imaginer seulement dans mes rêves, et maintenant ça se passe vraiment! C’est un tel honneur d’être présentateur invité sur Radio 1 pendant un mois et j’ai hâte. Il est allumé!

Sian Eleri

Où étaient-ils avant? Le natif de Caernarfon travaille actuellement à BBC Radio Cymru. Elle a également présenté sur Radio 1 Noël dernier dans l’une des machines à sous invité.

Où vont-ils présenter maintenant? Elle prendra le relais de Taggart sur Chillest Show de Radio 1, l’émission du dimanche soir spécialisée dans la musique particulièrement apaisante.

Qu’en ont-ils dit? «J’ai eu le temps de ma vie à couvrir l’incroyable Phil Taggart au Chillest Show à Noël dernier, alors avoir la chance de revenir et de faire partie de la famille signifie tout pour moi.

Gemma Bradley

Où étaient-ils avant? Le présentateur nord-irlandais a rejoint BBC Radio Ulster en 2019 en tant qu’animateur de Across The Line, l’émission hebdomadaire de la station dédiée aux meilleurs nouveaux talents musicaux.

Où vont-ils présenter maintenant? Bradley continuera dans la même veine sur Radio 1, succédant à Huw Stephens en tant que présent de BBC Music Introducing, faisant ses débuts plus tard cette année.

Qu’en ont-ils dit? «C’est un rêve devenu réalité. Je suis un grand fan de l’émission BBC Introducing, animée par Huw et je suis très honorée d’avoir l’opportunité de travailler sur cette émission emblématique.