UNE

s le déploiement du vaccin à l’échelle du Royaume-Uni donne de l’espoir à la nation, il reste extrêmement important de suivre les restrictions et de rester chez soi pour aider à prévenir la propagation du Covid-19. Non seulement cet effort collectif aidera à soulager les hôpitaux, mais en restant à la maison à moins d’effectuer un voyage essentiel, les travailleurs clés peuvent être davantage protégés afin qu’ils puissent continuer à assurer le fonctionnement des services vitaux de la manière la plus sûre possible.

C’est un défi auquel tout le pays est confronté ensemble, et bien que ce soit difficile, il existe une variété de façons de rester occupé et de profiter au maximum du temps passé à l’intérieur. Que vous souhaitiez élargir vos compétences culinaires, apprendre cette langue que vous vouliez depuis des années ou redécouvrir un vieux passe-temps, rester occupé vous procurera distraction, soulagement et, surtout, plaisir pendant une période difficile.

Ici, cinq personnes partagent ce qu’elles ont fait pour passer le temps tout en contribuant à assurer la sécurité du pays …

L’agriculteur au foyer

Wilfred Emmanuel-Jones, 63 ans, photo ci-dessus, est né en Jamaïque avant l’arrivée de sa famille au Royaume-Uni. Élevé à Birmingham, il a réalisé son rêve d’enfance de posséder un petit morceau de la campagne britannique et, à 40 ans, il a acheté une ferme dans le Devon.

Sa marque, The Black Farmer, a récemment lancé une boutique en ligne pour livrer de la viande fermière directement chez les gens.

Les enfants de Wilfred, Alexander, 27 ans, et Scarlett, 24 ans, restent dans le Devon pendant qu’il passe le bouclier de verrouillage dans son appartement à Battersea, alors qu’il reçoit un traitement à l’hôpital Guy pour une maladie immunitaire.

En plus de s’occuper de son entreprise, il utilise le verrouillage pour essayer de nouvelles activités. «J’ai commencé à fabriquer mon propre pain, des bougies et du savon, en plus de cultiver des légumes sur mon balcon. Si vous êtes capable de vous occuper de quelque chose, cela aide à détourner votre esprit de votre propre situation. »

Comment rester en sécurité

Nous sommes tous ensemble, alors n’oubliez pas de:

⬤ Lavez-vous les mains pendant au moins 20 secondes régulièrement tout au long de la journée

⬤ Couvrez votre visage avec un masque dans des espaces clos et dans les transports en commun

⬤ Gardez au moins deux mètres de distance des autres personnes à l’extérieur de votre maison dans la mesure du possible

⬤ Ouvrez une fenêtre pour ventiler les espaces intérieurs

Wilfred a cultivé une gamme de légumes, notamment des tomates, de l’ail, des oignons et de la laitue. «Ce sont toutes des plantes que vous ne vous attendriez pas à trouver sur un balcon à Londres», dit-il. «Ce qui est génial avec la croissance des choses, c’est que vous pouvez voir le processus de la vie se dérouler autour de vous. Voir la vie est quelque chose qui vous donne de l’espoir. »

Il espère que tout le monde pourra essayer de sortir quelque chose de positif du verrouillage. «Autant qu’il y a de la misère autour, il y a des opportunités de changement. Covid-19 est une opportunité de découvrir de nouveaux éléments de vous-même – et cela vous rappelle la nécessité de vivre dans le présent.

L’apprenti permanent qui relève de nouveaux défis

(

Le Dr Ruth Miller-Anderson, photographiée avec sa fille, son mari et sa mère, élargit ses horizons de lecture pendant le verrouillage

/ John O’Neill, Photographie Sperrins)

Le Dr Ruth Miller-Anderson, ci-dessus, troisième en partant de la gauche, vit avec son mari, Alan, 49 ans, sa fille Sophia, 14 ans, et Maureen, mère de 85 ans, près de Lough Neagh à Ballyronan, en Irlande du Nord. Pharmacienne du NHS et coach de réussite qui s’appelle The Swan Doctor, Ruth utilise le verrouillage pour acquérir de nouvelles compétences.

«J’ai participé à un programme visant à mettre des produits sur le marché. Je suis un peu un apprenant à vie qui est toujours à la recherche d’un nouveau défi. J’aime aussi lire, mais ce sont généralement des livres d’affaires. Maintenant, j’ai eu du temps pour d’autres livres que je n’irais pas habituellement », dit-elle.

“C’était agréable d’avoir le temps de lire et de sortir des sentiers battus. C’est bien de trouver de nouvelles façons de s’échapper.”

Elle a également aidé sa fille à faire ses études à domicile et croit qu’il est important de garder une routine. «Il est difficile de suivre une routine lorsque vous ne quittez pas la maison, mais il est important pour votre sentiment de bien-être de vous lever, de vous habiller et de vous présenter.

Ruth exhorte tout le monde à suivre les règles pour aider ses collègues du NHS: «Ils ont déjà traversé des mois très difficiles. Il est si important que tout le monde obéisse aux règles pour eux et pour tout le NHS.

Une maman au travail qui adopte un rythme de vie plus lent

(

La pleine conscience et la création de vidéos amusantes et créatives sont essentielles au bien-être de la famille Tanna-Shah

/ Tanna-Shah)

Sheena Tanna-Shah, 37 ans, basée à Northampton, a l’habitude de jongler entre son travail d’optométriste et sa propre entreprise de collations saines, Pure & Raw Goodies. Mais depuis le début du verrouillage, elle a adopté un rythme de vie plus lent et passe plus de temps avec son mari Piyus, 37 ans, et ses filles Sienna, 9 ans et Isla, 7 ans. «J’aime vraiment être à la maison avec les filles, et je sais que cela va paraître bizarre, mais j’adore l’enseignement à domicile», dit Sheena.

Sheena pense également qu’il est important que les mamans se soulagent d’elles-mêmes. «Voir des gens préparer des repas parfaits sur Instagram peut nous faire culpabiliser et commencer à nous juger. Tant que nos intentions sont là et que nous faisons de notre mieux, cela devrait suffire », dit-elle. “Si vous voulez avoir des haricots sur du pain grillé ou des chips, ce n’est pas grave.”

La pleine conscience aide Sheena: «Nous avons commencé à pratiquer la pleine conscience en famille et à créer nos propres vidéos afin que d’autres enfants puissent en bénéficier.»

Ce ne sont pas les seules vidéos amusantes et créatives que la famille a réalisées, révèle-t-elle. «Aucun de nous n’est danseur, mais nous nous sommes filmés en train de danser sur Superheroes de The Script et l’avons partagé en ligne. Avant le verrouillage, je n’aurais jamais rêvé que nous ferions quelque chose comme ça, mais ce sont les moments dont nous nous souviendrons.

en relation

L’organisateur de groupe en ligne qui garde les gens connectés

(

Organiser des pratiques chorales en ligne, des clubs de cuisine et plus encore est la recette de Flip Kulakiewicz pour réussir le verrouillage

/ Flip Kulakiewicz)

Flip Kulakiewicz, 33 ans, est un administrateur d’Édimbourg qui a utilisé un groupe de livres virtuels, un club de souper et une pratique chorale pour maintenir les liens sociaux pendant le verrouillage.

«Notre groupe de lecture a commencé quelques mois avant la pandémie lorsque nous pouvions tous nous réunir en personne, mais nous n’avons eu que quatre ou cinq réunions avant le début du verrouillage et nous avons dû le mettre en ligne», dit-elle.

En utilisant les réseaux sociaux et Zoom, les membres du groupe de livres peuvent rester en contact où qu’ils soient. «L’une d’entre elles vit à l’étranger et elle a donc pu participer à nos réunions également», explique Flip. «C’était vraiment sympa – une de ces choses qui s’est très bien transférée de la personne à Internet. Nous avons neuf ou 10 personnes dans le club, et environ six personnes ont tendance à se présenter à chacune de nos sessions, que nous organisons toutes les six à huit semaines. Les gens peuvent aller et venir. »

D’autres activités de groupe – comme le chant choral – n’ont cependant pas été aussi réussies. «Cela n’a peut-être pas aussi bien fonctionné avec le format en ligne, mais cela a quand même été amusant», dit Flip. «Le chef de la chorale a essayé une nouvelle méthode où nous chantons tous mais nos ordinateurs portables sont coupés, donc nous ne faisons que chanter sur nos écrans. Nous avons également essayé un club de souper, où mes amis et moi nous réunissions et cuisinions quelque chose en vidéo, puis nous nous asseyions, mangions et discutions ensemble.

Flip vivait seule l’année dernière et pouvoir se connecter en ligne avec sa famille et ses amis était sa seule façon de socialiser. «Nous sommes très chanceux de disposer maintenant de la technologie nécessaire pour pouvoir communiquer de cette manière par vidéo», ajoute-t-elle. “Vous pouvez toujours parler simplement à vos amis ou à votre famille au téléphone, mais ce n’est pas tout à fait la même chose que de pouvoir voir le visage de quelqu’un sur la caméra.”

Un retraité inspiré de la santé et du fitness

(

Avec plus de temps libre, Nettie Stephenson, photographiée avec son mari et sa fille, a maintenant le goût d’une alimentation plus saine et d’un canapé à 5 km

/ Nettie Stephenson)

L’infirmière à la retraite Nettie, 59 ans, et Brian Stephenson, un chirurgien de 61 ans, de Newport dans le sud du Pays de Galles, sont dans une bulle avec leur fille, Alice, 26 ans, de gauche à droite. Leurs deux autres enfants sont loin de chez eux: leur fille aînée, Bryoni, 28 ans, travaille comme ambulancier, tandis que leur fils de 30 ans, Ben, enseigne actuellement en Thaïlande.

«Maintenant que nous avons tous plus de temps libre, nous cherchons à nous mettre en forme et à avoir une alimentation plus saine», dit Nettie. «Nous cuisinons une plus large gamme de plats que nous ne le ferions habituellement à partir de recettes tirées de livres à la maison et en allant en ligne.»

Ils utilisent le verrouillage pour développer leurs compétences culinaires et créer de nouveaux repas. «Il y a beaucoup de recettes incroyables et nous apprenons les aliments à base de plantes et la cuisine végétalienne», ajoute Nettie.

La famille a installé un tapis roulant dans leur maison et a commencé à courir aussi. «Nous faisons Couch to 5K, ce qui vous aide à améliorer votre forme progressivement», déclare Nettie. «Nous ne le faisons que depuis le 1er janvier, mais déjà en quelques jours, nous nous sentons beaucoup mieux.»

De plus, pour aider le NHS, Nettie a utilisé des chutes de matériel pour fabriquer des masques pour les infirmières, en utilisant un modèle téléchargé sur Internet. Elle en a cousu 80 jusqu’à présent.

L’aide est à portée de main

Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour veiller à notre bien-être mental en ce moment. Every Mind Matters peut vous aider à démarrer avec un plan en ligne gratuit du NHS, qui vous montre des étapes simples pour vous aider à gérer l’anxiété, à mieux dormir et à améliorer votre humeur. Allez sur nhs.uk/oneyou/every-mind-matters pour plus d’informations.

Et visitez nhs.uk/better-health pour obtenir des outils gratuits et une assistance approuvés par le NHS pour devenir actif ou perdre du poids.

Il est essentiel que vous restiez chez vous et que vous respectiez les règles. En savoir plus sur gov.uk/coronavirus