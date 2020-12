H

e vaut 1,3 milliard de dollars, mais John Foley insiste sur le fait qu’il «n’a rien d’extraordinaire», le répétant quatre fois lors de notre entretien. Le vélo d’exercice de 1750 £ qu’il a inventé, Peloton, n’est pas non plus le Peloton, qui a gagné en popularité pendant la pandémie.

Son USP est que vous pouvez rejoindre des cours virtuellement, et lorsque les gymnases ont fermé en mars, il y avait une précipitation pour acheter les vélos – le nombre de membres est passé de 1,4 million dans le monde en 2019 à 3,1 millions. Pas étonnant que Foley, 49 ans, soit de bonne humeur: la pandémie a été bonne pour son entreprise, portant sa valeur à plus de 8 milliards de dollars.

Quand il appelle, il vient d’emmener son fils et sa fille, âgés de 12 et huit ans, à l’école près de leur maison dans le West Village de New York et a l’air détendu et en bonne santé, dans une chemise bleu pâle avec les deux boutons du haut défaits. Foley est une entreprise animée, avec une monture soignée et des yeux bleus qui scintillent alors qu’il me raconte les plans pour l’avenir de Peloton. Ils ouvriront un nouveau siège britannique à Covent Garden l’année prochaine et s’agrandiront à New York. Le tapis de course Peloton est lancé au Royaume-Uni le lendemain de Noël – Foley en a un dans sa salle de bain parce qu’ils n’ont plus d’espace dans leur maison (voir, pas de fantaisie). Michelle Obama a un Peloton et son dernier ambassadeur officieux est notre chancelier de l’Échiquier.

«Rishi Sunak semble être un gars en forme, donc j’étais flatté qu’il ait un Peloton», dit Foley, l’air amusé. «C’est sur la marque pour nous – il est assez discipliné. Au début, nous avons découvert que c’étaient des gens de renom qui voulaient des vélos parce que vous ne voulez pas que les paparazzi soient dans votre gril après avoir travaillé dur pendant un cours d’exercice. Ivanka Trump en a eu un il y a trois ans. Foley ne veut pas faire de politique avant l’élection présidentielle de la semaine prochaine mais dit que «l’ambiance est tendue, nous vivons dans une poudrière». Plus tard, il me dit que son cours de Peloton préféré est celui qui a lieu le jour de l’indépendance avec tous les instructeurs. «Nous disons que nous sommes un, nous sommes unis – c’est un beau message d’unité et d’optimisme dans un monde divisé.»

La mission de Peloton est ambitieuse. Foley la considère comme une entreprise médiatique, avec pour objectif de «rassembler les gens». Cela n’a pas été facile. Il a fondé la société avec 11 ingénieurs logiciels en 2012, quittant son poste de président du e-commerce chez Barnes and Noble. «À un moment donné, je travaillais tellement que mon fils a dit: ‘Aimes-tu Peloton plus que tu ne m’aimes?’» Dit-il, l’air peiné. «C’était une période difficile de devoir choisir entre la famille et le travail. À ce stade, j’ai l’impression que nous avons un peu plus d’équilibre, mais c’est toujours un défi. J’essaie de terminer le travail à 19 heures ou du moins de m’éloigner de l’ordinateur d’ici là. » Il y a eu une période difficile en décembre dernier lorsque Peloton a publié une publicité suggérant que toutes les femmes veulent que Noël soit un bon corps, mais elles ne commenteront pas cela.

La question est maintenant de savoir comment continuer à grandir, d’autant plus que les gymnases rouvrent. Y a-t-il un risque que les utilisateurs de Peloton se lassent des mêmes entraînements? Foley garde son sang-froid et prend une profonde inspiration. «Les gymnases sont assez difficiles, il y a évidemment Covid, mais quand vous pouvez obtenir de meilleurs cours à la maison qui commencent quand vous le souhaitez, pourquoi ne le feriez-vous pas? C’est comme si, quand je grandissais dans les années 70 et 80, vous alliez au cinéma à 20 heures, mais maintenant avec Netflix, vous regardez ce que vous voulez quand vous voulez. C’est ce qu’on appelle la consommation de médias décalée dans le temps et c’est tellement plus pro-consommateur. » Il me regarde avec appréciation et suggère que je pourrais profiter d’une balade en classe de danse des années 90.

«Le mois dernier, nous avons lancé des cours de barre, et il y a du yoga, des cours de force, afin que nous puissions continuer à garder les gens engagés et divertis. Nous nous engageons à vous donner plus de valeur pour vos 45 £ par mois au Royaume-Uni, que vous payez pour le vélo et les cours en plusieurs fois – si vous partagez cela avec votre partenaire, ce n’est pas plus qu’un abonnement à une salle de sport. Nous avons commencé dans des enclaves riches parce qu’il est plus facile de vendre un vélo de 2000 $ dont personne n’a entendu parler à des gens qui ont de l’argent qui brûle un trou dans leur poche, mais maintenant nous faisons beaucoup pour changer l’optique et le rendre abordable.

(Le chancelier de l’Échiquier travaille tous les jours sur son Peloton / .)

Foley vient d’une «famille assez simple». Son père «était un militaire», qui a combattu au Vietnam puis est devenu pilote pour Delta, sa mère était «une femme au foyer». Il a grandi au Texas, puis la famille a déménagé dans les Florida Keys. Foley s’est frayé un chemin à la Harvard Business School en travaillant de nuit en tant que responsable de l’équipe de production dans une usine de bonbons Mars Wrigley, spécialisée dans la fabrication de Skittles et de Starbursts (que lui et ses enfants aiment toujours manger). Lorsque Peloton est devenu public et a vendu des actions l’année dernière, c’était la première fois que Foley se sentait riche. Il a acheté à ses parents une maison et une pour son cousin. «Elle est une mère divorcée de trois enfants qui travaille trois emplois, donc lui acheter une maison modeste était la bonne chose à faire, essayer de redonner. Il prend une gorgée de café et ajoute, en riant: «Je ne dirais pas que je fais attention à l’argent.» Il y a une sculpture en bois d’un cheval derrière lui dont il dit qu’il «se sent comme un poseur d’avoir; nous ne sommes pas des cavaliers ou des gens sophistiqués.

Foley est comme l’un de ces enfants à l’école qui prétend n’avoir pas étudié mais qui réussit tous leurs examens. Il commence chaque jour par une «hydratation consciente», buvant 30 gorgées d’eau pour relancer son corps, ce dont il rit en disant que c’est parce qu’il est un New-Yorkais irlandais aime tellement quelques verres de vin rouge et de whisky la veille. À 13 ans, il a commencé à courir, à faire des courses. «Je n’étais pas un athlète sophistiqué comme un basketteur, j’ai donc dû découvrir la forme physique à un jeune âge pour rester en bonne santé», dit-il. Était-il compétitif? «J’étais plutôt bon. Je battrais les autres enfants de mon âge. Sa femme Jill est encore plus «engagée» dans le fitness, «elle s’entraîne tous les jours depuis que je l’ai rencontrée et se lève à 6h du matin pour s’entraîner». Elle est une avocate qui travaillait auparavant à la justice pour que la ville emmène les enfants hors des foyers où ils étaient maltraités, mais travaille maintenant pour Peloton, dans la division de l’habillement. Il raconte comment, avant Peloton, ils allaient à un cours de spin pour le 40e d’un ami. «Ma femme était en tête du classement féminin tandis que je gagnais les gars. Tout le monde nous cassait les côtelettes.

L’idée de Peloton est née quand ils ont eu des enfants et il est devenu plus difficile de trouver le temps d’aller aux cours d’exercice. Il n’envisagerait pas un entraîneur personnel. “L’idée de payer au moins 75 $ pour que quelqu’un me montre comment m’entraîner ne me semblait pas être un bon rapport qualité-prix.” Il aimait cependant les cours de conditionnement physique en groupe, «parce que vous payez moins mais avez toujours un instructeur et l’énergie des autres», et cela a alimenté Peloton. Jill se souvient qu’il est rentré d’un voyage d’affaires avec l’idée sur une serviette, mais il ne s’en souvient pas. Son premier souvenir Peloton l’explique à son beau-frère lors d’une croisière Disney. «Nous avons fait le tour du bateau en essayant de trouver des vélos de spin. Je l’ai coaché ​​tout au long d’un cours et je lui ai dit comment l’expérience fonctionnerait et il était plutôt excité. Au départ, ils formaient une équipe de 10 hommes et une femme, ils ont donc recruté sa femme pour s’assurer que les vélos fonctionnaient pour les femmes, «elle était notre muse». Il a commencé à recruter sur Twitter. «J’ai posté:« Nous recherchons les 10 meilleurs moniteurs cyclistes », ce qui était ridicule à dire mais nous étions ambitieux. Jenn Sherman a répondu, qui est toujours avec Peloton, avec plus de 100000 abonnés Instagram.

«Nous essayons de créer le meilleur lieu de travail», déclare Foley. Nous ne sommes pas hiérarchisés – les entreprises médiatiques d’antan étaient très «embrasser l’anneau du magnat des médias», nous sommes le contraire. Nous avons une politique de non-vacances afin que les gens puissent prendre le temps dont ils ont besoin. » Il n’a pas montré l’exemple. Ils recrutent de nouveaux instructeurs dans les pays où ils se développent – jusqu’à présent, c’est l’Allemagne et le Royaume-Uni – «donc nous n’exportons pas seulement nos médias». Les pilotes londoniens sont-ils différents alors? «Oui, ils ont un sens de l’humour plus sec», dit-il.

Alors, a-t-il déjà des jours où il ne peut pas être dérangé pour faire de l’exercice? «Bien sûr, l’une des raisons pour lesquelles nous avons construit Peloton est qu’il y a toujours des excuses pour ne pas s’entraîner. Vous devez vous entraîner dans votre salon où tout ce que vous avez à faire est de monter et d’appuyer sur un bouton. »