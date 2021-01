Rencontrez Mia Francis le mannequin vénézuélien sur lequel vous allez baver | Instagram

Mia Francis est une mannequin vénézuélienne qui adore les exercices, la plage et les jeux vidéo qui gaspille des charmes sur ses réseaux sociaux, alors si vous voulez la connaître, continuez à lire car vous allez sûrement fondre avec ses photos.

Si vous cherchez le sens de “sensualité” et “voluptueux” vous trouverez sûrement le nom de Mia Francis, la mannequin et influenceuse vénézuélienne qui brise les réseaux avec ses photos chaudes.

Bien que Mia soit du Venezuela, elle réside actuellement à Miami et de l’étranger, elle continue d’éblouir tout le monde chaque fois qu’elle sort dans la rue.

Avec plus de 18 mille followers, son compte Instagram officiel est la preuve de son succès, car il y montre qu’il aime la plage, pratiquer des exercices et des jeux vidéo.

N @ lgas, jambes et p3chos, tout taille XXL; Mia Francis a le corps d’une déesse et elle le sait, car elle adore montrer ses attributs sur Instagram et les abonnés en sont ravis.

Cette fois, nous allons vous parler d’une photographie où elle a l’air extrêmement sensuelle en posant au bord de la piscine vêtue d’un minuscule maillot de bain deux pièces noir, ce qui laisse très, très peu à l’imagination.

Bad n boujie », a écrit Mia dans le post.

Comme prévu et comme toutes ses autres publications, cette photographie a fait forte impression auprès des utilisateurs du réseau social et compte jusqu’à présent plus d’un millier de likes et des centaines de commentaires, compliments et compliments.

Mia Francis, comme nous l’avons mentionné, est une mannequin vénézuélienne à Miami qui, avec son grand corps, confirme chaque jour que la beauté vénézuélienne; Cette fille est un vrai diable avec son visage d’ange et sa silhouette qui nous encourage à pécher.

Le vénézuélien Mia francis Elle est connue sur les réseaux sociaux pour son volume bien moulé, mais une chose sur laquelle se concentrer est son arrière spectaculaire et voluptueux.

Cliquez ici pour voir la photo de Mia Francis.

Et est-ce que si nous nous en tenons au moule de l’exagération qui est si populaire en Amérique, Mia est alors la propriétaire du tras3ro le plus spectaculaire parmi ses compatriotes.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Et garçon a-t-il de la concurrence, puisqu’il s’agit d’un pays dont la position géographique privilégiée a permis de grandes étapes de métissage que les yeux du monde apprécient.

Cependant, les femmes vénézuéliennes jouissent d’une meilleure qualité de vie depuis des décennies que leurs voisines de la région et ont également des gènes qui vont de toute l’Europe à l’Afrique et de grands traits indigènes toujours présents.

Dans d’autres pays, ils n’étaient pas aussi mélangés, car dans Venezuela tout le monde utilisait un tambour, s’habillait de guayuco et en même temps venait d’Europe sur un bateau et c’est le pays où tout le monde (presque tout le monde) s’est mêlé.

Mia Francis est un échantillon de ces unions permanentes, mais bien sûr, elle est aidée par une esthétique sexualisée, personne ne nie que, cependant, elle est belle et cela ne peut être nié non plus.

D’un autre côté, récemment, la star d’Instagram Alexa Dellanos a présenté son amie Mia Francis et ils étaient tous les deux si méchants qu’il était inévitable que la vidéo soit un succès.

Eh bien, la belle Alexa Dellanos a gâté ses adeptes non seulement en montrant une fois de plus sa beauté et ses courbes; mais en plus, elle a présenté une belle amie, Mia Francis.

Alexa Dellanos a partagé dans ses histoires Instagram à quel point elle s’amusait avec Mienne sur ce qui semblait être une soirée amusante entre filles.

Sur l’image, vous pouvez voir à la fois dans un véhicule la nuit s’amusant à faire des grimaces et des gestes, alors qu’ils faisaient un défi de tiktok amusant et au milieu de sourires, ils étaient les plus espiègles pour leurs partisans.

Sans aucun doute, ce qui a volé les soupirs de tout le monde, c’est que la blonde et la brune ont utilisé d’énormes charmes pour l’occasion, puisque les adeptes ne savaient pas vers qui se tourner.

Cela peut vous intéresser: Naughty!, Alexa Dellanos et son amie capturent des regards