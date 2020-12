Michelle Carlín est une experte du vin qui nous donnera les meilleurs conseils pour commencer à profiter de ces fêtes.

Michelle Carlín, notre experte en vins, est titulaire d’un baccalauréat en gastronomie spécialisé en sommelerie, diplômée de l’Institut culinaire du Mexique, à Puebla.

Il y a quelques années, elle a décidé de commencer ses études à Buenos Aires, où après cette expérience, elle s’est passionnée pour apprendre différents styles pour communiquer une boisson aussi multiforme que le vin.

Après cette expérience, il décide de faire des stages auprès de différentes caves, ce qui lui permet de connaître et de se familiariser avec le processus de création du vin du début à la fin.

Elle possède des certifications de haut niveau auprès de différentes associations telles que: Court Master Sommeliers, WSET, Society of Wine Educators, ASI Association de la Sommellerie Internationale. Cela a conduit Michelle à être très passionnée par les accords, les vins mousseux, une grande fascination pour les régions de production telles que la Champagne et la Napa Valley, et à se spécialiser en tant qu’éducatrice en vin.

Michelle nous dit: “Mon objectif principal est d’être une voix pour le vin et ses producteurs, permettant aux gens d’apprendre de manière ludique et didactique.”

Il a représenté des marques haut de gamme de Cava, Waters et Mexican Wine. Il représente actuellement plusieurs marques de vin où il crée du contenu pédagogique pour différents magazines et portails spécialisés sur le vin.

Il dispose de sa propre plate-forme pédagogique appelée The Easy Wine où il propose des cours pour en apprendre plus facilement sur le monde du vin et donne également des conseils sur la manière de réaliser une dégustation d’entreprise, en menant une expérience autour du vin, de l’eau et de la nourriture.

Il est également ambassadeur de la marque des eaux premium et sommelier instructeur et membre du conseil d’administration de l’ASM Asociación de Sommeliers Mexicanos.

Suivez-la sur Instagram comme @ mina.wine et restez à l’écoute des collaborations à venir avec Guacamouly, où il nous donnera les meilleurs conseils pour ces vacances.