Paulina Maldonado est une experte de la mode et maintenant elle apporte ses connaissances à Guacamouly pour vous faire briller lors de ces soirées.

Paulina Maldonado Álvarez est diplômée en marketing de l’Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.

À peine diplômée, elle a travaillé dans une agence de marketing et deux ans plus tard a commencé un master en Marketing Management et Business Management à l’EAE Business School de Madrid.

Plus tard, elle a obtenu une certification en conseil en image et en shopping personnel chez Style & Imagen Studio à Miami pour aider les gens à se sentir beaux.

Selon lui, ressentant ainsi, chacun est capable de trouver son propre style pour projeter l’image qu’il souhaite à travers les vêtements.

Paulina sait parfaitement qu’un conseil en image ne consiste pas seulement à générer un changement externe.

Justement, ce qu’il aime le plus dans son travail, c’est de voir le changement radical qui se produit chez les gens, non seulement dans leur façon de s’habiller, mais aussi dans leur intérieur, car ils gagnent en sécurité.

En recevant des conseils d’image, la motivation est gagnée, les gens améliorent leur attitude et projettent une image d’autonomisation qu’ils n’avaient pas auparavant.

C’est pourquoi la plus grande passion de Pau est d’aider les gens à trouver leur équilibre grâce à l’utilisation de vêtements appropriés qui apportent confort et confiance, peu importe où ils vont.

En tant qu’expert de la mode, Paulina est toujours au courant des tendances et des expériences avec différents looks et combinaisons.

Son mantra dans la vie est: “L’image que nous avons de nous-mêmes détermine notre attitude face à la vie”

Suivez-la sur Instagram comme @paulinamaldonadostylist et restez à l’écoute de leurs prochaines collaborations sur Guacamouly.com