Ricky Desktop est l’un des plus grands hitmakers de 2020 – bien qu’il y ait de fortes chances que vous n’ayez jamais entendu son nom. Ricky a réalisé plus de 20 beats destinés à TikTok cette année, et plus d’une demi-douzaine d’entre eux sont devenus d’énormes succès viraux. Si vous avez passé du temps à utiliser l’application, vous reconnaîtrez probablement certains de ses sons: “The Chicken Wing Beat”, “The Dice Beat”, “The Boat Beat” et, plus récemment, “The Banjo Beat”.

Les derniers rythmes ont été créés dans le garage de la maison de ses parents, où Ricky – ce n’est pas son vrai nom – a déménagé après avoir obtenu son diplôme universitaire l’année dernière. Ricky, maintenant âgé de 22 ans, est un multi-instrumentiste qui joue de la musique depuis l’âge de 14 ans. Avant de passer à TikTok, il créait de courts raps sur la technologie moderne, comme Venmo, Wikipedia et LinkedIn. «Je n’avais aucune traction», a-t-il déclaré à The Verge.

Tout a changé depuis que son premier beat viral – “The Sharkboy Beat” – a explosé fin avril. Il compte désormais 1,5 million d’auditeurs mensuels sur Spotify, et plus de 20 millions de vidéos TikTok ont ​​été réalisées à son rythme, certaines avec des dizaines de millions de vues. «C’est l’application de divertissement numéro un, et j’ai le numéro un des sons les plus viraux», a déclaré Ricky. «Je suis hype. Ça a été dope.

Ricky a parlé avec The Verge de ce qui se passe pour créer un rythme sur lequel des millions de personnes veulent s’enregistrer en train de danser. L’interview a été condensée et éditée pour plus de clarté.

D’accord, d’abord, j’ai besoin que tu me parles du nom.

Je suis devenu Ricky Desktop il y a quelques mois. Depuis que je suis en 10e année du lycée, j’ai gardé un tas d’alias différents sur l’application Notes sur mon téléphone, comme des noms de rap ou des noms de scène que j’ai toujours trouvé cool. Et «Ricky Desktop» était l’un d’entre eux. Et donc il y a quelques mois, je me suis dit: «Vous savez quoi, il est temps. C’est maintenant Ricky Desktop. »

Cela fonctionne bien. À l’heure actuelle, toute ma marque est vraiment un peu technophile, virale et informatique, amusante et adaptée aux enfants. Alors j’aime ça.

Avez-vous déjà utilisé un ordinateur de bureau?

Je veux dire, grandir, ouais. Nous avions le grand, vous savez, le Dell avec les vibrations de Windows XP.

Comment en êtes-vous arrivé à faire des beats TikTok?

Alors ce gars Gary Vee. Je suis sûr que vous connaissez Gary Vee, non? Gary Vee a posté une vidéo il y a quelque temps disant: “Yo, si vous êtes musicien et que vous n’êtes pas sur TikTok, vous faites quelque chose de mal.” Et j’ai donc suivi son conseil à ce sujet.

J’ai commencé avec «The Sharkboy Beat». J’ai échantillonné cette partie du film Sharkboy and Lavagirl où Sharkboy dit: «rêve un rêve, sortez-nous, fermez les yeux, fermez la bouche, rêvez un rêve, sortez-nous.» C’était juste au moment où la quarantaine commençait, et j’ai donc eu l’impression que cet échantillon était super relatable.

J’étais tellement sûr que ça allait devenir viral. Je mettrais simplement le son par-dessus des vidéos de moi en train de boire de l’eau et moi dans le miroir de la salle de bain en disant: «Yo, qui va m’aider à rendre ça viral? Et puis c’est devenu vraiment viral. LeBron James l’a posté avec son enfant.

Qu’est-ce qui fait un bon beat TikTok?

Vous avez besoin d’éléments sonores concrets avec lesquels les danseurs peuvent interagir visuellement, personne par personne. Je sais que cela semble super scientifique, mais c’est ainsi que j’y pense. Si vous essayez de faire un beat viral, il doit correspondre à la danse virale.

Pour verrouiller cela, vous avez besoin d’éléments de la musique à frapper. Par exemple, j’ai ce rythme appelé “The Dice Beat”. J’ai ajouté un son de flûte, qui dans ma tête était comme: “D’accord, les gens vont faire semblant de jouer de la flûte.” Et puis il y a le son des dés, où ils lanceront les dés. C’était super calculé. Je créerais la musique en pensant à la danse.

Quels autres éléments tangibles sont dans vos traces?

J’ai développé ce petit modèle. J’ai été le pionnier du truc du «triple woah» où dans tous les temps il y a trois coups de pied – bum-bum-bum. Donc typiquement, quand la basse tombe, les danseurs font le woah [ed: an accentuated arm and elbow movement popular in TikTok dances] pour accentuer la baisse des basses. Habituellement, le rythme continuera après cela. Mais ce que j’ai fait, j’ajouterais trois coups de basse supplémentaires, super calculés, pour que les danseurs puissent faire le woah trois fois ou faire trois accents de danse concrets.

La raison pour laquelle je l’ai fait était parce que c’était juste quelque chose de super tangible pour les danseurs et que cela permettait aux gens de créer facilement des danses en utilisant cela comme un plan.

Et j’ai été le pionnier de la goutte d’eau, qui est mon son de base. Donc, avant que la basse ne frappe, je vais faire ce petit effet sonore de goutte d’eau. C’est presque comme ASMR d’une certaine manière. C’est tangible. Les gens peuvent frapper l’air et / ou se frapper la joue. Et c’est le truc de Ricky Desktop.

Beaucoup de gens me copient en quelque sorte, ce qui m’est égal parce que j’ai été le premier, du moins je pense, à le rendre vraiment populaire. Même cette chanson «WAP», ils ont mis la goutte d’eau juste avant la chute des basses, ce qui est drôle. Non pas que j’aie besoin de crédit pour cela, mais c’était mon truc en premier, du moins sur TikTok.

Vos morceaux ont aussi des basses très fortes.

La basse est un autre détail vraiment important. Ma basse aura beaucoup de hautes fréquences, de sorte qu’elle traverse les haut-parleurs du téléphone, ce que les danseurs de TikTok aiment vraiment parce qu’elle a ce son croquant.

Quand je faisais les deux premiers battements viraux, je vivais en Caroline du Nord, à Chapel Hill, dans un appartement où je ne pouvais pas jouer de la musique forte la nuit parce qu’il y avait des voisins et les murs étaient fins. Je devrais donc utiliser les haut-parleurs de mon ordinateur portable, et ils ne captent pas vraiment beaucoup de basses. Je devrais rendre les basses si hautes fréquences que je l’entendrais sur l’ordinateur portable, ce qui a fini par être une énorme victoire pour moi car la majorité des personnes consommant ces beats sur TikTok sont sur leur téléphone.

Une fois que vous avez un beat, comment le rendre viral?

Beaucoup de gens paieront des influenceurs populaires et célèbres pour danser sur leurs chansons, ce qui est une façon de le faire. Ce n’est pas comme ça que je l’ai fait. Je n’ai jamais payé personne. Mon approche consistait à commencer par le bas et à progresser vers les meilleurs influenceurs, en prenant efficacement toute l’application.

Alors je posais mon beat et disais: “Quelqu’un essayant de m’aider à rendre ce beat viral?” Ou je dirais: “Qui va créer une danse sur ce nouveau banger?” Je donne une action à quiconque regarde. Et c’est important car cela donne à la personne qui regarde quelque chose à faire.

Je posterai également cela plusieurs fois. Chaque fois que vous postez quelque chose, il est mis sur un certain nombre de pages pour vous. J’ai donc pensé: “D’accord, si une personne danse dessus, puis la poste et sa danse est publiée sur les pages For You d’un autre groupe de personnes, elle la verra.” Si même une personne fait une vidéo à partir de là, c’est une victoire. Mais ensuite, si vous me faites publier plusieurs fois, c’est essentiellement ce qu’est la viralité.

Pour moi, il n’a jamais été question que mes vidéos deviennent virales. Je m’en fichais. J’ai 50 likes et 100 vues. Pour moi, mon indicateur de performance clé était la réalisation de vidéos et la fréquence à laquelle de nouvelles vidéos étaient réalisées quotidiennement. Et donc, si vous êtes musicien, votre vidéo ne devrait pas devenir virale. Parce que cela a une demi-vie courte. Il faut que votre chanson devienne virale. Parce que cela dure pour toujours. C’est ainsi que je suis passé de zéro à 1,5 million d’auditeurs mensuels Spotify en quatre mois.

Avez-vous fait de l’argent avec ça?

Cela a conduit beaucoup de gens à créer des rythmes personnalisés pour eux, des rythmes personnalisés pour leur marque et des rythmes personnalisés pour les rappeurs, ce qui a été bien. Et puis oui, en streaming, via iTunes. TikTok est techniquement une plate-forme de streaming, il y a donc des redevances.

Que ce passe t-il après?

Vous m’attrapez à un moment où j’ai en quelque sorte, pour être honnête, obtenu ce dont j’avais besoin de TikTok. J’ai construit de belles relations en dehors de TikTok, et maintenant, ma prochaine étape consiste à collaborer avec des artistes de niveau platine. Vous savez, top 50, les gars de Spotify. Je ne suis donc pas vraiment à ce moment-là super inspiré en faisant plus de beats viraux. Bien que, si j’ai une idée, je le ferai évidemment.

J’essaye de sortir de la musique sous forme d’album ou d’EP. Ce serait des chansons différentes avec ma production et mon écriture avec les meilleurs artistes, que ce soit Drake, Gunna, Justin Bieber – juste des artistes que j’aime. Mais ensuite, une fois que je serai suffisamment établi en tant que producteur, j’aimerais sortir des albums et des projets avec moi en tant que chanteur.