Gagner du temps avec Yinka Ilori est difficile. Entre les séances photo, les négociations avec des détaillants potentiels et le travail sur des projets dans son studio, c’est un homme occupé. C’est donc une surprise pour moi qu’après presque une heure de conversation au téléphone et ma 134e question, il ne me précipite pas hors de la ligne.

Si vous ne connaissez pas le nom d’Ilori, vous devriez le faire car le créateur vous a probablement fait sourire bien avant de commencer à lire ceci. Que vous ayez escaladé son Dulwich Color Palace l’été dernier (“ Il a rassemblé les gens, ce qui était incroyable ”), traversé Happy Street à Wandsworth (“ J’ai trouvé la réponse … extrêmement incroyable ”), passé l’une de ses nombreuses peintures murales motivantes ou avoir récemment passé devant Selfridges, des milliers de Londoniens ont été au courant de son travail.

Les créations vibrantes, colorées et évoquant la joie d’Ilori lui ont également valu des commandes des Brit Awards, du NHS, du Festival de Cannes et d’Adidas, ainsi que du prestigieux prix Emerging Design du London Design Festival. Il vient de terminer trois vitrines pour la campagne de durabilité Selfridges Project Earth, “ dédiée à chaque lever de soleil qui nous donne la chance de changer ”, et une fresque “ Love Always Wins ” pour le conseil municipal de Harrow, visant à “ inspirer ” compatriotes du nord de Londres. En ce moment, il se prépare pour le lancement de sa gamme d’articles pour la maison tant attendue, née hors du lock-out.

(Yinka Ilori / @studiostagg)

Le succès n’est cependant pas toujours facile pour Ilori. Le maximalisme n’était pas vraiment quelque chose qui était célébré [when I first started out] et je pense que beaucoup de gens n’ont pas compris pourquoi je voulais utiliser la couleur dans l’architecture ou dans la conception de meubles.

Debout à l’extérieur d’Habitat sur Tottenham Court Road, demandant aux passants leurs commentaires sur ses premiers travaux, il a été soutenu par une grande partie de leur enthousiasme mais a eu l’impression que certains ne pouvaient pas comprendre son dynamisme. «C’était difficile pour moi. Je me suis démarqué. J’étais très différent de tous les autres designers. Seuls quelques designers ou artistes ont pu utiliser la couleur et ont obtenu cette reconnaissance, ou ont compris qu’il s’agissait d’un peu plus que de la couleur. C’était à propos de mon identité.

Influencé par son héritage nigérian britannique, Ilori dit que ses créations sont un “ méli-mélo ” des deux cultures. La couleur de son travail, dit-il, «vient de mes parents, qui sont nés et ont grandi au Nigeria». Ayant grandi dans un domaine d’Islington, Ilori «les a vus appliquer de la couleur à un endroit très riche en culture mais esthétiquement très gris». Il dit que c’était un endroit incroyable pour grandir au sein d’une communauté aussi diversifiée.

«Vous comprenez que la couleur et ce que les gens portent fait partie de leur culture, d’où ils viennent. Cela donne aux gens – et cela m’a aussi donné – un aperçu de ce que signifie être Nigérian, un Nigérian britannique. Non seulement cela signifie votre identité, mais cela donne également aux gens un sentiment d’appartenance. La façon dont ses parents portaient de la dentelle suisse et des imprimés de cire hollandais l’a inspiré à être audacieux dans son travail. «Je les ai vus faire cela sans effort et sans se demander ce qui était bien ou mal», dit-il.

Le dynamisme optimiste de la culture nigériane n’est pas tout ce qui a influencé ses créations. Ilori dit que les paraboles traditionnelles telles que «peu importe la longueur du cou d’une girafe, elle ne peut toujours pas voir l’avenir» et «tout enfant qui a deux oreilles devrait écouter» ont eu une grande influence sur son travail. «Je ne veux offenser personne qui est religieux», dit-il, «mais ce sont comme les 10 commandements. Ils sont comme la Bible pour moi. Ils sont mon professeur de vie, ils me tiennent sous contrôle. Ils lui ont appris à travers les films de Nollywood et son père – “ parfois, vous ne voulez tout simplement pas les entendre ” – ils l’ont inspiré à être obsédé par les mots et à créer des œuvres de motivation pour les travailleurs clés pendant la pandémie, comme les Murale Coming I Promise sur Blackfriars Road à Southwark. “ Dans tout ce que je fais maintenant, j’essaie de créer des mots de sagesse ou des mots d’espoir que nous allons surmonter. C’est une pandémie mondiale; nous traversons tous cela ensemble et personne n’est à l’abri.

Ses racines britanniques peuvent être vues dans la structure de son travail, qui, contrairement à de nombreux designs maximalistes volants, célèbre des lignes nettes et épurées. «Nous ne portons pas beaucoup de couleurs ici. Notre architecture n’est pas colorée. Si vous regardez la culture britannique, elle peut être assez douce, discrète. Si vous avez vu le Color Palace par exemple, la façade est très douce et linéaire et c’est pour moi le côté britannique qui sort.

(@studiostagg)

Le sujet de la diversité dans le design est un sujet dont Ilori hésite à parler. «C’est quelque chose qui a été beaucoup discuté pendant le verrouillage. Je pense que beaucoup de choses ont changé depuis mars et février. Je pense que beaucoup de choses sont sorties des grandes discussions que nous avons eues dans le domaine de la conception et de l’architecture. Ces conversations, dit Ilori, ouvrent enfin la voie à une industrie plus diversifiée, mettant en avant de jeunes designers méritants tels que Matt Collins et Kusheda Mensah de Modular By Mensah. “ J’ai vu tellement de gens qui méritent d’être mis en lumière, non pas parce qu’ils sont noirs, blancs ou asiatiques – quelle que soit leur race – mais parce qu’ils sont juste bons dans ce qu’ils font. ”

Alors qu’il se prépare à lancer sa gamme de chaussettes, de mugs et de nappes en émail sur Matchesfashion.com, Browns et SCP, il réfléchit déjà au moment où il est temps de faire place à de nouveaux talents. «J’ai 33 ans et les gens peuvent dire que je suis dans la fleur de l’âge. Mais quelqu’un me remplacera à un moment donné. Je ne serai pas la chose excitante dans 30 ou 40 ans et je suis d’accord avec ça, je suis heureux de laisser ces gens passer. Ouvrir la voie et ouvrir ces portes à des personnes qui seront meilleures que moi, qui auront de nouvelles idées et qui seront super excitantes. Il s’agit d’essayer de savoir quand lâcher prise. Des mots sages. Mais pour l’instant, au moins, Yinka Ilori ne fait que commencer.