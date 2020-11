Les cheveux de Harry Styles deviennent fous dans “Don’t Worry, Darling” | Instagram

L’ancien membre de One Direction Harry Styles a déchaîné la folie parmi ses fans qui, après avoir remarqué le nouveau look avec lequel il est apparu dans le tournage de son nouveau film “Ne t’inquiète pas, chérie«Ils étaient fascinés.

Une série de photographies du chanteur a été récemment publiée où l’ancien membre du célèbre boys band britannique irlandais formé en 2010, porte une nouvelle coupe de cheveux qui a certainement été plébiscitée par ses centaines de followers.

Il est important de mentionner que Harry Styles, est l’une des stars dont un grand nombre de fans surveille chacun de ses mouvements et tout ce qu’il fait provoque une réaction de masse.

Cette fois, ce n’était pas une exception puisque l’artiste britannique a décidé de donner une nouvelle image à ses cheveux pour son prochain film et lorsque les images de son apparence actuelle ont été filtrées, elles ont circulé sur Internet.

Dans les images, l’interprète de “Sucre de pastèque“Il apparaît avec de longs cheveux ébouriffés, sans traces de ces boucles que tout le monde a adorées dans la vidéo de” Golden.

L’icône de la mode vintage portait également ses cheveux avec une demi-partie qui divisait ses cheveux en plus de porter une chemise qui sur le dos avait un message écrit en couleurs faisant référence au vote aux élections qui sont actuellement disputées dans le Pays américain où le président actuel chercherait à être réélu.

Il faut rappeler que le célèbre qui dirige également diverses marques reconnues dérivées de son goût pour la mode a un grand pouvoir de séduction, il savait donc parfaitement que sa tenue capturerait tous les regards.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Les images ont été partagées par Splash News via un compte Twitter et celles-ci ont déjà généré diverses réactions et commentaires de leurs fans qui ont utilisé les images de l’artiste accompagnées de plusieurs messages.

Bonjour seulement à Harry Styles avec sa nouvelle coupe de cheveux, son masque et sa tenue scandaleuse. seulement lui et personne d’autre

Ma stabilité mentale dépend de la coupe de cheveux de Harry Styles, étaient certains des commentaires.

C’est Splash News qui a révélé la série de photos dans lesquelles Styles a été capturé alors qu’il était sur le plateau de tournage de “Ne t’inquiète pas, chérie“, qui est actuellement en production et jouera lui-même la vedette, a transcendé.

Entre autres détails du film, il est apparu qu’il sera réalisé par Olivia Wilde qui a joué dans Tron: The Legacy, en 2010. Don’t Worry, Darling, s’adresse à un Thiller psychologique, bien que d’autres détails sur l’intrigue n’aient pas été révélés une date approximative de son lancement est inconnue.

Il est à noter que ce ne serait pas les débuts de Harry sur les écrans puisqu’il a précédemment participé au film “Dunkerque”, écrit, réalisé et coproduit par Christopher Nolan où le chanteur était l’un des protagonistes, l’histoire centrée dans le cadre de la Seconde Guerre Monde.

Le chanteur de 26 ans a commencé sa carrière solo avec l’annonce de son premier album éponyme en 2017 dont est sortie la chanson «Sign of the Times», qui a atteint le numéro 1 au Royaume-Uni et 4 aux États-Unis. .

Vous pouvez également lire Harry Styles lance son clip Golden Unleash Madness!

Le compositeur, musicien, mannequin, producteur et acteur désormais anglais qui a écrit des morceaux pour ses deux albums «Harry Styles» et «Fine Line» a également donné une voix aux mouvements en faveur de la communauté LGBT avec sa devise «Treat People Avec gentillesse »avec laquelle vous essayez de promouvoir le respect des autres.