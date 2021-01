T

Le gouvernement fait face à une pression croissante pour que toutes les écoles anglaises restent fermées pendant deux semaines en janvier afin de lutter contre la flambée des infections à coronavirus, car un important syndicat enseignant a révélé qu’il informerait ses membres qu’ils avaient légalement le droit de travailler à domicile.

Le Syndicat national de l’éducation, qui représente 450 000 enseignants et membres du personnel, a annoncé cette décision après avoir convoqué une réunion d’urgence samedi. Cela fait suite à un revirement du gouvernement annoncé vendredi, ce qui signifie que toutes les écoles primaires de Londres resteront fermées la semaine prochaine, pas seulement celles de certains arrondissements.

La plupart des autres écoles primaires d’Angleterre devraient toujours ouvrir leurs portes lundi, tandis que les écoles secondaires rouvriront de manière échelonnée, les élèves de l’année d’examen revenant le 11 janvier et d’autres une semaine plus tard.

Le syndicat avait déjà appelé vendredi soir les ministres à “faire leur devoir” et à maintenir les écoles primaires et secondaires à travers le pays fermées pour réduire le taux de réinfection du coronavirus à moins de un.

Et cela a encore intensifié la pression samedi, affirmant qu’il informait désormais les enseignants qu’ils avaient le droit légal de ne pas travailler dans un “ environnement dangereux ”.

Dans une déclaration, la secrétaire générale conjointe du syndicat, le Dr Mary Bousted, a déclaré: «Alors que nous appelons le gouvernement à prendre les bonnes mesures en tant que syndicat responsable, nous ne pouvons pas simplement convenir que les mauvaises mesures du gouvernement doivent être mises en œuvre.

«C’est pourquoi nous faisons notre travail en tant que syndicat en informant nos membres qu’ils ont le droit légal de refuser de travailler dans des conditions dangereuses qui sont un danger pour leur santé et pour la santé de leurs communautés scolaires et plus généralement.

«Nous informons nos membres de leur droit légal à la protection d’être guidés par la science. Afin que les niveaux viraux chez les enfants et dans la communauté descendent en dessous de R1, les écoles primaires ne devraient pas ouvrir dans les premières semaines de janvier.

<< Nous informerons nos membres qu'ils ont le droit de travailler dans des conditions sûres qui ne mettent pas leur santé en danger. Cela signifie qu'ils peuvent être disponibles pour travailler à domicile et travailler avec des travailleurs clés et des enfants vulnérables, mais pas disponibles pour en prendre pleinement. cours du lundi 4 janvier.

<< Nous nous rendons compte que cet avis tardif est un inconvénient majeur pour les parents et pour les directeurs d'école. La faute, cependant, est du fait du gouvernement lui-même et résulte de son incapacité à comprendre les données, de son indécision et de son approche imprudente de son devoir central. - pour sauvegarder la santé publique. "

Le secrétaire général du syndicat NASUWT, le Dr Patrick Roach, a appelé à une transition immédiate à l’échelle nationale vers l’éducation à distance en raison de problèmes de sécurité.

Le Dr Roach a déclaré: «Il y a une réelle inquiétude que les écoles et les collèges ne soient pas en mesure de rouvrir complètement et en toute sécurité pour le moment.

«Le NASUWT reste d’avis que les écoles, les collèges et autres établissements ne devraient rester ouverts à tous les élèves que là où il leur est sécuritaire de le faire.

“La NASUWT n’hésitera pas à prendre les mesures appropriées afin de protéger les membres dont la sécurité est mise en danger en raison de l’échec des employeurs ou du gouvernement à garantir des conditions de travail sûres dans les écoles et les collèges.”

Des conseils sont également attendus du syndicat NAHT, qui représente les chefs d’établissement, concernant le retour au travail.

Dans une mise à jour aux membres samedi, le secrétaire général Paul Whiteman a déclaré: “L’approche actuelle du gouvernement est trop simpliste et nuit à l’éducation. Il est temps de répondre correctement à ce dont les éducateurs professionnels ont besoin plutôt qu’à l’attrait d’un titre.

“Le gouvernement aliène la profession, échoue les enfants et fait preuve d’imprudence avec la sécurité de toute la communauté scolaire.”

M. Whiteman a également déclaré que le syndicat avait entamé des démarches préliminaires dans une procédure judiciaire contre le ministère de l’Éducation et attend la réponse du gouvernement.

Il a déclaré: “Nous avons demandé au gouvernement de partager les preuves justifiant les distinctions faites entre les écoles primaires et secondaires, les distinctions géographiques qu’ils ont faites et les preuves justifiant l’introduction obligatoire des tests de masse.”

L’appel à retarder la réouverture des écoles a été soutenu par Unison, comme l’a déclaré le chef de l’éducation du syndicat Jon Richards: “Le gouvernement doit mettre fin à son approche fragmentaire et fragmentaire et agir de manière décisive en retardant le début du trimestre pour toutes les écoles de deux semaines en raison de des taux d’infection en spirale. ”